Веселье всю ночь и до утра в лучших барах 🍹 Тбилиси
Вы влюбитесь ❤️ в ночной Тбилиси
Что нас ждет:
- Мы побываем в 4-х разных барах, каждый из которых отличается от других своей архитектурой, своими авторскими коктейлями и кухней.
- Попробуем множество коктейлей,
- Будете тусоваться всю ночь, петь, танцевать, мы даже можем распевать песни на улице - если пожелаете)))
- С вами будет зажигательный ведущий, который не даст нам скучать не на минуту.
- Вас ждут весёлые конкурсы и викторины
- С вами будет фотограф, после вечеринки мы вышлем Вам профессиональные фотографии 📸 и видео ролик о нашем приключении
- У вас появятся новые друзья-это мы вам гарантируем
- Крутотенные подарки от команды на память, которые вы увезете с собой в память о этой ночи.
- Welkom-шоты в барах
- Скидка на все меню в барах от 10% до 20%
Что входит
- Услуги гида
- Ведущий
- Фотограф
- Видеограф
Начало и место завершения
🚩 Площадь Свободы Тбилиси
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Георгий
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Георгий проводит ещё 2 экскурсии
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