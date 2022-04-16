Славянское наследие Тбилиси

Раскрыть славянские страницы истории Грузии на прогулке с профессиональным гидом

Мини-группа
В современном облике Тбилиси нашли отражение множество культур.

Приглашаю вместе исследовать славянское наследие города! Вы осмотрите русские православные церкви, погуляете по бывшему Головинскому проспекту, оцените памятники Пушкину и Лермонтову.

А также подниметесь на гору Мтацминда: полюбуетесь великолепным панорамами и увидите могилу Грибоедова.
Славянское наследие Тбилиси
Славянское наследие Тбилиси
Славянское наследие Тбилиси
Славянское наследие Тбилиси
Славянское наследие Тбилиси
Славянское наследие Тбилиси
Славянское наследие Тбилиси
Славянское наследие Тбилиси
Славянское наследие Тбилиси
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Тбилиси с новой стороны

Я покажу достопримечательности города, связанные со славянской историей: Воронцовский и Михайловский мосты, церкви Святого Николая и Александра Невского. Проведу вас по центральному проспекту Руставели, спроектированному архитектором Головиным, и помогу отыскать на нем славянские следы. Кроме того, мы заглянем в Украинский этнографический музей с аутентичными предметами быта и народной культуры.

Истории известных людей

Живописная и доброжелательная Грузия всегда привлекала творческих людей: писателей, поэтов, художников и музыкантов. Вы услышите, как с ней связаны Есенин, Островский, Булгаков, Одоевский, Тарас Шевченко и Чайковский, отыщете памятники Пушкину и Лермонтову. А поднявшись на священную гору Мтацминда, увидите могилы Грибоедова и его жены Нины Чавчавадзе.

Организационные детали

Билеты в Этнографический музей не включены в стоимость — 10 лари.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 16:00

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