7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Введение в мир искусства

Программа экскурсии зависит от ваших предпочтений. Однако в списке must-see — музей Пегги Гуггенхайм, одной из главных коллекционеров и меценатов 20-го века. Я расскажу о её жизни, о дружбе с Марселем Дюшаном и Джексоном Поллоком, о том, как она начала собирать коллекцию и как открыла свой дом для посещения в качестве музея. Вы услышите и об основных произведениях в ее коллекции: работах Пикассо, Кандинского, Дали, Мондриана и многих других.

Необычные произведения и их авторы

После разговора об основных арт-направлениях мы отправимся в павильоны параллельной программы Биеннале. Я расскажу, что это такое и как все начиналось, как устроена выставка, как попадают сюда художники и как формируются цены на произведения.

Мы посетим не менее трех локаций на ваш выбор. На выставке немецкого абстракциониста Гюнтера Форга вы удивитесь тому, как современное искусство сочетается со старинными интерьерами. В церкви, которая обычно закрыта для публики, рассмотрите невероятную золотую инсталляцию. А еще я расскажу, как «бедное искусство» (Arte Povera) стало одним из самых дорогих на арт-рынке, и покажу работы его представителя — Пино Паскали.

Экскурсию можно продлить и посмотреть арт-фонд V-A-C Foundation, который открыл в Венеции два года назад российский меценат Леонид Михельсон, или павильон Азейрбаджана — в этом году он посвящен влиянию медиа на социум. Или прокатиться на остров San Giorgio Maggiore и увидеть монументальные произведения ирландского художника Шона Скалли, расположенные в знаменитой церкви.

Помимо интересной беседы и прогулки по выставкам я также дам ценные советы, какие еще выставки можно посетить в свободное время.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто разбирается в искусстве и хочет, не теряя время, посетить самые любопытные выставки Биеннале. А также тем, кто только начинает интересоваться современным искусством и не знает, как к нему лучше подобраться.