3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Взгляд с трех ракурсов

В этом путешествии вам помогут три стихии: вы поплаваете на речном транспорте по Куре, пешком обойдете Старый город, а на канатной дороге увидите Тбилиси с высоты птичьего полета. Так, взглянув на грузинскую столицу с разных ракурсов, вы лучше прочувствуете то обаяние, которое вдохновило Петра Грузинского на написание знаменитой песни Тбилисо: «Такой лазурный небосвод, сияет только над тобой, Тбилиси, мой любимый родной…». На старых и кривых улочках под аккомпанемент моих рассказов перед вами будет оживать история — ее счастливые и трагические периоды.

История у стен крепостной стены

Прогулка начнется в сквере Пушкина, памятник которому установили на собранные тбилисцами деньги, а как его встречали — отдельная история. Там же вы увидите здание бывшей семинарии, где учился Сталин, а ныне музей изобразительного искусства. С ним связан один криминальный эпизод, о котором я расскажу. Продолжив, дойдете до остатков крепостной стены — ее не раз раз разрушали, а затем заново отстраивали многочисленные захватчики. Поговорим о значительном периоде в жизни города, когда он целых 400 лет был арабским эмиратом.

Башня с часами, старейшая церковь и знаковый собор

Затем вы спуститесь на проспект Бараташвили — поэта, в честь кого он назван, оставившего потомкам блестящие образцы любовной лирики («Синий цвет», в переводе Пастернака). По дороге увидите конку, которую можно назвать прототипом трамвая. А после направитесь на ул. Шавтели, где стоит необыкновенная башня с часами. На этой же улице увидите самую старую церковь Тбилиси — Анчисхати, возле которой я расскажу об иконе, от которой храм получил свое название. Дальше по улице вы дойдете до Патриархии Грузии, а чуть позже встретите собор Сиони, где хранится одна из самых почитаемых грузинами святынь — крест святой Нино, крестительницы Грузии. О непростой истории собора вы узнаете на прогулке.

Караван-сараи, серные бани и панорамный вид с храма Метехи

Небольшая остановка будет у карвасла, иначе караван-сарая. Вы познакомитесь и с памятником тамаде, оригинал которого был найден в западной Грузии и датируется 8-7 в до н.э. Пройдете место, где находилась стоянка римских легионеров. Затем путь приведет вас к Абанотубани, району знаменитых тбилисских серных бань, где поговорим о легендах основания Тифлиса. А у церкви святого Або Тбилели — о покровителе города. Нашей следующей целью станет одна из визитных карточек столицы — церковь Метехи, с которой открывается красивейший вид на Старый город. После осмотра Метехи вы спуститесь в парк Рике и подниметесь на мост Мира, строительство которого раскололо город на два лагеря.

Выпив самого вкусного грузинского лимонада, мы с вами попрощаемся. И пусть ваше дальнейшее путешествие по Грузии сохранит ту теплую и дружескую атмосферу, которую я постараюсь создать на этой экскурсии.