26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Родился я в городе Краснодаре и пожив в различных городах России, нашел своё место именно здесь..в Мадриде! В столице Испании я уже девятый год и каждый день открываю для себя что-то новое! Это мой второй родной город и знаю его как свои пять пальцев, а бурная студенческая жизнь здесь, открыла для меня очень много интересных мест, которыми мне бы хотелось с Вами поделиться! Я Ваш друг в чужой стране : )