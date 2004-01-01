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Тбилиси — сердце Грузии

Васо Г.
Васо Г. – Гид из Тбилиси
Тбилиси-город с богатой историей 📖, древней культурой, романтикой и красивой архитектурой.

Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по самым интересным и знаковым местам древнего города!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $26 за экскурсию

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Тбилиси — сердце Грузии
Тбилиси — сердце Грузии

Что вы увидите

  • Собор святой Троицы (Цминда Самеба)
  • Абанотубани
  • Крепость Нарикала
  • гора Мтацминда
  • Памятник «История Грузии»

В рамках нашего знакомства со столицей ⭐️ Грузии, мы посетим:

    Цминда Самеба
    Цминда Самеба (собор Святой Троицы) — главный храм Грузинской православной церкви и самая высокая церковь ⛪ в Грузии и Тбилиси. 101 метр с комплексом церковных и административных зданий. Достроенный в 2004 году, собор возведён по проекту Арчила Миндиашвили на холме св. Ильи, что на левом берегу Куры. Высота верхнего собора составляет 68 м (+ надкупольный крест 7, 5 м высотой). Протяжённость строения с востока на запад — 77 м, с севера на юг — 65 м. Общая площадь — свыше 5 000 кв. м, вмещающая до 15 тысяч прихожан. При всей своей громадности, храм характеризуется высокой сейсмобезопасностью, что отдельно отмечено в проекте. Внутри храм напоминает шикарный музей 🖼. Стены украшают фрески и живопись различных художников, а полы выложены мрамором и украшены мозаикой.
    Исторический район — Абанотубани
    Исторический район города, он также известен как уникальный район серных бань в центре Тбилиси.
    Древняя крепость Нарикала и гора Мтацминда
    Одной из известных достопримечательностей 🏛️ Тбилиси и его Старого города является крепость Нарикала. Она расположена на горе Мтацминда, с высоты которой открывается невероятно захватывающая панорама всего города. Древняя крепость Нарикала — знаменитая достопримечательность, «душа и сердце столицы».
    Памятник «История Грузии»
    Монумент «История Грузии» — Сакартвело Матиани, Грузинский Стоунхендж. Это огромный комплекс, на котором Зураб Церетели изобразил самые важные вехи в истории 📖 Грузии.
    Важная информация
    Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Что входит
    • Услуги гида
    • Трансфер
    • Бутылка воды
    • Билет на канатную дорогу.
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 ул. Резо Табукашвили 1, Тбилиси
    Тбилиси — сердце Грузии
    Тбилиси — сердце Грузии
    Тбилиси — сердце Грузии
    Тбилиси — сердце Грузии

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Васо Г.
    Васо Г.
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