Полудневный пеший тур по самым интересным местам Тбилиси

Изучите столицу Грузии на полудневной обзорной экскурсии по достопримечательностям Тбилиси

5
8 отзывов
В группе
до 12 чел.
Изучите столицу Грузии на полудневной обзорной экскурсии по достопримечательностям Тбилиси.

Осмотрите все основные достопримечательности, в числе которых крепость Нарикала, Софийский собор, площадь Свободы и собор Святой Троицы.
Полудневный пеший тур по самым интересным местам Тбилиси
Полудневный пеший тур по самым интересным местам Тбилиси
Полудневный пеший тур по самым интересным местам Тбилиси
Полудневный пеший тур по самым интересным местам Тбилиси
Полудневный пеший тур по самым интересным местам Тбилиси
Полудневный пеший тур по самым интересным местам Тбилиси
Полудневный пеший тур по самым интересным местам Тбилиси

Что вы увидите 🤩

  • Старый Тбилиси
  • Крепостной комплекс Нарикала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите Старый центр Тбилиси
  2. Узнайте историю великого основателя города, царя Вахтанга I Горгасали
  3. Посмотрите византийскую, восточную и неоклассическую архитектуру
  4. Полюбуйтесь прекрасной площадью Свободы
  5. Познакомьтесь с новыми достопримечательностями города, например, мостом Мира
  6. Не упустите шанс увидеть панораму города из крепости Нарикала
Даже если вы остановились в Тбилиси совсем ненадолго, вы должны провести хотя бы полдня, изучая Старый город. Архитектура исторического района города представляет собой смесь грузинского, византийского, восточного и неоклассического европейского стилей.
Он был основан Вахтангом I Горгасали, царем Грузии (в то время называвшейся Иберия) во второй половине V века до нашей эры. Название происходит от грузинского слова «тбили» – теплый. Река Мтквари разделяет город на западную и восточную часть и создает удивительный городской пейзаж.
Среди достопримечательностей тура – грузинская православная церковь Анчисхати, древнейшая церковь города. Вы также увидите церкви XIII века Сиони и Метехи, величественную крепость Нарикала, расположенную на холме с живописным видом на город и площадь Свободы.
Затем посмотрите одну из новых достопримечательностей Тбилиси – мост Мира, который открыли в 2010 году над рекой Мтквари (второе название реки – Кура).
Небольшие размеры Тбилиси позволяют за один день посетить грузинские православные церкви, столь важные для грузинской культуры, а также местную синагогу, армянскую церковь и мечеть. Мирное сосуществование различных религий помогает подчеркнуть глубину грузинской терпимости.
Завершите свою экскурсию, посетив серные бани Абанотубани, где вы увидите самую известную баню Чрели Абано. Согласно легенде, во время охоты сокол царя Вахтанга Горгасали упал вместе с добытым фазаном посреди леса. На том месте, где он упал, были обнаружены теплые серные источники, от которых Тбилиси получил свое грузинское имя.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча у отеля
  • Гид
Что не входит
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Пожалуйста, сообщите название и адрес своего отеля, чтобы местный туроператор организовал для вас встречу у отеля
  • Главные достопримечательности Тбилиси – это пешая экскурсия. Общее расстояние составляет 2-2,5 км. Стоимость тура зависит от размера группы
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Ношение масок в помещении настоятельно рекомендуется для всех гостей, как вакцинированных, так и нет. Для невакцинированных участников маска в помещении обязательна
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

R
17 июня 2019
Manana empfing uns sehr herzlich in unserem Hotel und zeigte uns zentrale historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten in Tbilisi, Georgien. Wir hatten das Gefühl, mit einer Freundin unterwegs zu sein, die uns in lockerer Atmosphäre alles erzählt, was sie weiß. Wir konnten viele Fragen stellen, die unser Guide aus persönlichem wie "gelerntem" Erfahrungsschatz beantwortet hat. Besonders beeindruckend fanden wir ihre persönliche, authentische Betroffenheit bezüglich der Geschichte ihres Heimatlandes. Es ist viel mehr wert, das aus dem Mund einer Zeitgenossin zu hören, als wenn man es sich anliest.
Unser Dank gilt dem tollen Guide Manana!
Z
16 дек 2018
Our tour was really really lovely! Our guide Jaba was very nice, very informative and had vast knowledge of Tbilisi and Georgian history. And our tour lasted longer than 3 hours; Jaba was generous with his time to our delight because there was more to see and learn! If you’re coming to Tbilisi don’t hesitate to book with this company! Thanks Jaba!
G
17 мар 2019
Ещё 5 отзывов

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