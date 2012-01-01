Экскурсии по Мадриду кажутся незавершенными без посещения главных музеев столицы ⭐️ – Королевского Дворца и музея Прадо. Первый из них ведет активную социальную жизнь: часто здесь проходят разного рода церемонии и официальные мероприятия, а в отсутствие высоких гостей Дворец открыт для посещений. Следует отметить, что первый вариант главной королевской резиденции, воздвигнутый в IX веке, увы, не сохранился. Современный Дворец выдержан в стиле классического барокко с явным влиянием итальянских и французских мастеров XVIII века. Второй вариант, который мы видим сегодня, по мнению большинства ученых, интереснее и богаче с точки зрения использованных архитектурных решений. В этом можно наглядно убедиться на предлагаемой нами экскурсии 🧭 ценность представляют декорация внутренних покоев дворца с многочисленными фресками и гобеленами, а также полотна Гойи, Босха, Караваджо и коллекция старинного оружия.

Посещение музея Прадо в Мадриде – непременный ритуал, который следует совершить. В одной из самых богатых художественных галерей мира собрана вся европейская история 📖, отраженная в сюжетах картин Дюрера, Веронезе, Караваджо, Зурбаран, Эль Греко, Риберы и поистине впечатляющая коллекция работ Веласкеса и Гойи. Кроме живописи музей 🖼 Прадо славится своими коллекциями фарфора и старинных монет.