Георгий проводит ещё 2 экскурсии

Георгий – Гид из Тбилиси

Незабываемая ночная прогулка 👣 по самым интересным и аутентичным барам Тбилиси.



За несколько часов экскурсии 🧭 вы безвозвратно влюбитесь ❤️ в столицу Грузии, заведёте много новых друзей и попробуете кучу всевозможных напитков.



Мы побываем в четырёх разных барах 🍹, в каждом из которых своя атмосфера, особая архитектура, авторские коктейли и кухня 🥧.



Специально для вас будут подготовлены приветственные шоты, ведущий и конкурсы, а сопровождать нас будет фотограф, который сделает отличные кадры с прогулки.