Мы повторим маршрут А. С. Пушкина и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости Ананури, которая красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Здесь вы полюбуетесь его лазурными водами, услышите легенду о непокорных Арагвийских князьях. Мы также остановимся в поселке Пасанаури, где можно увидеть слияние чёрной и белой рек, затем побываем у целебного родника Слёзы соловья.

Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке “Дружба Народов”, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Здесь неизменно получаются восхитительные кадры!

Увидим сказочное поселения в горах Кавказа, которое приобрело славу известного горнолыжного курорта Грузии – Гудаури (высота 2195 м. над уровнем моря).

Мы остановимся на обед в городке Степанцмина, и это есть наша цель! Именно этот город находится у подножья Казбега. Вас ждут красивейшие «картинки» Грузии.

Вы увидите необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и по желанию подниметесь на джипах на смотровую площадку на высоте 2170 метров. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником - его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.

Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов (оплата на месте). Вечером возвращение в Тбилиси.