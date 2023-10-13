Экскурсия из Тбилиси: Посещение Жинвальского водохранилища и крепости Ананури
Важно! При экстремальных погодных условиях маршрут пройдет через Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, слияние рек, Млету, гудаурскую смотровую площадку и Гудаури + обед в Пасанаури. Экскурсия проводится в группе до 16 человек.
Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Что вас ожидает:
- Крепость Ананури
- Жинвальское водохранилище
- Смотровая площадка “Дружба Народов”
- Гудаури
- Степанцмина
- Храм Святой Троицы Гергети
- Казбек
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Мы повторим маршрут А. С. Пушкина и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости Ананури, которая красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Здесь вы полюбуетесь его лазурными водами, услышите легенду о непокорных Арагвийских князьях. Мы также остановимся в поселке Пасанаури, где можно увидеть слияние чёрной и белой рек, затем побываем у целебного родника Слёзы соловья.
Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке “Дружба Народов”, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Здесь неизменно получаются восхитительные кадры!
Увидим сказочное поселения в горах Кавказа, которое приобрело славу известного горнолыжного курорта Грузии – Гудаури (высота 2195 м. над уровнем моря).
Мы остановимся на обед в городке Степанцмина, и это есть наша цель! Именно этот город находится у подножья Казбега. Вас ждут красивейшие «картинки» Грузии.
Вы увидите необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и по желанию подниметесь на джипах на смотровую площадку на высоте 2170 метров. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником - его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.
Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов (оплата на месте). Вечером возвращение в Тбилиси.
Программа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Обед Джип к храму в Гергети - 10 евро с человека
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг в 10:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.