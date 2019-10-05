2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что Вас ожидает

Лицо старого Тбилиси

В окутанном преданиями районе Сололаки я расскажу о церковных праздниках и необычных обрядах, о сватовсте и народных гуляниях. Вы заглянете в хрестоматийный дом с ручной росписью и лепниной, поднимитесь по мраморным ступеням кованых лестниц в бывшие особняки купцов, фабрикантов и нефтяных магнатов. Узнаете о «Купеческой камере», порядках купеческого сословия и транзитной торговле Кавказа с Востоком, Россией и Западной Европой.

Атмосфера роскоши

Перебравшись на левый берег, мы увидим дома-близнецы, которые построил для сыновей карабахский купец Джагитян, пасторальные росписи на тему детства и мастерскую между особняками — сегодня здесь находится винная галерея. Вы заглянете в дом Эраста Чавчанидзе, где сейчас живет правнучка именитого предпринимателя, осмотрите дома виноделов, рыбопромышленников, купцов и даже принца. Увидите город глазами меценатов и филантропов, строивших Тифлис, а легенды, рассказы жильцов и мемуары частых гостей из круга творческой интеллигенции перенесут вас в колорит Тбилиси XVIII-XIX веков.