Георгий проводит ещё 2 экскурсии

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Вечеринка-тур по барам Тбилиси

Георгий
Георгий – Гид из Тбилиси
Незабываемая ночная прогулка 👣 по самым интересным и аутентичным барам Тбилиси.

За несколько часов экскурсии 🧭 вы безвозвратно влюбитесь ❤️ в столицу Грузии, заведёте много новых друзей и попробуете кучу всевозможных напитков.

Мы побываем в четырёх разных барах 🍹, в каждом из которых своя атмосфера, особая архитектура, авторские коктейли и кухня 🥧.

Специально для вас будут подготовлены приветственные шоты, ведущий и конкурсы, а сопровождать нас будет фотограф, который сделает отличные кадры с прогулки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Для 1-1 человека

  • $50 за экскурсию

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Вечеринка-тур по барам Тбилиси
Вечеринка-тур по барам Тбилиси
Веселье всю ночь и до утра в лучших барах 🍹 Тбилиси
Вы влюбитесь ❤️ в ночной Тбилиси

Что нас ждет:

  • Мы побываем в 4-х разных барах, каждый из которых отличается от других своей архитектурой, своими авторскими коктейлями и кухней.
  • Попробуем множество коктейлей,
  • Будете тусоваться всю ночь, петь, танцевать, мы даже можем распевать песни на улице - если пожелаете)))
  • С вами будет зажигательный ведущий, который не даст нам скучать не на минуту.
  • Вас ждут весёлые конкурсы и викторины
  • С вами будет фотограф, после вечеринки мы вышлем Вам профессиональные фотографии 📸 и видео ролик о нашем приключении
  • У вас появятся новые друзья-это мы вам гарантируем
  • Крутотенные подарки от команды на память, которые вы увезете с собой в память о этой ночи.
  • Welkom-шоты в барах
  • Скидка на все меню в барах от 10% до 20%
Что входит
  • Услуги гида
  • Ведущий
  • Фотограф
  • Видеограф
Что не входит
  • Коктейли в барах
Начало и место завершения
🚩 Площадь Свободы Тбилиси
Вечеринка-тур по барам Тбилиси
Вечеринка-тур по барам Тбилиси
Вечеринка-тур по барам Тбилиси
Вечеринка-тур по барам Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Георгий
Георгий
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