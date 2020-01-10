57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дух грузинских старостей, религиозные памятники и выдающиеся уроженцы города

Galaktion
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Galaktion – ваш гид
Приглашаю на пешеходную экскурсию по узким средневековым улочкам старого Тбилиси! В ходе прогулки вы насладитесь духом грузинских старостей, увидите исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами города.
€72
40 за экскурсию
скидка45%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Пл.Свободы, Пушкинский сквер у бюста Пушкину
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У этой экскурсии57 отзывов
4.81
Прогулка по старому городу
Прогулка по старому городу

Программа

  • Мы посетим «колыбель Тбилиси» — квартал бань, где закладывался фундамент города. Эта часть старого города самая древняя, считается заповедной зоной и находится под охраной государства.
  • Пройдя по узкому ущелью, в самом сердце Тбилиси мы увидим маленький водопад и попадем в церковь Сиони (VI–VII вв.). Здесь венчались Александр Грибоедов и Нина Чавчавадзе и хранится одна из важнейших святынь страны — крест просветительницы Грузии Святой Нины.
  • В храме Метехи XIII в. находится могила грузинской мученицы Святой Шушаники. Храм располагается на обрыве над рекой Курой, и отсюда можно насладиться чудесным видом на Тбилиси.
  • Прогуляемся мы и по мосту Мира, который соединяет старую и новую части города и, по мнению журнала «Forbes», считается одним из 13-ти самых удивительных мировых мостов. Здесь же располагается парк «Рике», где вы сможете сфотографироваться со статуей Рональда Рейгана.
  • А ещё мы посетим салон грузинского поэта-романтика XVIII в. Николая Бараташвили, пройдем по одноименному проспекту и поднимемся по подвесной канатной дороге к крепости Нарикала, откуда открывается чарующий вид на Тбилиси.​
Прогулка по старому городу
Прогулка по старому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Пл.Свободы, Пушкинский сквер у бюста Пушкину.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galaktion
Galaktion
По образованию историк. Закончил Тбилисский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина. Работал гидом в Санкт-Петербурге. Являюсь автором ряда книг и публикаций о Грузии и о Санкт-Петербурге на русском и грузинском языках. Проводил Экскурсии первому президенту России Борису Ельцину, академику Андрею Сахарову, Анатолию Собчаку, Александру Абдулову, Николаю Караченцову, Евгению Лебедеву, Михаилу Кожухову, Алексу Дубасу и др. Опыт работы гидом уже больше 40 лет.
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57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Галактион провел для нас отличную экскурсию! Мы не в первый раз в Тбилиси. В прошлом году мы так же брали обзорную экскурсию, но в этом году с нами была семья, которая впервые приехала в Грузию и мы решили взять еще раз обзорную экскурсию.
Я заранее предупредил Галактиона о том, что мы уже немного знакомы с городом.
С нами было 5 детей в возрасте от 8 до 16 лет, экскурсия получилось очень интересной.
Галактион очень колоритный грузин и интересный рассказчик с обширными знаниями. Он отвечал на любой наш вопрос о Грузии или Тбилиси, декламировал стихи, рассказывал истории.
Прогулка по старому городу получилась неспешной и очень интересной. Это именно то, чего мы и хотели.
В середине экскурсии Галактион предложил зайти в винный погреб и продегустировать вина. Это было очень к стати - отличный подбор вин, прекрасные грузинские тосты! Мы не удержались и купили по несколько бутылок отличного вина.
Экскурсия нам понравилась на столько, что мы договорились об еще одной экскурсии с Галактионом. на этот раз в Мцхету. И мы совсем не прогадали!
Я однозначно рекомендую экскурсии Галактиона - отличный маршрут, неспешная прогулка, интереснейший рассказчик.
10 января 2020
Хорошая экскурсия, но интересно было услышать про Тбилиси сегодня, а не его историческую привязку в поэзии
1 января 2020
Потрясающей эрудиции человек! Настоящий Экскурсовод старой закалки. Действительно неспешная прогулка, во время которой удалось узнать столько любопытных моментов из истории Тбилиси! Если вы готовы вдумчиво воспринимать эту информацию, никуда не торопясь - вам к Галактиону!
11 ноября 2019
Восхитительно!!!!
Галактион знает все не по -наслышке и не из 3х месячных курсов
Это не гид, а экскурсовод, человек, который сам является частью истории Тбилиси и Грузии
Владеет материалом в совершенстве и преподносит все это с тбилисским колоритом, с которым я знакома. Зная, что мы из Армении, он переплел все события так, что мы почуствовали нашу причастность к истории этого чудного города
Экскурсия прошла очень интересно , на одном вдохе, не хотелось расставаться
Это то, что я всегда больше всего ценю в экскурсии
Кроме того идеально владеет русским языком
Очень рекомендую!!!!!!!
6 октября 2019
Замечательный гид, нам очень понравилось!
21 августа 2019
Все было невероятно интересно, Галактион рассказывал нам не только основные исторические факты о людях, живших в Тбилиси и достопримечательностях, но и много тонкостей, необычные детали. Сам Галактион интереснейший человек, видно, что он искренне любит и знает историю всего города, от времен его основания до сегодняшнего дня. Вся наша семья в восторге от экскурсии!
20 августа 2019
Замечательное неспешное знакомство с Тбилиси и его историей. Не смотря на жару, мой замечательный спутник смог построить так наш тур, что я не почувствовала этого неудобства ,и зной был только частью рассказа ,помогающей проникнутся историей и настоящим вкусом Старого Тбилиси. Впечатление от соприкосновения к такой истории и к таким знаниям не может оставить равнодушным никого. Долгих Вам лет и здоровья.
10 июля 2019
Не подходит для тех, кто хочет по максимуму обойти город за 3 часа экскурсии, подходит для тех, кто любит очень медленно ходить пешком
1 июля 2019
Галактион провёл экскурсию мне с моими детьми великолепно, не отказал нам, когда узнал что количество участников изменилось (планировалось 7 человек). Экскурсия очень понятная, подробная, прочитал нам много стихов, это Экскурсия с поэзией, когда мы уставали - Галактион дала нам немного отдохнуть. Терпеливо ждал нас пока мы были на дегустации вина. Очень приятное общение с умным опытным экскурсоводом и мудрым человеком. Нам понравилось все. Галактион, спасибо! И как мы с Галактионом шутя договорились, так и пишу - туристы! в Грузии не страшно, в Тбилиси спокойно 😊, наслаждайтесь!
Инга
26 июня 2019
Чудесную экскурсию провёл для нас Галактион. Отличный маршрут по старому городу Тбилиси. Грамотные остановки, превосходное знание истории и литературы, профессиональная речь, очень приятно слушать. Тонкий приятный юмор, наша семья получила колоссальное удовольствие!!!! Спасибо огромное!!!
Ещё 47 отзывов

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