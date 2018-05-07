Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби

Поездка в парк развлечений. Документы, подтверждающие возраст ребёнка, могут попросить предъявить на входе

5
1 отзыв
Поездка в парк развлечений. Документы, подтверждающие возраст ребёнка, могут попросить предъявить на входе.

На входе в парк, гостям, достигшим шестнадцатилетнего возраста, нужно предъявить сертификат о вакцинации от COVID 19 и отрицательный результат теста ПЦР, сделаный не более, чем за 29 дней до момента посещения парка.
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
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Описание

Первый в мире фирменный тематический парк Ferrari располагает внушительным выбором аттракционов и развлечений в стилистике бренда, крупнейшим магазином Ferrari Store и спектром настоящих итальянских ресторанов для всей семьи. Под легендарной красной крышей тематического парка находится 37 захватывающих аттракционов.

Среди прославленных развлечений парка Ferrari World Abu Dhabi новый аттракцион Flying Aces с самой высокой в мире петлей, самая быстрая в мире американская горка Formula Rossa, скорость которой за 4,9 секунды достигает 250 км/ч, аттракционы для всей семьи, инновационные симуляторы, электрокартинг, представления и впечатляющая коллекция гоночных сувениров. Благодаря системе климат-контроля в комфортных залах Ferrari World Abu Dhabi всегда приятно находиться. Парк дарит посетителям всех возрастов уникальные впечатления 365 дней в году.

Важная информация: в Вашем распоряжении 5 часов свободного времени от момента входа.

Для ускорения сбора отелей гостей к главному автобусу могут подвозить на дополнительных машинах.

На некоторые атракционы доступ по росту от 110 см. до 195 см.

Для входа в Парк Феррари (Ferrari World) требуется скромная одежда: для мужчин и женщин должны быть закрыты плечи и колени.

В парк запрещено проносить еду и напитки (вода в маленьких бутылках разрешается).

Программа

Посещение мечети шейха Зайда (только для гостей из Дубая, Шарджи, Аджмана, Абу-Даби).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед в одном из кафе парка Безлимитный доступ ко всем аттракционам
  • Кроме картинга
Что не входит
  • Картинг
  • Симулятор Феррари
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
7 мая 2018
Невероятный парк для тех кто любит острые ощущения. Все на высшем уровне - качество и безопасность. Не хотелось уходить. Спасибо TEZ tour организация на достойном уровне.

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