Казбеги - сердце кавказских гор

Экскурсия из Тбилиси: Посещение Жинвальского водохранилища и крепости Ананури

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная.

Важно! При экстремальных погодных условиях маршрут пройдет через Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, слияние рек, Млету, гудаурскую смотровую площадку и Гудаури + обед в Пасанаури. Экскурсия проводится в группе до 16 человек.

Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Казбеги - сердце кавказских гор
Казбеги - сердце кавказских гор
Казбеги - сердце кавказских гор
Казбеги - сердце кавказских гор

Что вас ожидает:

  • Крепость Ананури
  • Жинвальское водохранилище
  • Смотровая площадка “Дружба Народов”
  • Гудаури
  • Степанцмина
  • Храм Святой Троицы Гергети
  • Казбек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Мы повторим маршрут А. С. Пушкина и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости Ананури, которая красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Здесь вы полюбуетесь его лазурными водами, услышите легенду о непокорных Арагвийских князьях. Мы также остановимся в поселке Пасанаури, где можно увидеть слияние чёрной и белой рек, затем побываем у целебного родника Слёзы соловья.

Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке “Дружба Народов”, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Здесь неизменно получаются восхитительные кадры!

Увидим сказочное поселения в горах Кавказа, которое приобрело славу известного горнолыжного курорта Грузии – Гудаури (высота 2195 м. над уровнем моря).

Мы остановимся на обед в городке Степанцмина, и это есть наша цель! Именно этот город находится у подножья Казбега. Вас ждут красивейшие «картинки» Грузии.

Вы увидите необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и по желанию подниметесь на джипах на смотровую площадку на высоте 2170 метров. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником - его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.

Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов (оплата на месте). Вечером возвращение в Тбилиси.

Программа

Посещение достопримечательностей по программе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обед Джип к храму в Гергети - 10 евро с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Природа и пейзажи
На весь день
История и культура
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