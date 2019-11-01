26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия по городу, придуманная именно для вас

Андрей
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Андрей – ваш гид
Когда приезжаешь в такой живой и разноплановый город, как Мадрид, можно позволить себе побыть эгоистом.

То есть посмотреть то, что близко и интересно именно вам, забыв о туристических маршрутах.

Экскурсия в прямом смысле слова трансформируется в зависимости от ваших интересов и пожеланий.

Смешайте ваш собственный коктейль из достопримечательностей, музеев, панорамных видов, секретных баров и магазинов.
48 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии26 отзывов
4.96
Мадрид для одного
Мадрид для одного

Что вас ожидает

  • Первый пункт плана — знакомство. Мы встретимся в центре города, чтобы зарядиться испанским кофе и выяснить, что обязательно надо включить в маршрут прогулки. Мадрид может предложить абсолютно все, что интересно современному человеку.
  • Можно отправиться на прогулку по исторической части города, где нас ждут разные достопримечательности, площади, аллеи, монастыри, церкви, волшебные улочки и очень испанские места, о которых я буду рассказывать по пути. Cориентируйтесь в городе и познакомьтесь с историей Испании и Мадрида. Пока мы будем гулять, я поделюсь своим опытом жизни в этой солнечной стране и, конечно, остановлюсь на испанских привычках, нравах и особенностях менталитета.
  • Если свернуть с главных улиц, то станет понятно, как живет город изнутри, можно увидеть районы, известные своей бурной альтернативной жизнью. Небольшие улочки, дворы с террасами, кондитерские с южными сладостями, винтажные магазины, где все стоит не больше пяти евро, и современные выставки можно посмотреть в любой момент.
  • Любителям живописи я могу провести экскурсию по музеям, рассказать неожиданные подробности от жизни Гойи и Пикассо, поспорить о знаках на картинах Босха.
  • И, наконец, рекомендую прогуляться по городу ночью. Бары, тапас, сангрия, пиво, вино и еще раз тапас в абсолютно разных, контрастных и очень испанских местах с окончанием прогулки в одном из популярных испанских клубов. Всё зависит только от ваших вкусов и желаний!

Организационные детали

  • Расходы во время экскурсии будут зависеть от ваших потребностей
  • Вот примеры местных расценок: чашка кофе — от 1,30 до 2,50 евро; Сангрия — от 1,5 до 5 евро; пиво — от 1 до 3 евро; тапас — от 1,5 до 2.50 евро; обед — от 4 до 15 евро на чел.; ужин — от 6 до 20 евро на чел.; музеи — от 4 до 17 евро на чел
Мадрид для одного
Мадрид для одного
Мадрид для одного
Мадрид для одного
Мадрид для одного
Мадрид для одного
Мадрид для одного

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Родился я в городе Краснодаре и пожив в различных городах России, нашел своё место именно здесь..в Мадриде! В столице Испании я уже девятый год и каждый день открываю для себя что-то новое! Это мой второй родной город и знаю его как свои пять пальцев, а бурная студенческая жизнь здесь, открыла для меня очень много интересных мест, которыми мне бы хотелось с Вами поделиться! Я Ваш друг в чужой стране : )
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Все было круто. Андрей отлично провёл экскурсию. Полная информация, знание города и его истории. Рекомендую. Все отлично
8 октября 2019
28 сентября 2019 года, состоялась отличная прогулка с Андреем. Гид учел все мои пожелания и составил маршрут идеально. Спасибо огромное!!!
5 августа 2019
Это было супер мега Круто! Андрей большой молодец! Он создал наш Мадрид! Всем рекомендуем ! Это не просто экскурсия, мы прожили маленькую жизнь ! Спасибо !!!!!!!
Хотим возвращаться снова и снова и только к Андрею !!!!!
9 июня 2019
Когда приезжаешь в большой город всего на пару дней, трудно ухватить тот кусочек сердца города, который скрыт под всем этим туристическим блеском, и именно в таком случае надо брать нестандартную экскурсию от таких талантливых, молодых и энергичных!
Хороший гид с первого взгляда понимает, что человеку сегодня надо и открывает именно эту дверь города!))
За несколько часов я узнала кучу всяких городских историй от которых бегали мурашки, задала миллион вопросов и получила миллиард ответов)) Увидела крутые кварталы, нашли городской скрытый оазис и провели лечебную дегустацию вкуснейших вин и сыра для души ))
Однозначно советую гида и формат данного мероприятия, что бы распробовать весь город-герой Мадрид )))
22 апреля 2019
Спасибо Андрею большое за экскурсию.
Действительно, она была атмосферной)) Обязательно вернусь в несколько мест этой экскурсии.
Андрей старался ответить на все вопросы по существу, пускай они и не были в тему.
Отдельное спасибо, что сориентировал по местам, которые стоит еще посетить исходя из моих предпочтений.
И резюмируя, я бы посоветовала сходить на его экскурсию, но будьте осторожны со своими желаниями.
13 апреля 2019
Замечательная экскурсия ! Андрей открывает совсем иной и очень разный Мадрид ! Очень рекомендую
26 марта 2019
Спасибо Андрею за прогулку по нетуристическому Мадриду! Если Вы уже посетили классическую обзорную экскурсию и у Вас есть желание посмотреть где и как отдыхают местные жители, "без цензуры", это как раз такой вариант. Для дополнительных впечатлений.
17 марта 2019
Замечательная экскурсия! Андрей покорил своим обаянием, знаниями и трепетным отношением к Мадриду. Заразил желанием приезжать сюда ещё и ещё!Рекомендуем всем с большим удовольствием!
25 февраля 2019
Спасибо Андрею за интересную экскурсию и обзор районов Мадрида, где я бы сама вряд ли оказалась. Не туристические места и жизнь испанцев. Андрей дал рекомендации баров и кафе с разнообразной кухней. Оставила закладки, чтобы вернуться снова.
19 ноября 2018
Все прошло здорово и очень интересно! Андреу показал места, куда просто по путеводителю сама бы никогда не зашла. Большое спасибо!
Ещё 16 отзывов

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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