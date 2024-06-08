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Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно. в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 14:00
$165 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$344 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Расписание: Ежедневно в 11:00
$323 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
$409 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
$431 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «История и культура»
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