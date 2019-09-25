7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале

Посетить необычные павильоны, оценить лучшие произведения и разобраться в творческих течениях

Sasha
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Sasha – ваш гид
Венеция — это «музей под открытым небом», однако кроме наследия Ренессанса и барокко город может похвастаться и примерами современного искусства.

С мая по ноябрь здесь проходит Арт-биеннале: вместе со мной вы посетите частные палаццо и церкви, которые обычно закрыты для публики, и увидите работы выдающихся мастеров со всего мира.

Я помогу разобраться в стилевых направлениях, «прочитать» замысел автора и понять, за что ценят современное искусство.
От 65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале

Что вас ожидает

Введение в мир искусства
Программа экскурсии зависит от ваших предпочтений. Однако в списке must-see — музей Пегги Гуггенхайм, одной из главных коллекционеров и меценатов 20-го века. Я расскажу о её жизни, о дружбе с Марселем Дюшаном и Джексоном Поллоком, о том, как она начала собирать коллекцию и как открыла свой дом для посещения в качестве музея. Вы услышите и об основных произведениях в ее коллекции: работах Пикассо, Кандинского, Дали, Мондриана и многих других.

Необычные произведения и их авторы
После разговора об основных арт-направлениях мы отправимся в павильоны параллельной программы Биеннале. Я расскажу, что это такое и как все начиналось, как устроена выставка, как попадают сюда художники и как формируются цены на произведения.

Мы посетим не менее трех локаций на ваш выбор. На выставке немецкого абстракциониста Гюнтера Форга вы удивитесь тому, как современное искусство сочетается со старинными интерьерами. В церкви, которая обычно закрыта для публики, рассмотрите невероятную золотую инсталляцию. А еще я расскажу, как «бедное искусство» (Arte Povera) стало одним из самых дорогих на арт-рынке, и покажу работы его представителя — Пино Паскали.

Экскурсию можно продлить и посмотреть арт-фонд V-A-C Foundation, который открыл в Венеции два года назад российский меценат Леонид Михельсон, или павильон Азейрбаджана — в этом году он посвящен влиянию медиа на социум. Или прокатиться на остров San Giorgio Maggiore и увидеть монументальные произведения ирландского художника Шона Скалли, расположенные в знаменитой церкви.
Помимо интересной беседы и прогулки по выставкам я также дам ценные советы, какие еще выставки можно посетить в свободное время.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто разбирается в искусстве и хочет, не теряя время, посетить самые любопытные выставки Биеннале. А также тем, кто только начинает интересоваться современным искусством и не знает, как к нему лучше подобраться.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются билеты в музей Пегги Гуггенхайм: 15 евро — общий билет, 9 евро — для студентов до 26 лет.
  • Большинство остальных локаций — бесплатные.
  • По желанию длительность экскурсии может быть увеличена до 4-х часов (за отдельную плату).
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sasha
Sasha
Я Саша — менеджер по культурным проектам и арт-консультант. После окончания Университета Деусто в Бильбао (Испания) со степенью магистра в области международных отношений и культуры, решила сосредоточиться на культурной части, проводя исследования о важности международных выставок для актуализации искусства. С тех пор сотрудничаю с различными культурными проектами и художественными ярмарками, включая Флорентийскую биеннале, Art Marbella и Венецианскую биеннале.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 сентября 2019
Саша работала на прежних Биеннале. Она и сейчас работает в одном из павильонов. Так что можно сказать, что она в теме. Прекрасно разбирается в вопросах искусства. Её интересно слушать.
Маргарита
23 сентября 2019
Прекрасная экскурсия от замечательной девушки для всех, кто интересуется современным искусством и любит Венецию. Саша провела нам экскурсию в музей Пегги Гуггенхайм, а также две параллельных выставки программы Биеннале. Конечно, мы могли бы сходить и сами, но не поняли бы и десятой части. Хотелось засыпать Сашу вопросами (что я и делала :) и не отпускать. Было очень интересно! И организационные моменты -- все отлично. Саша, большое спасибо за экскурсию и рекомендации по городу, больших успехов и до новых встреч в Венеции!
15 сентября 2019
Были с дочерью 16 лет, обеим понравилось. Саша хорошо владеет темой, интересный собеседник. Хорошо знает Венецию, дала советы по досугу. Было информативно и не напряжно!
20 августа 2019
План экскурсии хорошо продуман, выбраны локации и интересные, и рядом друг к другу. Саша рассказывает интересно. Не торопит, можно разглядывать сколько хочешь. В Collezione Peggy Guggenheim видно, что сама экскурсовод наслаждается экспозицией, подробно рассказывает. Даже время значительно превысила, чем нас очень порадовала)))
11 августа 2019
Спасибо за Александре за приятную и познавательную прогулку. Мы посетили множество необычных локаций, узнали о том, как устроено Биеннале и получили ценные советы по выставкам города. Александра умеет интересно преподнести информацию и создает дружескую атмосферу во время прогулки.
11 августа 2019
Саша великолепный проводник по современному искусству-приятный, отзывчивый и профессиональный рассказчик, знающий своё дело. Мы получили огромное удовольствие от общения и массу новой информации, от того, кто знает и любит современное искусство. Всем заинтересованным открыть для себя или изучить более глубоко Биеннале советую обращаться к Александре. Спасибо за этот опыт.
30 июля 2019
Нашим гидом по биеннале в Венеции была удивительная девушка Александра. Благодаря ей мы сориентировались в многообразии представленных работ. Александра хороший рассказчик, прекрасно разбирается в материале, профессиональна и компетентна в вопросах истории искусства, психологии общения. Благодаря ей мы смогли быстро сориентироваться в выставочном пространстве биеннале и получили удовольствие от знакомства с городом и современным искусством. Благодарим Александру за внимание к нам и нашим интересам, обязательно посоветуем своим друзьям обратиться именно к ней при поездках в Венецию на биеннале в следующем году. Ирина и Александр.

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