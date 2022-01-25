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Этот стадион, на котором базируется «Лос-Бланкос», является одним из самых исторических в футболе. И этот опыт дает вам полный доступ к внутренней работе.
Ответы на вопросы
Что входит
Прямой доступ к туру Бернабеу
Панорамный вид на стадион
Доступ в музей "Реал Мадрид
Когда и сколько длится
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
45 минут
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