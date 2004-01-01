В рамках нашего знакомства со столицей ⭐️ Грузии, мы посетим:

Цминда Самеба

Цминда Самеба (собор Святой Троицы) — главный храм Грузинской православной церкви и самая высокая церковь ⛪ в Грузии и Тбилиси. 101 метр с комплексом церковных и административных зданий. Достроенный в 2004 году, собор возведён по проекту Арчила Миндиашвили на холме св. Ильи, что на левом берегу Куры. Высота верхнего собора составляет 68 м (+ надкупольный крест 7, 5 м высотой). Протяжённость строения с востока на запад — 77 м, с севера на юг — 65 м. Общая площадь — свыше 5 000 кв. м, вмещающая до 15 тысяч прихожан. При всей своей громадности, храм характеризуется высокой сейсмобезопасностью, что отдельно отмечено в проекте. Внутри храм напоминает шикарный музей 🖼. Стены украшают фрески и живопись различных художников, а полы выложены мрамором и украшены мозаикой.

Исторический район — Абанотубани

Исторический район города, он также известен как уникальный район серных бань в центре Тбилиси.

Древняя крепость Нарикала и гора Мтацминда

Одной из известных достопримечательностей 🏛️ Тбилиси и его Старого города является крепость Нарикала. Она расположена на горе Мтацминда, с высоты которой открывается невероятно захватывающая панорама всего города. Древняя крепость Нарикала — знаменитая достопримечательность, «душа и сердце столицы».

Памятник «История Грузии»

Монумент «История Грузии» — Сакартвело Матиани, Грузинский Стоунхендж. Это огромный комплекс, на котором Зураб Церетели изобразил самые важные вехи в истории 📖 Грузии.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.