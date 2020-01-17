Эпоха расцвета Тифлиса Через архитектуру города вы познакомитесь с эпохой экономического расцвета столицы Грузии, который в те времена был административным центром Тифлисской губернии. Окрепшая буржуазия того времени, крупные промышленники и предприниматели, строили многоэтажные особняки для себя и для своих близких, приглашая именитых мастеров из Европы, Москвы и Санкт-Петербурга. Были среди зодчих, создавших прекрасные образцы тифлисского модерна, и мастера местного происхождения, получившие образование за рубежом. По пути вы познакомитесь с их биографией и творчеством, а также узнаете о стилистических особенностях всех осматриваемых зданий.
Модерн правобережный и модерн левобережный Образцы правобережного модерна отличает больший масштаб зданий, богатое убранство, использование самых дорогих отделочных материалов, а левобережный модерн отличает камерность архитектуры, но при этом большее разнообразие внутристилевых направлений, больший творческий поиск и творческая свобода. Вы прогуляетесь по проспекту Агмашенебели, или Немецкой слободе, а затем на автомобиле переедете на правобережную сторону города, где пройдете по проспекту Руставели от особняка Мелик-Казарянца, мимо здания Оперного театра до Императорского банка. Осмотрите постройки в стиле модерн в районе Сололаки. А после этого на автомобиле подъедете к улице Даниэла Чонкадзе и завершите экскурсию у дома купца Бозарджянца, где снимались эпизоды таких культовых фильмов, как «Семнадцать мгновений весны» и «Берега» («Дата Туташхия)».
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Потомственный Тифлисец из древнего рода. Дом моих предков стоит на улице Асатиани. Мой прадед привез из нашего поместья в Шулаверах Пиросмани, который воспитывался в нашей семье. Мне 55 лет, характер нордический, женат.
Впечатление от экскурсии самое лучшее! Nika позволяет немного прикоснуться к внутреннему миру Тифлиса, исторические факты прекрасно сочетает с рассказами о современных реалиях. Это позволяет максимально проникнуться атмосферой города на рубеже 19-20вв и понять чем жили и живут его жители. Несмотря на долгую прогулку и большой объём информации, воспринимается она легко. У гостей просто не остаётся шансов не полюбить этот древний и вечно молодой город! Было интересно и душевно. Спасибо огромное за отлично проведённое время!
Прогулка с потомственным тифлисцем из древнего рода Калантаровых
Сначала мы посидим у меня на террасе, с которой виден весь Тифлис, выпьем вина и отправимся гулять по городу. Вот уже несколько поколений нашего рода живет в самом центре Тбилиси, а мой прадед когда-то привез сюда из нашего поместья Нико Пиросмани. Историй и баек за все это время накопилось немало! Поэтому эта прогулка – не только возможность взглянуть на город глазами местного жителя, но и шанс увидеть его в развитии не по книжным сухим данным, а в живых рассказах и воспоминаниях потомственного тифлисца.
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.
Дух грузинских старостей, религиозные памятники и выдающиеся уроженцы города
Приглашаю на пешеходную экскурсию по узким средневековым улочкам старого Тбилиси! В ходе прогулки вы насладитесь духом грузинских старостей, увидите исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами города.
Знакомство с историей, наследием и многообразием города на автомобильно-пешеходной экскурсии
Эта экскурсия даст полное представление о истории, наследстве, красоте и разнообразии Тбилиси. На востоке этот город считали западом, на западе — востоком… Важнейший перекресток Великого Шелкового Пути, Тбилиси всегда считался ключом к владению всем Кавказом, сердцем Кавказа и Грузии в частности. Уникальное место, где вы увидите плавное сочетание Европы и Азии, Христианства и Ислама…
Проследить путь Тбилиси сквозь века, прикоснуться к культурному наследию и узнать тбилисцев
Вас ждут 4 насыщенных часа с погружением в прошлое Тбилиси, который, несмотря на многочисленные завоевания, восставал из пепла, вбирая в себя лучшее из разных культур. На прогулке история оживёт в извилистых улочках Старого города, у мощных стен крепости Нарикала, в старейшем районе Серных бань. В именах грузинских правителей, жителей и гостей города, колоритных традициях и обычаях. В результате вы получите полное представление об архитектурном, историческом и культурном наследии Тбилиси и прочувствуете его самобытность.
Очароваться столицей под яркий аккомпанемент из историй, городских баек и стихов
Предлагаю вам обзорную автомобильную экскурсию по Тбилиси, во время которой я познакомлю вас с основными достопримечательностями города, расскажу о значимых событиях и персонажах из его летописи, позабавлю историческими анекдотами и стихами.
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия — исследовать самые интересные места Месхетии
Это автопутешествие подарит вам необыкновенные впечатления: вы проедете по пути, которым шли отряды Царицы Тамары, полюбуетесь густыми лесами и потрясающими видами ущелий, прогуляетесь по Боржоми и увидите несколько крепостей, одна из которых была заложена Александром Македонским. И, конечно, вас ждёт скальный город Вардзия, расцвет которого неразрывно связан с периодом расцвета и могущества грузинского государства.