Увидеть город глазами местного жителя, который вышел на неторопливую прогулку
5
1 отзыв
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О гиде
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Ответы на вопросы
Изюминка Милана — в его разнообразии. Каждая улица, дворик или площадь — это отдельная история. Чем ближе вы знакомитесь с городом, тем больше он вам доверяет и раскрывается. Вы удивитесь, сколько секретов, недоступных беглым взглядам туристов, он в себе хранит. Следуйте за мной! Я покажу, что Милан — это гораздо больше, чем то, что о нём привыкли думать.
Ближайшие даты:
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нетипичный маршрут
Мы погуляем по историческому центру Милана и постараемся пересчитать все статуи на Дуомо (спойлер: вряд ли это возможно!). Посетим первый торговый пассаж Европы и средневековую площадь Мерканти. Увидим место, откуда пошло слово «банкрот», замок Сфорца, ставший прототипом московского Кремля, и скандальную статую в сердце города. Пройдёмся по богемным улочкам района Брера, свернём на самую дорогую улицу Европы и полюбуемся атлетически сложенным Наполеоном.
Самобытный стиль
Миланские дворики — яркая черта города. Невозможно пройти мимо оригинальных фресок на стенах жилых домов! Мы и не станем проходить. Поразглядываем прохожих — вы легко поймёте, что такое образцовый миланский стиль. Я расскажу местные легенды о разных эпохах города, дам гастрономические советы, покажу самые фотогеничные места и поделюсь секретной информацией: где в Милане увидеть розовых фламинго и в какие музеи зайти бесплатно. А в конце прогулки оставлю вам карту города с моими рекомендациями и всеми местами, которые мы посетили.
Организационные детали
Мы легко можем скорректировать маршрут под ваши пожелания — всё согласовывается
Напитки и перекусы во время экскурсии оплачиваются отдельно
Надевайте удобную обувь — и в путь!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Милане
Ciao, дорогой путешественник! Меня зовут Анастасия, хотя вот уже несколько лет я — Анастазья (итальянцам так проще произносить). Я живу в самом неитальянском городе — Милане. И каждый раз, гуляя по нему, совершаю новые открытия. Хотя не только Милан открывается мне с новой стороны, но и сама Италия. Я объездила почти всю страну и знаю об итальянской dolce vita не по слухам, а от местных жителей и по собственному опыту.
Я настолько прониклась Италией, что решила связать с ней и свою профессиональную деятельность — и в 2022 году запустила travel-проект. Теперь я помогаю путешественникам со всего мира организовывать аутентичные поездки на Средиземноморский «сапог».
Если вы планируете посетить Милан, я с удовольствием покажу город, в котором живу, и поделюсь его секретами.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
8 сен 2023
Без «воды», скучных дат и имен, как будто гуляешь с подругой🙌🏻