3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху

Увидеть город с разных ракурсов и очароваться его атмосферой

Леван
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Леван – ваш гид
Тбилиси — он такой один.

Как описать его? Здесь можно жить и иметь в своем дворе оборонительную башню.

Выйти из подъезда, поздороваться с соседом, перегоняющем чачу во дворе, и тут же ее попробовать.

Прийти на чашку кофе, а вечером уже петь застольные песни.

По дороге нарвать инжир и помыть его в питьевом фонтанчике.

Напиться из крана.

Решить, что ты на Востоке, а выйдя на соседнюю улицу, оказаться в Европе.

Находить что-то общее с Россией.

В самом центре города отдохнуть у водопада...

Пойдемте, я познакомлю вас с этим чудом?
63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Рядом со входом станции метро площадь Свободы
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху

Что вас ожидает

Взгляд с трех ракурсов
В этом путешествии вам помогут три стихии: вы поплаваете на речном транспорте по Куре, пешком обойдете Старый город, а на канатной дороге увидите Тбилиси с высоты птичьего полета. Так, взглянув на грузинскую столицу с разных ракурсов, вы лучше прочувствуете то обаяние, которое вдохновило Петра Грузинского на написание знаменитой песни Тбилисо: «Такой лазурный небосвод, сияет только над тобой, Тбилиси, мой любимый родной…». На старых и кривых улочках под аккомпанемент моих рассказов перед вами будет оживать история — ее счастливые и трагические периоды.

История у стен крепостной стены
Прогулка начнется в сквере Пушкина, памятник которому установили на собранные тбилисцами деньги, а как его встречали — отдельная история. Там же вы увидите здание бывшей семинарии, где учился Сталин, а ныне музей изобразительного искусства. С ним связан один криминальный эпизод, о котором я расскажу. Продолжив, дойдете до остатков крепостной стены — ее не раз раз разрушали, а затем заново отстраивали многочисленные захватчики. Поговорим о значительном периоде в жизни города, когда он целых 400 лет был арабским эмиратом.

Башня с часами, старейшая церковь и знаковый собор
Затем вы спуститесь на проспект Бараташвили — поэта, в честь кого он назван, оставившего потомкам блестящие образцы любовной лирики («Синий цвет», в переводе Пастернака). По дороге увидите конку, которую можно назвать прототипом трамвая. А после направитесь на ул. Шавтели, где стоит необыкновенная башня с часами. На этой же улице увидите самую старую церковь Тбилиси — Анчисхати, возле которой я расскажу об иконе, от которой храм получил свое название. Дальше по улице вы дойдете до Патриархии Грузии, а чуть позже встретите собор Сиони, где хранится одна из самых почитаемых грузинами святынь — крест святой Нино, крестительницы Грузии. О непростой истории собора вы узнаете на прогулке.

Караван-сараи, серные бани и панорамный вид с храма Метехи
Небольшая остановка будет у карвасла, иначе караван-сарая. Вы познакомитесь и с памятником тамаде, оригинал которого был найден в западной Грузии и датируется 8-7 в до н.э. Пройдете место, где находилась стоянка римских легионеров. Затем путь приведет вас к Абанотубани, району знаменитых тбилисских серных бань, где поговорим о легендах основания Тифлиса. А у церкви святого Або Тбилели — о покровителе города. Нашей следующей целью станет одна из визитных карточек столицы — церковь Метехи, с которой открывается красивейший вид на Старый город. После осмотра Метехи вы спуститесь в парк Рике и подниметесь на мост Мира, строительство которого раскололо город на два лагеря.

Выпив самого вкусного грузинского лимонада, мы с вами попрощаемся. И пусть ваше дальнейшее путешествие по Грузии сохранит ту теплую и дружескую атмосферу, которую я постараюсь создать на этой экскурсии.

Организационные детали

  • Вам потребуется около 35 лари дополнительно на человека для билетов на канатку, речной катер и лимонад.
  • Девушкам желательно иметь с собой платки, ведь в туре будут церкви.
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху
Тбилиси: прогулка по воде, земле и воздуху

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Рядом со входом станции метро площадь Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леван
Леван
Грузия не велика, но так разнолика. Эта страна удивит вас, подарит новые впечатления, яркие и незабываемые эмоции, оставит прекрасные воспоминания, которые будут согревать и дарить теплую надежду на новые встречу. Грузия — как драгоценное ожерелье. Здесь каждый найдет для себя что то привлекательное. Эта страна с древнейшей историей. Кавказские горы — одни из самых красивых гор в мире. Их не описать словами, их надо видеть. Грузинская кухня — это рай для гурманов. Быть гостем в Грузии — это подарок судьбы. Я открою для вас нашу теплую, уютную, красивую и заботливую страну. Добро пожаловать!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Иван
1 сентября 2019
Интересная трех-четырехчасовая прогулка по Тбилиси с посещением исторического центра и Нарикалы на канатной дороге. Время прошло быстро.
2 октября 2018
Леван очень приятный, ненапряжный человек :-) Он гибко перестраивал экскурсию под наши потребности, не перегружал историческими деталями, но грамотно создавал общее настроение. Мы узнали много нового и интересного. Леван отвечал на все наши вопросы. Общее ощущение у меня от экскурсии как от приятной совместной прогулки по интересному городу.
14 августа 2018
Левану огромное спасибо, эрудированный и интеллигентный человек. Экскурсия была продумана до деталей, при этом корректировалась по ходу дела с учетом наших пожеланий и "особых требований". Рекомендую всем!

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