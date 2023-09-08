Изюминка Милана — в его разнообразии. Каждая улица, дворик или площадь — это отдельная история. Чем ближе вы знакомитесь с городом, тем больше он вам доверяет и раскрывается. Вы удивитесь, сколько секретов, недоступных беглым взглядам туристов, он в себе хранит. Следуйте за мной! Я покажу, что Милан — это гораздо больше, чем то, что о нём привыкли думать.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нетипичный маршрут

Мы погуляем по историческому центру Милана и постараемся пересчитать все статуи на Дуомо (спойлер: вряд ли это возможно!). Посетим первый торговый пассаж Европы и средневековую площадь Мерканти. Увидим место, откуда пошло слово «банкрот», замок Сфорца, ставший прототипом московского Кремля, и скандальную статую в сердце города. Пройдёмся по богемным улочкам района Брера, свернём на самую дорогую улицу Европы и полюбуемся атлетически сложенным Наполеоном.

Самобытный стиль

Миланские дворики — яркая черта города. Невозможно пройти мимо оригинальных фресок на стенах жилых домов! Мы и не станем проходить. Поразглядываем прохожих — вы легко поймёте, что такое образцовый миланский стиль. Я расскажу местные легенды о разных эпохах города, дам гастрономические советы, покажу самые фотогеничные места и поделюсь секретной информацией: где в Милане увидеть розовых фламинго и в какие музеи зайти бесплатно. А в конце прогулки оставлю вам карту города с моими рекомендациями и всеми местами, которые мы посетили.

Организационные детали