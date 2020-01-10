57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Галактион провел для нас отличную экскурсию! Мы не в первый раз в Тбилиси. В прошлом году мы так же брали обзорную экскурсию, но в этом году с нами была семья, которая впервые приехала в Грузию и мы решили взять еще раз обзорную экскурсию.

Я заранее предупредил Галактиона о том, что мы уже немного знакомы с городом.

С нами было 5 детей в возрасте от 8 до 16 лет, экскурсия получилось очень интересной.

Галактион очень колоритный грузин и интересный рассказчик с обширными знаниями. Он отвечал на любой наш вопрос о Грузии или Тбилиси, декламировал стихи, рассказывал истории.

Прогулка по старому городу получилась неспешной и очень интересной. Это именно то, чего мы и хотели.

В середине экскурсии Галактион предложил зайти в винный погреб и продегустировать вина. Это было очень к стати - отличный подбор вин, прекрасные грузинские тосты! Мы не удержались и купили по несколько бутылок отличного вина.

Экскурсия нам понравилась на столько, что мы договорились об еще одной экскурсии с Галактионом. на этот раз в Мцхету. И мы совсем не прогадали!

Я однозначно рекомендую экскурсии Галактиона - отличный маршрут, неспешная прогулка, интереснейший рассказчик.