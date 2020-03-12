72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гармония прошлого и настоящего

Встретившись на площади Пуэрта-дель-Соль, мы отправимся на прогулку по мадридским улочкам, чтобы понаблюдать за жизнью местных — я расскажу об обычаях, традициях и нравах старого и современного Мадрида. Вы увидите главные достопримечательности — Королевский дворец и кафедральный собор Aльмудена, — и услышите не сухие исторические факты, но интересные сюжеты из прошлого. Узнаете, почему один из домов Мадрида назван домом Барашка, где проходила первая коррида и почему сразу две главные площади борются за статус главной.

Небанальное в городе

За время экскурсии вам встретятся интереснейшие уголки, о которых знают не все местные жители. Я покажу самые древние рестораны испанской кухни, любимую парикмахерскую Антонио Бандераса и здание, у которого два главных входа. Вы узнаете, почему мадридцев называют кошками, и найдёте символ города — статую «Медведь и земляничное дерево».

Тапас — вкус Мадрида

Испанская кухня — это еще одна достопримечательность страны. Здесь с едой связано множество традиций: вы узнаете, какие блюда принято готовить по праздникам и как сделать это по всем законам. А для полноценного знакомства с местной кухней отправитесь на рынок Сан Мигель, где попробуете разнообразные тапас — культовую испанскую закуску.