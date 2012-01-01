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Королевский Дворец и музей Прадо

5
6 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Мадрида
Мы побываем в двух главных музеях 🖼 Мадрида — Королевском Дворце и Прадо.

В королевской резиденции осмотрим роскошные интерьеры, а также богатые коллекции оружия, скульптуры и утвари.

В Музее Прадо познакомимся с шедеврами мировой живописи — работами Гойи, Босха, Дюрера, Веласкеса и многих других художников.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €65 за человека

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Королевский Дворец и музей Прадо
Королевский Дворец и музей Прадо

Что вы увидите

  • Королевский Дворец
  • музей Прадо
Экскурсии по Мадриду кажутся незавершенными без посещения главных музеев столицы ⭐️ – Королевского Дворца и музея Прадо. Первый из них ведет активную социальную жизнь: часто здесь проходят разного рода церемонии и официальные мероприятия, а в отсутствие высоких гостей Дворец открыт для посещений. Следует отметить, что первый вариант главной королевской резиденции, воздвигнутый в IX веке, увы, не сохранился. Современный Дворец выдержан в стиле классического барокко с явным влиянием итальянских и французских мастеров XVIII века. Второй вариант, который мы видим сегодня, по мнению большинства ученых, интереснее и богаче с точки зрения использованных архитектурных решений. В этом можно наглядно убедиться на предлагаемой нами экскурсии 🧭 ценность представляют декорация внутренних покоев дворца с многочисленными фресками и гобеленами, а также полотна Гойи, Босха, Караваджо и коллекция старинного оружия.
Посещение музея Прадо в Мадриде – непременный ритуал, который следует совершить. В одной из самых богатых художественных галерей мира собрана вся европейская история 📖, отраженная в сюжетах картин Дюрера, Веронезе, Караваджо, Зурбаран, Эль Греко, Риберы и поистине впечатляющая коллекция работ Веласкеса и Гойи. Кроме живописи музей 🖼 Прадо славится своими коллекциями фарфора и старинных монет.
Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 площадь Ориенте
Королевский Дворец и музей Прадо
Королевский Дворец и музей Прадо
Королевский Дворец и музей Прадо
Королевский Дворец и музей Прадо

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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6 отзывов оставили туристы

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