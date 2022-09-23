Что вас ждет
Саты и Мынжылки
Экскурсия начинается в пятницу вечером. В субботу утром мы прибудем в поселок Карабулак/п. Саты (ближайшие к первому озеру Кольсай), размещение в гостевых домах у местных жителей, оттуда выезд на 2 озера. Всего их четыре, но основными принято считать 3. Эти озера называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня». Окружены они хвойными лесами.
Первое озеро — Саты или же Нижнее. Удивительно, но даже в летнее время, температура воды не поднимается выше 8°С.
Вторым является озеро Мынжылки или же Среднее. К нему ведет тропа протяженностью 9,8 км.
Вас ждут все прелести настоящего горного трекинга. На вершине туристов одолевает гордость за самих себя. На третье озеро проход запрещен, т. к. оно находится в непосредственной близости от государственной границы.
Озеро Каинды
Во второй день отправляемся к озеру Каинды, которое считается загадочным и мистическим. Оно образовалось в результате землетрясения и имеет интересную историю, которую Вам обязательно расскажут наши гиды. Вода в озере всегда прозрачная и чистая. Вы увидите озеро с трех точек: центральная часть, смотровая площадка, а также «Ворота желаний».
Уже после всех озер, на обратном пути, посетим смотровую площадку Черный каньон. Название появилось из-за скал черного цвета. Он является частью Чарынского каньона.
Вечером в воскресенье возвращение в город Алматы. Весь тур займет у вас ровно двое суток, за это время вы получите массу впечатлений и положительных эмоций. Это отличный повод провести выходные дни с семьей или друзьями.
Важно знать:
Возьмите с собой:
- удобную теплую одежду и обувь,
- головной убор,
- дождевик,
- воду (1 литр на человека),
- обед на первый день тура,
- удостоверение личности или паспорт (обязательно).
- Размещение на ночлег у местных жителей (гостевые дома или времянки), удобства на территории.
В стоимость экскурсии включено:
- проезд в оба конца,
- проезд до первого озера и Каинды,
- услуги профессионального гида,
- питание (первый день: завтрак, ужин, второй день: завтрак, обед),
- размещение в гостевых домах,
- экологические сборы.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед в первый день,
- баня,
- восхождение на лошадях.