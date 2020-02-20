76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по главным историческим тропам и полюбоваться головокружительными панорамными видами

Павел
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Павел – ваш гид
На прогулке вы увидите «разный» Тбилиси и узнаете о его средневековом прошлом.

Слушая легенды и сказания о жизни города, переместитесь на узкие улочки, где тулухчи носили бурдюки с водой, а продавцы сыра зазывали жителей на утренний рынок.

А после окажетесь в «блистательном» районе Сололаки: пройдете мимо домов, где жили армянские купцы, а Есенин и Чайковский останавливались отдохнуть.

Я помогу связать прошлое и настоящее южного города и покажу Тбилиси, который покорит ваше сердце!
€50
40 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в метро Авлабари.
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У этой экскурсии76 отзывов
5
Панорамы и узкие улочки Тбилиси
Панорамы и узкие улочки Тбилиси

Что вас ожидает

История старого города в сказаниях и легендах
Чтобы вы смогли узнать и полюбить древний город, я поделюсь легендами, сказаниями и удивительными историями о жизни тбилисцев. Неспешно прогуливаясь и слушая мой рассказ, вы перенесетесь на узкие улочки Авлабари — торгового и ремесленного центра Старого Тбилиси. Туда, где тулухчи носили бурдюки с водой, а продавцы сыра и красильщики тканей зазывали жителей разменять славные товары на горсть монет. Вы увидите балкон царицы Дареджан, на котором она встречала мужа, вернувшегося со сражений. А еще узнаете о подвиге святой Шушаник, и «небесном покровителе» Тбилиси, который тысячу лет назад пришел в город из арабских стран.

Смотровые площадки и старинный Сололаки
Вы побываете у знаменитых серных бань, посетите водопад в центре города, прогуляетесь по Инжировому ущелью и пройдете «тайной» улочкой к крепости Нарикала. А после окажетесь на горе Мтацминда, где, любуясь Тбилиси с высоты птичьего полета, вы прочувствуете простор грузинского города. По склону горы вы спуститесь в район Сололаки. Туда, где дома в стиле арт-нуво и искусно расписанные парадные показывают «другой» Тбилиси: когда-то роскошный и шумный. Пройдете мимо домов, где жили армянские олигархи и купцы, останавливались Есенин и Чайковский, а Пиросмани держал молочный магазинчик. А еще встретите тбилисский «Хогвартс», построенный в готическом стиле. В итоге вы посетите около 10 смотровых площадок, с которых открывается потрясающий вид на старый город, и уж точно увидите Тбилиси со всех сторон!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому не забудьте надеть удобную обувь
  • После основной программы возможен обед в уютном кафе
  • Если вы захотите подняться к крепости Нарикала на подъемнике, возьмите с собой 1 евро для покупки билета
Панорамы и узкие улочки Тбилиси
Панорамы и узкие улочки Тбилиси
Панорамы и узкие улочки Тбилиси
Панорамы и узкие улочки Тбилиси
Панорамы и узкие улочки Тбилиси
Панорамы и узкие улочки Тбилиси
Панорамы и узкие улочки Тбилиси
Панорамы и узкие улочки Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в метро Авлабари..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Всем привет! Меня зовут Павел. Я гид по Тбилиси и Боржоми. Уже 5 лет я живу в Грузии, изучаю историю, культуру и менталитет этого удивительного народа. По образованию я психолог, легко и ненавязчиво знакомлюсь и вхожу в контакт с людьми, чувствую их индивидуальные качества и потребности. Экскурсии со мной часто превращаются в легкие, интеллектуальные беседы. Мое главное устремление — это найти персональный подход к каждому человеку. Информацию, истории, темп проведения экскурсии я подбираю с учетом настроения группы и индивидуальных пожеланий участников. Желаю вам интересной поездки и жду в Грузии!
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76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Я в Тбилиси уже второй раз, тем не менее за кампанию с друзьями решила сходить на обзорную экскурсию. Через 30 минут я поняла, что тот первый раз я толком и не была в Тбилиси. Павел так интересно рассказывал нам про Грузию, про столицу, забавные истории про грузин и про их отношения с другими народами Кавказа. А сколько я увидела интересных закоулков, резной балкон с панорамным видом на старый город, винная дегустация где нас угостили саперави прямо из глиняного кувшина, резные парадные, больше половины того, что показал Павел я не видела находясь в Тбилиси 4 дня. Мы просто ходим обычными туристическими тропами, а все самое интересное остается скрытым от наших глаз. Павлу огромная благодарность, хочу с ним посмотреть остальную Грузию.
16 февраля 2020
увлекательная экскурсия. Павел приятно удивил нас ненавязчивым общением, позитивом и своими познаниями в сфере истории, культуры и политики Грузии.
11 февраля 2020
Павел профессионал. Всем рекоммендую!
8 февраля 2020
Экскурсия на 5+ Через какое-то время мы забыли, что Павел это гид,нам стало казаться, что Павел наш друг, который пригласил нас в Грузию что бы рассказать про нее самое лучшее и показать нам про нее все самое интересное. Спасибо за Ваши бесконечные зания про эту страну, про историю и современность!
7 февраля 2020
Павел, спасибо Вам за знакомство с Тбилиси и Грузией, за Вашу дружелюбность и чувство юмора. Ообенно понравилось место, где нас угостили домашним вином прямо из глинянного кувшина. А в целом все прошло лучше чем я ожидала. В следующий приезд поеду с Вами в винный тур по Кахетии. )))
11 ноября 2019
Очень по доброму и со вкусом. Павел профессионал своего дела. Делился с нами своими бездонными знаниями о Тбилиси ровно настолько, насколько нам было интересно. Экскурсия была похожа на прогулку по городу с хорошим приятелем, знатоком истории Грузии и мастером непринуждённого общения. Наша оценка 10+
23 октября 2019
Больше спасибо Павлу за прекрасный день. Павел подарил уникальную возможность окунуться в мир закрытых от посторонних глаз старых двориков и парадных. Прекрасное знание истории, панорамных и узких улочек города, красивых легенд Павлом делают экскурсию уникальной. Отдельное спасибо за интересную информацию о рынках, ресторанчик ах города.
7 октября 2019
Провели с Павлом почти пять часов. Очень хороший собеседник, хорошо знает историю. Показал много улочек и интересных мест, которые никогда бы не нашли сами. Подсказал кафе, где перекусить. Время пролетело незаметно.
25 сентября 2019
В день приезда состоялась наша первая экскурсия знакомства с Грузией. Нам все очень понравилось, было интересно слушать. Подьезды меня впечатлили, очень красивые. Знания культуры Тбилиси у Павла много, отвечал на все вопросы)) Спасибо за экскурсию!
23 сентября 2019
Первый день в Тбилиси и первые впечатления очень важны. Нам повезло с Павлом, он провел нас интересными маршрутами, которые оставили неизгладимое впечатление от Тбилиси. Он мог рассказать не только о достопримечательностях, которые мы смотрели, но и с легкостью отвечал на все вопросы о Грузии
Ещё 66 отзывов

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