Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 6 экскурсий в категории «История и культура» в Алматы, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
Расписание: Ежедневно. в 15:15
20 за человека
Лучшие места Алматы за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Лучшие места Алматы за 3 часа
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 14:00
$165 за экскурсию
Лучшие места Алматы за 7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Лучшие места Алматы за 7 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$344 за экскурсию
Озеро Иссык
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Озеро Иссык
Расписание: Ежедневно в 11:00
$323 за экскурсию
Петроглифы Тамгалы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Петроглифы Тамгалы
Расписание: Ежедневно в 09:00
$409 за экскурсию
Чарынский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Чарынский каньон
Расписание: Ежедневно в 09:00
$431 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
  2. Лучшие места Алматы за 3 часа
  3. Лучшие места Алматы за 7 часов
  4. Озеро Иссык
  5. Петроглифы Тамгалы
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "История и культура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 20 до 431.
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