14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Непопсовый Мадрид, или вдоль стены Филиппа IV

Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое!

Если вы не первый раз в столице или просто очень продвинутый путешественник, 3-4 часа прогулки по очень колоритным и незаслуженно обделенным вниманием районам исторического центра — то, что вам нужно. Кварталы, по которым я предлагаю пройтись, примыкали к городской стене, обозначающей границы более 200 лет. Здесь сохранилась жилая застройка позапрошлого века и масса архитектурных сокровищ 17-19 веков. Вы увидите также хипстерские бары и лавки, колоритные магазины, блошиные рынки и галереи художников, оригинальные наcтенные фрески и граффити. По пути я расскажу о том, чего не знают даже коренные мадридцы, и помогу почувствовать дух настоящего, далеко не туристического Мадрида.