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Гастрономический экстаз в Тбилиси

Майя Ч.
Майя Ч. – Гид из Тбилиси
Активная и насыщенная двухчасовая пешая экскурсия ⛳ по винному и пивоваренному поместью Марани.

Вы научитесь определять качество чачи, попробуете домашнее грузинское вино 🍷 и пиво, и примете участие в мастер-классе по приготовлению сочных грузинских хинкали и хачапури.

Дополнительным бонусом для вас станет знакомство с одной из старейших виноделен с ее древними кверви и различными атрибутами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $48 за экскурсию

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Гастрономический экстаз в Тбилиси
Гастрономический экстаз в Тбилиси

Что вы увидите

  • Винный марани с древними квеври
  • пивоварня
  • старейшие артефакты
  • древние атрибуты для приготовления вина
  • агрегаты по производству чачи
  • коллекция пивных принадлежностей
  • настоящий грузинский камин.
Домашние хинкали, имеретинские хачапури, кахетинский чашушули, сванский купдари, баклажаны с орехами, сациви... - Грузия известна своей кухней во всем мире и даже вошла в тройку самых «вкусных» стран мира. Грузинская национальная кухня 🥧 – это песня! Незабываемые ощущения, наслаждение вкусом и идеальное сочетание еды с вином 🍷. К какому блюду какое вино и как подобрать, чтобы погрузиться в гастрономический рай, как приготовить полезную и вкусную грузинскую еду у себя на кухне по приезду домой и радовать себя и близких - я вас научу во время моей эксурсии. Перечислять национальные блюда можно до бесконечности. Все блюда регионов Грузии отличаются друг от друга, точно так же как и вино. Научиться готовить грузинские блюда и подбирать правильные грузинские напитки для понимания глубокого вкуса, научиться готовить как грузины - моя главная задача.
Мы с вами поедем в гости, где нас встретят хозяева и я вам проведу экскурсию ⛳ по марани и домашней пивоварне - вы пробовали домашнее грузинское пиво? А вино, сделанное по древнейшей традиции по прапрадедовскому способу? Я расскажу вам историю 📖 виноделия Грузии, об уникальности квеври, покажу как бродит вино в древнейшем глиняном сосуде, об уникальных сортах вина, чем купаж отличается от асамбляжа в грузинских винах, о потрясающих виноделах, которые восстанавливают потерянные сорта винограда и получают золотые медали по всему миру. Вы зайдете в марани – это излюбленное место всех грузин во все времена – цитадель наследия предков. Вы увидите очень старые семейные квеври - это глиняная амфора, которую закапывают в землю и готовят вино уже 8000 лет и метод приготовления вина в квеври внесен в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Квеври служили для приготовления и хранения вина еще прапрадедам хозяина и он выкопал их в деревне и перенес в свой марани в Тбилиси. Вы увидите как бродит вино и какие процессы оно проходит до становления абсолютно натуральным и уникальным вином. Здесь же у вас будет дегустация исключительных вин, приготовленных всеми известными в мире способами. Вы научитесь различать вина и будете смаковать каждый глоточек этого божественного напитка.
Потом будет чача-шоу – вы научитесь определять качество чачи, как делали это наши прадеды и даже поучавствуете в мастер-классе по приготовлению. Так же вас ожидает подарок от хозяина. И еще вы будете дегустировать первый грузинский виски, которым особенно гордится хозяин дома, ведь его виски взял золотую медаль в Европе.
После дегустаций начинаем мастер – класс по приготовлению грузинских блюд: хинкали, хачапури, шотис пури( грузинский хлеб), чурчхела и мастер-класс по приготовлению настоящей чачи. По окончании хозяин лично поздравит вас и вручит сертификат почетного Чача Мастера!
По вашему желанию можно устроить мастер-класс по приготовлению любого грузинского блюда.
Вы научитесь правильно сочетать грузинские сунели( приправы для приготовления вкуснейших национальных блюд), делать правильное тесто для хинкали и хачапури, я поделюсь с вами секретами грузинских хозяек, чтобы блюда получились самыми аппетитными и полезными, а потом мы все вместе будем наслаждаться приготовленной с любовью едой и запивать это все домашним вином или чачей по грузинским традициям.
И все это под грузинскую музыку и настоящий грузинский колорит. По желанию можно устроить мастер-класс по грузинским танцам.
Приезжайте, генацвале!
Что входит
  • Экскурсия по марани и пивоварне с историями о вине и пиве. Дегустации : вина из разных регионов
  • крафтовое пиво
  • игра "Угадай чачу"
  • виски. Мастер-класс по приготовлению хинкали.
Что не входит
  • Дополнительный мастер-класс по приготовлению любого национального блюда оговаривается заранее. Мастер-класс грузинских танцев - 30 $ на группу
  • По предварительному заказу можно организовать обед 15 евро с человека.
  • При желании вы делаете чачу собственноручно и потом забираете с собой абсолютно натуральный продукт - мастер-класс чачи -45 евро с выдачей сертификата
Начало и место завершения
🚩 ул. Григола Перадзе 40 б. Дигоми 8
Гастрономический экстаз в Тбилиси
Гастрономический экстаз в Тбилиси
Гастрономический экстаз в Тбилиси
Гастрономический экстаз в Тбилиси

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Майя Ч.
Майя Ч.
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