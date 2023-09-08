Милан: легенды и контрасты

Увидеть город глазами местного жителя, который вышел на неторопливую прогулку

5
1 отзыв
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Изюминка Милана — в его разнообразии. Каждая улица, дворик или площадь — это отдельная история. Чем ближе вы знакомитесь с городом, тем больше он вам доверяет и раскрывается. Вы удивитесь, сколько секретов, недоступных беглым взглядам туристов, он в себе хранит. Следуйте за мной! Я покажу, что Милан — это гораздо больше, чем то, что о нём привыкли думать.
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Милан: легенды и контрасты
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Нетипичный маршрут

Мы погуляем по историческому центру Милана и постараемся пересчитать все статуи на Дуомо (спойлер: вряд ли это возможно!). Посетим первый торговый пассаж Европы и средневековую площадь Мерканти. Увидим место, откуда пошло слово «банкрот», замок Сфорца, ставший прототипом московского Кремля, и скандальную статую в сердце города. Пройдёмся по богемным улочкам района Брера, свернём на самую дорогую улицу Европы и полюбуемся атлетически сложенным Наполеоном.

Самобытный стиль

Миланские дворики — яркая черта города. Невозможно пройти мимо оригинальных фресок на стенах жилых домов! Мы и не станем проходить. Поразглядываем прохожих — вы легко поймёте, что такое образцовый миланский стиль. Я расскажу местные легенды о разных эпохах города, дам гастрономические советы, покажу самые фотогеничные места и поделюсь секретной информацией: где в Милане увидеть розовых фламинго и в какие музеи зайти бесплатно. А в конце прогулки оставлю вам карту города с моими рекомендациями и всеми местами, которые мы посетили.

Организационные детали

  • Мы легко можем скорректировать маршрут под ваши пожелания — всё согласовывается
  • Напитки и перекусы во время экскурсии оплачиваются отдельно
  • Надевайте удобную обувь — и в путь!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8 сен 2023
Без «воды», скучных дат и имен, как будто гуляешь с подругой🙌🏻
Без «воды», скучных дат и имен, как будто гуляешь с подругой🙌🏻Без «воды», скучных дат и имен, как будто гуляешь с подругой🙌🏻Без «воды», скучных дат и имен, как будто гуляешь с подругой🙌🏻Без «воды», скучных дат и имен, как будто гуляешь с подругой🙌🏻Без «воды», скучных дат и имен, как будто гуляешь с подругой🙌🏻Без «воды», скучных дат и имен, как будто гуляешь с подругой🙌🏻Без «воды», скучных дат и имен, как будто гуляешь с подругой🙌🏻

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Замок Сфорца
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Собор Дуомо
Святые места
Мифы и легенды

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