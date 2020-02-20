76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История старого города в сказаниях и легендах

Чтобы вы смогли узнать и полюбить древний город, я поделюсь легендами, сказаниями и удивительными историями о жизни тбилисцев. Неспешно прогуливаясь и слушая мой рассказ, вы перенесетесь на узкие улочки Авлабари — торгового и ремесленного центра Старого Тбилиси. Туда, где тулухчи носили бурдюки с водой, а продавцы сыра и красильщики тканей зазывали жителей разменять славные товары на горсть монет. Вы увидите балкон царицы Дареджан, на котором она встречала мужа, вернувшегося со сражений. А еще узнаете о подвиге святой Шушаник, и «небесном покровителе» Тбилиси, который тысячу лет назад пришел в город из арабских стран.

Смотровые площадки и старинный Сололаки

Вы побываете у знаменитых серных бань, посетите водопад в центре города, прогуляетесь по Инжировому ущелью и пройдете «тайной» улочкой к крепости Нарикала. А после окажетесь на горе Мтацминда, где, любуясь Тбилиси с высоты птичьего полета, вы прочувствуете простор грузинского города. По склону горы вы спуститесь в район Сололаки. Туда, где дома в стиле арт-нуво и искусно расписанные парадные показывают «другой» Тбилиси: когда-то роскошный и шумный. Пройдете мимо домов, где жили армянские олигархи и купцы, останавливались Есенин и Чайковский, а Пиросмани держал молочный магазинчик. А еще встретите тбилисский «Хогвартс», построенный в готическом стиле. В итоге вы посетите около 10 смотровых площадок, с которых открывается потрясающий вид на старый город, и уж точно увидите Тбилиси со всех сторон!