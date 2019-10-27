14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в Мадрид на прогулке по его самым атмосферным районам

Андрей
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Андрей – ваш гид
Испанская столица — это не только тихий исторический центр.

Особое удовольствие после «обязательной программы», увидеть альтернативную, авангардную часть города, спрятанную за монументальными зданиями центральных улиц.

Именно здесь радуются жизни студенты, художники, дизайнеры, актеры и гости со всего света.

Пара часов в этом круговороте и вы узнаете, почему в Мадрид так легко влюбиться с первого взгляда.
36 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес

Программа

  • В начале прогулки мы встретимся в винтажном кафе, чтобы познакомиться и узнать главное о жизни в городе и его истории. Я расскажу о местных нравах, привычках на своем личном опыте (я живу по-соседству).
  • Район, который нам предстоит посетить, называется Маласанья (Malasaña), и является еще с 80-х годов центром столичной «мовиды», то есть ночной и творческой жизни. Здесь живут и проводят время самые модные люди города. Вечерами сюда приходят испанцы, чтобы болтать и весело переходить из бара в бар. А в остальное время открыты крохотные кафе, старинные кондитерские, винтажные и антиквартные магазины, авангардные галереи и магазины одежды молодых испанских марок. Все это мы сможем увидеть и прочувствовать.
  • Не менее колоритный в своей привлекательности соседний район Лавапьес, раньше пользовался дурной славой, а недавно стал любимым местом обитания столичной богемы. Сюда идут за типичными продуктами на традиционные рынки, за свежими соками и экзотической кухней, а также, чтобы присоединится к группам по интересам в местном культурном центре, переделанном из Табачной фабрики.
  • Когда вы устанете от впечатлений, стоит остановиться поужинать в одном из самых любимых местными ресторане или тапас-баре, а потом отправиться по местным барам, где ждут пиво, сангрия, музыка и только дружелюбная творческая публика.

Почувствуйте позитивную, творческую энергию Мадридского андеграунда!

Организационные детали

Расходы во время экскурсии будут зависеть от ваших потребностей.

Вот примеры нескольких местных расценок: чашка кофе — от 1,30 до 2,50 евро; Сангрия — от 1 до 5 евро; пиво — от 1 до 3 евро; тапас — от 1,5 до 2.50 евро; oбед от от 4 до 15 евро на чел.; ужин — от 6 до 20 евро за чел.

Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес
Яркие и непредсказуемые Маласанья и Лавапьес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Родился я в городе Краснодаре и пожив в различных городах России, нашел своё место именно здесь..в Мадриде! В столице Испании я уже девятый год и каждый день открываю для себя что-то новое! Это мой второй родной город и знаю его как свои пять пальцев, а бурная студенческая жизнь здесь, открыла для меня очень много интересных мест, которыми мне бы хотелось с Вами поделиться! Я Ваш друг в чужой стране : )
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 октября 2019
Отличная экскурсия о местах, которые туристу обычно не покажут.
13 сентября 2019
Это была интересная экскурсия.
Многие места мы бы ни за что не увидели сами.
10 августа 2019
Заказывала экскурсию для своей дочери 21 год. По ее впечатлениям, она оказалась выше всяких похвал. Андрей блестяще провёл экскурсию. Показал много необычных мест. Ему удалось создать яркое впечатление о городе, который он действительно любит. Я очень рада, что дочери все понравилось. Большое спасибо.
Дарья
25 марта 2019
Андрей очень крутой. Показал Мадрид, который скрыт от нлаз туриста. Всем советую.
29 октября 2018
Если вы хотите увидеть не только достопримечательности из путеводителя, то эта экскурсия для вас
Savvin
20 октября 2018
Экскурсия-другая сторона Мадрида. Это надо посетить. Андрей прекрасный гид!Всем рекомендую!Спасибо.
12 апреля 2018
Андрей - очень приятный молодой человек. Молодец! Помогает нам, туристам, увидеть город с другой стороны. Вряд ли кому-нибудь из туристов удастся без помощи знатока увидеть то, что показал Андрей. Ну а если кто-либо будет недоволен, то берите туристический справочник и гуляйте по известным местам.
1 апреля 2018
спасибо андрей замечателно провел экскурсию увидели настоящий мадрид и отлично провели время рекомендуем всем
9 марта 2018
Очень интересная экскурсия, совершенно не похожая на обычные классические экскурсии. Даёт очень хорошее представление о жизни людей в Мадриде и их интересах. Андрей- прекрасный гид, который умеет заинтересовать собеседников, отвечает на все вопросы, и с ним просто приятно разговаривать.
29 ноября 2017
Тот самый формат экскурсии, который мы давно искали - нетуристические места, жизнь города изнутри, все это приправлено отличным общением, вкуснейшими невероятными специалитетами, вином и колоритом. Андрей, спасибо!
Ещё 4 отзыва

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