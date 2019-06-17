Даже если вы остановились в Тбилиси совсем ненадолго, вы должны провести хотя бы полдня, изучая Старый город. Архитектура исторического района города представляет собой смесь грузинского, византийского, восточного и неоклассического европейского стилей.

Он был основан Вахтангом I Горгасали, царем Грузии (в то время называвшейся Иберия) во второй половине V века до нашей эры. Название происходит от грузинского слова «тбили» – теплый. Река Мтквари разделяет город на западную и восточную часть и создает удивительный городской пейзаж.

Среди достопримечательностей тура – грузинская православная церковь Анчисхати, древнейшая церковь города. Вы также увидите церкви XIII века Сиони и Метехи, величественную крепость Нарикала, расположенную на холме с живописным видом на город и площадь Свободы.

Затем посмотрите одну из новых достопримечательностей Тбилиси – мост Мира, который открыли в 2010 году над рекой Мтквари (второе название реки – Кура).

Небольшие размеры Тбилиси позволяют за один день посетить грузинские православные церкви, столь важные для грузинской культуры, а также местную синагогу, армянскую церковь и мечеть. Мирное сосуществование различных религий помогает подчеркнуть глубину грузинской терпимости.

Завершите свою экскурсию, посетив серные бани Абанотубани, где вы увидите самую известную баню Чрели Абано. Согласно легенде, во время охоты сокол царя Вахтанга Горгасали упал вместе с добытым фазаном посреди леса. На том месте, где он упал, были обнаружены теплые серные источники, от которых Тбилиси получил свое грузинское имя.