2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Купеческий Тифлис — сундук сокровищ

Прочувствовать жизнь богемы старого Тбилиси, услышать семейные истории и увидеть удивительный декор

Анна
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Анна – ваш гид
Старинные особняки, расписные парадные, легендарные доходные дома и караван-сараи расскажут свою историю.

Вам откроются судьбы купцов первой и второй гильдии, традиции и неписаные законы мокалаков, торговых предпринимателей, врачей, представителей духовного сословия.

Я проведу вас тайными тропами по уникальным кварталам дореволюционной столицы Грузии.
45 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — в районе метро Тависуплебис Моэдани (Площадь Свободы)
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ

Что Вас ожидает

Лицо старого Тбилиси
В окутанном преданиями районе Сололаки я расскажу о церковных праздниках и необычных обрядах, о сватовсте и народных гуляниях. Вы заглянете в хрестоматийный дом с ручной росписью и лепниной, поднимитесь по мраморным ступеням кованых лестниц в бывшие особняки купцов, фабрикантов и нефтяных магнатов. Узнаете о «Купеческой камере», порядках купеческого сословия и транзитной торговле Кавказа с Востоком, Россией и Западной Европой.

Атмосфера роскоши
Перебравшись на левый берег, мы увидим дома-близнецы, которые построил для сыновей карабахский купец Джагитян, пасторальные росписи на тему детства и мастерскую между особняками — сегодня здесь находится винная галерея. Вы заглянете в дом Эраста Чавчанидзе, где сейчас живет правнучка именитого предпринимателя, осмотрите дома виноделов, рыбопромышленников, купцов и даже принца. Увидите город глазами меценатов и филантропов, строивших Тифлис, а легенды, рассказы жильцов и мемуары частых гостей из круга творческой интеллигенции перенесут вас в колорит Тбилиси XVIII-XIX веков.

Организационные детали

  • Перед поездкой на правый берег возможен обед в семейном ресторанчике.
  • Проезд на метро входит в стоимость экскурсии.
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ
Купеческий Тифлис — сундук сокровищ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в районе метро Тависуплебис Моэдани (Площадь Свободы).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна, я родилась и выросла в Тбилиси. Я лингвист-преподаватель, мама 3 детей, работаю переводчиком и гидом. Неравнодушие к истории Грузии и Тбилиси зародилось в школьные годы, когда у нас ввели авторский предмет — Regional Studies. Работаю над подобным проектом и собираюсь внедрить Тбилисоведение в школе дочери.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 октября 2019
Вместо Анны экскурсию вела Мари. Очень понравились старые парадные Сололаки. Ради них и пошли на эту экскурсию. Из-за того, что стемнело, маршрут пришлось сократить. Но Анна позже рассказала, как найти другие дома, в которые мы не попали. Большое спасибо за внимание к туристам, интересный материал и организацию.
Елена
3 октября 2019
Экскурсия была замечательная! Анна приятная, мила и душевная. А как гид по городу настоящий профессионал. Отвечала на все каверзные вопросы и подсказала, что еще посмотреть в Тбилиси. Ее любовь к своей стране передалась и нам. Маршрут был разнообразный и динамичный, очень много интересной информации. Ну, а доходные дома 18-19вв это жемчужина программы. Почувствовали себя немного элитой того времени. Спасибо за волшебный день!

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