Гоша Г. проводит ещё 6 экскурсий

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Романтическое путешествие во времени

Гоша Г.
Гоша Г. – Гид из Саньи
Романтическое путешествие во времени
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Романтическое путешествие во времени
Романтическое путешествие во времени
15:00 — 24–00 — время работы Романтического парка 17–30 — отправление из отеля, время в пути 30–40 мин. 20–00 — 21–00 — шоу (Шоу выступления составляет 5 частей) До основного шоу прогулка 👣 по парку, можно посмотреть короткие экстримальные шоу (мастера монастыря Шаолинь, ушу, танцы 💃 и т. д. ) во время прогулки вы увидете настоящих барышень, рыцарей, уличных разбойников, прислугу и сватов
Основное шоу: летающий на струях воды человек, акробатические номера, живые спецэффекты(например дождь, ветер), легенды, война, любовь, культурно-познавательное шоу
21:30- отправление от парка.
Начало и место завершения
🚩 Sanya
Романтическое путешествие во времени
Романтическое путешествие во времени
Романтическое путешествие во времени
Романтическое путешествие во времени
Романтическое путешествие во времени
Романтическое путешествие во времени
Романтическое путешествие во времени
Романтическое путешествие во времени
Романтическое путешествие во времени
Романтическое путешествие во времени
Романтическое путешествие во времени

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гоша Г.
Гоша Г.
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