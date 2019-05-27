3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познавательное и созерцательное путешествие по Военно-Грузинской дороге

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Почти каждый путешественник, приезжающий в Грузию, мечтает побывать у древнего монастыря близ спящего вулкана Казбек.

200-300 лет назад дорога туда из Тбилиси отнимала у путников месяц.

Вы же за один день увидите главные красоты и исторические объекты Военно-Грузинской дороги: крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, слияние Белой и Чёрной Арагви и Гергетскую церковь.

А я расскажу об истории и легендах Сакартвело.
€165
141 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча метро Авлабари
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Один Казбек и две Арагви
Один Казбек и две Арагви

Что вас ожидает

Военно-Грузинская дорога — красивейший маршрут страны
Из Тбилиси путь лежит на север. Исторический путь невиданной красоты! Первая остановка, в средневековой крепости Ананури, погрузит в истории князей арагветских. Крепость стоит у Жинвальского водохранилища: проезжая вдоль его лазурных вод, вы также увидите памятники 300 арагвинцам и Григолу Орбелиани — я расскажу о людях, в честь которых они установлены. У вас будет время сделать фотографии с лучших ракурсов и вдоволь полюбоваться красотами водохранилища. Еще одна остановка у храма IX века, где живет один-единственный монах.

Виды, виды, виды!
Вы проедете горнолыжный курорт Гудаури, чьи виды заслуживают внимания не только зимой. Полюбуетесь слиянием двух рек — Белой и Чёрной Арагви, что долго текут, не смешиваясь. Наберёте полезной воды из минерального источника и побываете у Арки Дружбы, возвышающейся над живописной долиной. Финальной точкой долгой дороги станет село Степанцминда, где можно нанять джипы для поездки к храму Гергетис Цминда Самеба — около него открывается самая захватывающая дух панорама великой горы.

В поездке предусмотрен обед в одном из лучших ресторанов на Военно-Грузинской дороге.

Организационные детали

  • Транспорт (комфортабельный микроавтобус) включён в стоимость.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.
  • Дополнительные расходы: джип к Гергети (от 40 лари/машина), обед (от 10 лари/чел).
Один Казбек и две Арагви
Один Казбек и две Арагви
Один Казбек и две Арагви
Один Казбек и две Арагви
Один Казбек и две Арагви
Один Казбек и две Арагви
Один Казбек и две Арагви
Один Казбек и две Арагви
Один Казбек и две Арагви
Один Казбек и две Арагви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Меня зовут Лиза, и я хочу показать вам Грузию такой, какой она покорила меня два года назад. Впервые я попала сюда в 2016 году — и это была любовь с первого взгляда. С тех пор произошло много изменений, и теперь я гид по Грузии. С удовольствием и любовью показываю вам эту страну, с уверенностью, что вы тоже ее полюбите.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 мая 2019
Очень понравилось, впечатление незабываемое. Спасибо большое.
20 мая 2019
Лучше гор могут быть только горы... Экскурсия очень понравилась. По дороге было несколько остановок в местах, о которых писать не буду,пусть будет сюрприз для новых туристов. Обязательно надо подняться к высокогорному храму - неизгладимые впечатления. Лиза приятный собеседник, старается дать как можно больше интересной информации. Дополнительно к тематике этой экскурсии узнали от нее много нового и ПОЛЕЗНОГО по истории грузинского виноделия. Лиза, отдельное спасибо за помощь по ориентированию в городе вне экскурсии, и особенно за бабушку на Дезертирке. И хинкали поесть у нас получилось...
18 октября 2018
Могу сказать, что это было великолепно. Я заказывала индивидуальную экскурсию, потому как хотела больше времени на осмотр и персонального подхода, а в группе зачастую это сложно. Вышло достаточно дорого, плюс дополнительно 50 лари я заплатила за подъем к Гергетской церкви Святой Троицы, т.к. так просто туда не попасть, пришлось пересаживаться на более проходимую машину :) В целом, можно было не доплачивать, (не подниматься или подняться пешком), но я не пожалела ни разу, ведь самое впечатляющее оказалось там. Хотя бы раз в жизни нужно это увидеть. После таких дней начинаешь мыслить по другому, границы мира расширяются очень сильно.

По дороге были как запланированные остановки в разных интересных местах (архитектура, история и природные явления), так и там, где просто захотелось (не везде можно было, т.к. всё-таки дорога и правила). Впечатления от этого дня останутся со мной на всю жизнь.

Лиза информацией владеет хорошо, много интересного мне рассказала. При этом она не перегружает фактами, экскурсия ведётся в формате диалога, а не монолога.
Также помогает фотографировать, ведь такой день хочется зафиксировать не только в памяти.

Спасибо хочу сказать и водителю (к сожалению, не запомнила имя), ехали быстро, но аккуратно. Водитель тоже активно помогает в фотографировании :)

Что касается организационных моментов, у меня была боязнь заблудиться и не найти экскурсовода, ведь поездка была намечена на 2 день моего прибывания в стране, но все оказалось проще, чем я думала.

Резюмируя, хочу сказать огромное спасибо за непередаваемые впечатления. Для типичного жителя мегаполиса такие поездки - просто космос, особенно, если видишь всю эту красоту впервые. Однозначно, оно того стоит.
Спасибо!!!
:)

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