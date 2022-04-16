ежедневно в 16:00

Что вас ожидает

Тбилиси с новой стороны

Я покажу достопримечательности города, связанные со славянской историей: Воронцовский и Михайловский мосты, церкви Святого Николая и Александра Невского. Проведу вас по центральному проспекту Руставели, спроектированному архитектором Головиным, и помогу отыскать на нем славянские следы. Кроме того, мы заглянем в Украинский этнографический музей с аутентичными предметами быта и народной культуры.

Истории известных людей

Живописная и доброжелательная Грузия всегда привлекала творческих людей: писателей, поэтов, художников и музыкантов. Вы услышите, как с ней связаны Есенин, Островский, Булгаков, Одоевский, Тарас Шевченко и Чайковский, отыщете памятники Пушкину и Лермонтову. А поднявшись на священную гору Мтацминда, увидите могилы Грибоедова и его жены Нины Чавчавадзе.

Организационные детали

Билеты в Этнографический музей не включены в стоимость — 10 лари.