Гоша Г. проводит ещё 6 экскурсий

15:00 — 24–00 — время работы Романтического парка 17–30 — отправление из отеля, время в пути 30–40 мин. 20–00 — 21–00 — шоу (Шоу выступления составляет 5 частей) До основного шоу прогулка 👣 по парку, можно посмотреть короткие экстримальные шоу (мастера монастыря Шаолинь, ушу, танцы 💃 и т. д. ) во время прогулки вы увидете настоящих барышень, рыцарей, уличных разбойников, прислугу и сватов

Основное шоу: летающий на струях воды человек, акробатические номера, живые спецэффекты(например дождь, ветер), легенды, война, любовь, культурно-познавательное шоу

21:30- отправление от парка.