72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по центру города и лучшие тапас на местном рынке

Василий
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Василий – ваш гид
Мадрид — древний город с богатой историей, насыщенной порой необыкновенными сюжетами.

Я с радостью поделюсь историческими фактами и весёлыми историями, расскажу о «золотом» веке Мадрида — Габсбургском расцвете — и о не очень «золотых» временах.

Прогулка по центральным достопримечательностям, знакомство с местными традициями и кухней — я помогу полюбить Мадрид!
73 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Пуэрта дель Соль
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У этой экскурсии72 отзыва
4.99
Нескучная история древнего Мадрида
Нескучная история древнего Мадрида

Что вас ожидает

Гармония прошлого и настоящего
Встретившись на площади Пуэрта-дель-Соль, мы отправимся на прогулку по мадридским улочкам, чтобы понаблюдать за жизнью местных — я расскажу об обычаях, традициях и нравах старого и современного Мадрида. Вы увидите главные достопримечательности — Королевский дворец и кафедральный собор Aльмудена, — и услышите не сухие исторические факты, но интересные сюжеты из прошлого. Узнаете, почему один из домов Мадрида назван домом Барашка, где проходила первая коррида и почему сразу две главные площади борются за статус главной.

Небанальное в городе
За время экскурсии вам встретятся интереснейшие уголки, о которых знают не все местные жители. Я покажу самые древние рестораны испанской кухни, любимую парикмахерскую Антонио Бандераса и здание, у которого два главных входа. Вы узнаете, почему мадридцев называют кошками, и найдёте символ города — статую «Медведь и земляничное дерево».

Тапас — вкус Мадрида
Испанская кухня — это еще одна достопримечательность страны. Здесь с едой связано множество традиций: вы узнаете, какие блюда принято готовить по праздникам и как сделать это по всем законам. А для полноценного знакомства с местной кухней отправитесь на рынок Сан Мигель, где попробуете разнообразные тапас — культовую испанскую закуску.

Организационные детали

  • Расходы на еду по желанию и не включены в стоимость
  • До места начала экскурсии путешественники добираются самостоятельно. Также я могу забрать вас от вашего отеля за доплату 20 евро.
Нескучная история древнего Мадрида
Нескучная история древнего Мадрида
Нескучная история древнего Мадрида
Нескучная история древнего Мадрида
Нескучная история древнего Мадрида
Нескучная история древнего Мадрида
Нескучная история древнего Мадрида
Нескучная история древнего Мадрида
Нескучная история древнего Мадрида
Нескучная история древнего Мадрида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Пуэрта дель Соль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Василий
Василий
Здравствуйте дорогие путешественники! Меня зовут Василий, с 2016 года провожу экскурсии в Мадриде, до этого работал в Москве. Мне кажется, гид должен иметь навык психолога и с первых минут общения понимать, что человеку интересно, а что нет. Поэтому я предпочитаю рассказывать то, что увлечет именно вас. Знаю по себе, что лучше всего запоминаются на экскурсиях интересные и пикантные моменты из истории города. Но, помимо интересных, веселых и не всегда правдивых историй, путешественник должен получить, в первую очередь, достоверную информацию, а не просто «байки» без реальной основы, поэтому свои истории я всегда подкрепляю реальными фактами.
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72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Василий замечательно справился с поставленным задачамию Было легко и интересно. дал много хороших советов о Фламенко и местных ресторанах и блюдах. Советую.
29 февраля 2020
Спасибо большое! Очень грамотно, по существу, профессионально.
3 февраля 2020
Василий, потрясающий рассказчик и очень начитанный, вежливый и деликатный молодой человек. Я рекомендую его всем желающим узнать о Мадриде интересные факты, городские легенды и исторические события этого прекрасного города. И отдельное спасибо, за помощь в выборе шоу-фламенко: это мероприятие было приурочено к моему дню рождения. Представление прошло на «пять с плюсом», а личное поздравление участников шоу, запомнится мне надолго. Вася, большой молодец)
25 января 2020
Василий очень приятный и интересный рассказчик. Подстраивает комфортный темп экскурсии, даёт интересную информацию.
19 января 2020
Василий интересно рассказывает, делает информацию запоминающейся
Данная экскурсия, информация и ее подача наиболее подойдёт тем, кто впервые в Мадриде
«Продвинутым» пользователям может показаться поверхностной
17 января 2020
Познавательная экскурсия,интересный взгляд на очевидное,живое повествование...и спасибо за советы . Василий-очень приятный рассказчик и собеседник!!! Спасибо!!!
14 января 2020
Согласны со ВСЕМИ положительными отзывами о работе Василия.Спасибо.Рекомендуем всем. Ольга, Светлана,Глеб.
29 декабря 2019
Экскурсия была очень приятной и легкой. Василий рассказывал доступно, образно и без лишних занудных цифр.
Кроме того Василий дал много практических советов про Мадрид и помог нам забронировать ужин в одном их ресторанов и поход на фламенко. Отдельное ему Спасибо. Рекомендованное заведение нам очень понравилось.
17 декабря 2019
Дождь не помешал проведению экскурсии, Василий интересный рассказчик
11 декабря 2019
Реально нескучная история с человеком, который увлечён историей и историями Мадрида! Прекрасный язык, отличное чувство юмора, без напряга и нудезны! Пока мы добирались до Василия шёл дождь. Началась экскурсия и выглянуло солнце! Вот, что значит гид создал все условия, чтобы мы полюбили и почувствовали столицу Испании.
Ещё 62 отзыва

Василий проводит ещё 2 экскурсии

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