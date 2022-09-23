Жемчужины Тянь-Шаня: Кольсайские озера

Мы отправимся к живописным природным достопримечательностям - озерам Кольсай

Мы отправимся к живописным природным достопримечательностям — озерам Кольсай.

Увидим озеро — Саты, где температура воды даже летом не поднимается выше 8°С, и озеро Мынжылки, к которому ведет горная тропа протяженностью 9,8 км. Мы отправимся к озеру Каинды, которое считается загадочным и мистическим. Его историю обязательно расскасскажут гиды.
Жемчужины Тянь-Шаня: Кольсайские озера
Жемчужины Тянь-Шаня: Кольсайские озера
Жемчужины Тянь-Шаня: Кольсайские озера
Жемчужины Тянь-Шаня: Кольсайские озера
Ближайшие даты:
23
сен
30
сен
7
окт
14
окт
21
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Кольсай первое
  • Озеро Кольсай второе (по желанию)
  • Озеро Кайынды
  • Чарынский каньон (обзорная площадка)
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Саты и Мынжылки

Экскурсия начинается в пятницу вечером. В субботу утром мы прибудем в поселок Карабулак/п. Саты (ближайшие к первому озеру Кольсай), размещение в гостевых домах у местных жителей, оттуда выезд на 2 озера. Всего их четыре, но основными принято считать 3. Эти озера называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня». Окружены они хвойными лесами.
Первое озеро — Саты или же Нижнее. Удивительно, но даже в летнее время, температура воды не поднимается выше 8°С.
Вторым является озеро Мынжылки или же Среднее. К нему ведет тропа протяженностью 9,8 км.
Вас ждут все прелести настоящего горного трекинга. На вершине туристов одолевает гордость за самих себя. На третье озеро проход запрещен, т. к. оно находится в непосредственной близости от государственной границы.

Озеро Каинды

Во второй день отправляемся к озеру Каинды, которое считается загадочным и мистическим. Оно образовалось в результате землетрясения и имеет интересную историю, которую Вам обязательно расскажут наши гиды. Вода в озере всегда прозрачная и чистая. Вы увидите озеро с трех точек: центральная часть, смотровая площадка, а также «Ворота желаний».
Уже после всех озер, на обратном пути, посетим смотровую площадку Черный каньон. Название появилось из-за скал черного цвета. Он является частью Чарынского каньона.
Вечером в воскресенье возвращение в город Алматы. Весь тур займет у вас ровно двое суток, за это время вы получите массу впечатлений и положительных эмоций. Это отличный повод провести выходные дни с семьей или друзьями.

Важно знать:

Возьмите с собой:

  • удобную теплую одежду и обувь,
  • головной убор,
  • дождевик,
  • воду (1 литр на человека),
  • обед на первый день тура,
  • удостоверение личности или паспорт (обязательно).
  • Размещение на ночлег у местных жителей (гостевые дома или времянки), удобства на территории.

В стоимость экскурсии включено:

  • проезд в оба конца,
  • проезд до первого озера и Каинды,
  • услуги профессионального гида,
  • питание (первый день: завтрак, ужин, второй день: завтрак, обед),
  • размещение в гостевых домах,
  • экологические сборы.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед в первый день,
  • баня,
  • восхождение на лошадях.

пятница в 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в оба конца
  • Проезд до первого озера и Каинды
  • Услуги профессионального гида
  • Питание (первый день: завтрак, ужин, второй день: завтрак, обед)
  • Размещение в гостевых домах
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Обед в первый день
  • Баня
  • Восхождение на лошадях
Место начала и завершения?
ул. Байтурсынова, 100
Когда и сколько длится?
Когда: пятница в 21:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • С собой взять: Удобную теплую одежду и обувь, головной убор, дождевик, воды 1 литр на человека, обед на первый день тура, удостоверение личности или паспорт обязательно!
  • Размещение у местных жителей (гостевые дома или времянки), удобства на территории
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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