Домашние хинкали, имеретинские хачапури, кахетинский чашушули, сванский купдари, баклажаны с орехами, сациви... - Грузия известна своей кухней во всем мире и даже вошла в тройку самых «вкусных» стран мира. Грузинская национальная кухня 🥧 – это песня! Незабываемые ощущения, наслаждение вкусом и идеальное сочетание еды с вином 🍷. К какому блюду какое вино и как подобрать, чтобы погрузиться в гастрономический рай, как приготовить полезную и вкусную грузинскую еду у себя на кухне по приезду домой и радовать себя и близких - я вас научу во время моей эксурсии. Перечислять национальные блюда можно до бесконечности. Все блюда регионов Грузии отличаются друг от друга, точно так же как и вино. Научиться готовить грузинские блюда и подбирать правильные грузинские напитки для понимания глубокого вкуса, научиться готовить как грузины - моя главная задача.

Мы с вами поедем в гости, где нас встретят хозяева и я вам проведу экскурсию ⛳ по марани и домашней пивоварне - вы пробовали домашнее грузинское пиво? А вино, сделанное по древнейшей традиции по прапрадедовскому способу? Я расскажу вам историю 📖 виноделия Грузии, об уникальности квеври, покажу как бродит вино в древнейшем глиняном сосуде, об уникальных сортах вина, чем купаж отличается от асамбляжа в грузинских винах, о потрясающих виноделах, которые восстанавливают потерянные сорта винограда и получают золотые медали по всему миру. Вы зайдете в марани – это излюбленное место всех грузин во все времена – цитадель наследия предков. Вы увидите очень старые семейные квеври - это глиняная амфора, которую закапывают в землю и готовят вино уже 8000 лет и метод приготовления вина в квеври внесен в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Квеври служили для приготовления и хранения вина еще прапрадедам хозяина и он выкопал их в деревне и перенес в свой марани в Тбилиси. Вы увидите как бродит вино и какие процессы оно проходит до становления абсолютно натуральным и уникальным вином. Здесь же у вас будет дегустация исключительных вин, приготовленных всеми известными в мире способами. Вы научитесь различать вина и будете смаковать каждый глоточек этого божественного напитка.

Потом будет чача-шоу – вы научитесь определять качество чачи, как делали это наши прадеды и даже поучавствуете в мастер-классе по приготовлению. Так же вас ожидает подарок от хозяина. И еще вы будете дегустировать первый грузинский виски, которым особенно гордится хозяин дома, ведь его виски взял золотую медаль в Европе.

После дегустаций начинаем мастер – класс по приготовлению грузинских блюд: хинкали, хачапури, шотис пури( грузинский хлеб), чурчхела и мастер-класс по приготовлению настоящей чачи. По окончании хозяин лично поздравит вас и вручит сертификат почетного Чача Мастера!

По вашему желанию можно устроить мастер-класс по приготовлению любого грузинского блюда.

Вы научитесь правильно сочетать грузинские сунели( приправы для приготовления вкуснейших национальных блюд), делать правильное тесто для хинкали и хачапури, я поделюсь с вами секретами грузинских хозяек, чтобы блюда получились самыми аппетитными и полезными, а потом мы все вместе будем наслаждаться приготовленной с любовью едой и запивать это все домашним вином или чачей по грузинским традициям.

И все это под грузинскую музыку и настоящий грузинский колорит. По желанию можно устроить мастер-класс по грузинским танцам.

Приезжайте, генацвале!