Групповая
Абу-Даби «под ключ»: экскурсия, билеты и обед
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, четверг с 10:30
9 фев в 10:00
12 фев в 10:00
$89 за человека
-
13%
Индивидуальная
до 7 чел.
Абу-Даби - город миллиардеров 🚙 VIP-джип премиум-класса 👥 До 7 гостей
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
$260
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Эмиратов: индивидуальная поездка в Абу-Даби
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
8 фев в 10:00
$260 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
В Абу-Даби на 10 ч с трансфером от отеля: японский музей, Лувр, резиденция
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно. По понедельникам Лувр закрыт, учитывайте это при бронировании.
$40 за человека
