Что вас ждет

Саты и Мынжылки

Экскурсия начинается в пятницу вечером. В субботу утром мы прибудем в поселок Карабулак/п. Саты (ближайшие к первому озеру Кольсай), размещение в гостевых домах у местных жителей, оттуда выезд на 2 озера. Всего их четыре, но основными принято считать 3. Эти озера называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня». Окружены они хвойными лесами.

Первое озеро — Саты или же Нижнее. Удивительно, но даже в летнее время, температура воды не поднимается выше 8°С.

Вторым является озеро Мынжылки или же Среднее. К нему ведет тропа протяженностью 9,8 км.

Вас ждут все прелести настоящего горного трекинга. На вершине туристов одолевает гордость за самих себя. На третье озеро проход запрещен, т. к. оно находится в непосредственной близости от государственной границы.

Озеро Каинды

Во второй день отправляемся к озеру Каинды, которое считается загадочным и мистическим. Оно образовалось в результате землетрясения и имеет интересную историю, которую Вам обязательно расскажут наши гиды. Вода в озере всегда прозрачная и чистая. Вы увидите озеро с трех точек: центральная часть, смотровая площадка, а также «Ворота желаний».

Уже после всех озер, на обратном пути, посетим смотровую площадку Черный каньон. Название появилось из-за скал черного цвета. Он является частью Чарынского каньона.

Вечером в воскресенье возвращение в город Алматы. Весь тур займет у вас ровно двое суток, за это время вы получите массу впечатлений и положительных эмоций. Это отличный повод провести выходные дни с семьей или друзьями.

Важно знать:

Возьмите с собой:

удобную теплую одежду и обувь,

головной убор,

дождевик,

воду (1 литр на человека),

обед на первый день тура,

удостоверение личности или паспорт (обязательно).

Размещение на ночлег у местных жителей (гостевые дома или времянки), удобства на территории.

В стоимость экскурсии включено:

проезд в оба конца,

проезд до первого озера и Каинды,

услуги профессионального гида,

питание (первый день: завтрак, ужин, второй день: завтрак, обед),

размещение в гостевых домах,

экологические сборы.

Туристы оплачивают самостоятельно: