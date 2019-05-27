3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Могу сказать, что это было великолепно. Я заказывала индивидуальную экскурсию, потому как хотела больше времени на осмотр и персонального подхода, а в группе зачастую это сложно. Вышло достаточно дорого, плюс дополнительно 50 лари я заплатила за подъем к Гергетской церкви Святой Троицы, т.к. так просто туда не попасть, пришлось пересаживаться на более проходимую машину :) В целом, можно было не доплачивать, (не подниматься или подняться пешком), но я не пожалела ни разу, ведь самое впечатляющее оказалось там. Хотя бы раз в жизни нужно это увидеть. После таких дней начинаешь мыслить по другому, границы мира расширяются очень сильно.



По дороге были как запланированные остановки в разных интересных местах (архитектура, история и природные явления), так и там, где просто захотелось (не везде можно было, т.к. всё-таки дорога и правила). Впечатления от этого дня останутся со мной на всю жизнь.



Лиза информацией владеет хорошо, много интересного мне рассказала. При этом она не перегружает фактами, экскурсия ведётся в формате диалога, а не монолога.

Также помогает фотографировать, ведь такой день хочется зафиксировать не только в памяти.



Спасибо хочу сказать и водителю (к сожалению, не запомнила имя), ехали быстро, но аккуратно. Водитель тоже активно помогает в фотографировании :)



Что касается организационных моментов, у меня была боязнь заблудиться и не найти экскурсовода, ведь поездка была намечена на 2 день моего прибывания в стране, но все оказалось проще, чем я думала.



Резюмируя, хочу сказать огромное спасибо за непередаваемые впечатления. Для типичного жителя мегаполиса такие поездки - просто космос, особенно, если видишь всю эту красоту впервые. Однозначно, оно того стоит.

Спасибо!!!

:)