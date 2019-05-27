3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Военно-Грузинская дорога — красивейший маршрут страны
Из Тбилиси путь лежит на север. Исторический путь невиданной красоты! Первая остановка, в средневековой крепости Ананури, погрузит в истории князей арагветских. Крепость стоит у Жинвальского водохранилища: проезжая вдоль его лазурных вод, вы также увидите памятники 300 арагвинцам и Григолу Орбелиани — я расскажу о людях, в честь которых они установлены. У вас будет время сделать фотографии с лучших ракурсов и вдоволь полюбоваться красотами водохранилища. Еще одна остановка у храма IX века, где живет один-единственный монах.
Виды, виды, виды!
Вы проедете горнолыжный курорт Гудаури, чьи виды заслуживают внимания не только зимой. Полюбуетесь слиянием двух рек — Белой и Чёрной Арагви, что долго текут, не смешиваясь. Наберёте полезной воды из минерального источника и побываете у Арки Дружбы, возвышающейся над живописной долиной. Финальной точкой долгой дороги станет село Степанцминда, где можно нанять джипы для поездки к храму Гергетис Цминда Самеба — около него открывается самая захватывающая дух панорама великой горы.
В поездке предусмотрен обед в одном из лучших ресторанов на Военно-Грузинской дороге.