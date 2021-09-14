Знакомство с Арабскими Эмиратами

Проехать через шесть эмиратов, увидеть самое интересное и узнать о местной жизни

5
3 отзыва
На комфортном автомобиле мы отправимся в путешествие по ОАЭ.

Вы прогуляетесь по старинным улочкам в Шардже, посетите крепость Умм Аль Кувэйна.

В Рас Аль Хайме увидите рыбацкие дома и дворец с привидениями, а в Фуджейре — белоснежную мечеть и дивный закат.

В пути я расскажу о прошлом, настоящем и будущем каждого эмирата и помогу понять характер этой страны.
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Знакомство с Арабскими Эмиратами

Что вас ожидает

Из Дубая мы направимся в Фуджейру, а по пути заедем в несколько эмиратов и увидим их ключевые достопримечательности.

Шарджа. Здесь вы осмотрите православный Храм, прогуляетесь по набережной и увидите Остров флага. В Старом городе услышите историю крепости, а в районе «Сердце Шарджи» представите, каким был эмират до большой нефти. Если захотите, мы также посетим Музей классических автомобилей.

Умм Аль Кувэйн. В этом городе must see — крепость-музей, где можно рассмотреть предметы быта, экспозицию финиковых пальм и выставку старинных кораблей и лодок. Также мы прогуляемся по мангровым зарослям и по пути в Рас Аль Хайму остановимся у самолета Ил76, затерянного в пустыне.

Рас Аль Хайма. Вы прогуляетесь по развалинам рыбацкой деревни, заглянете в арабские дома и старую мечеть. При желании посетим бывший дворец шейха: это привидения вынудили жильцов съехать. А в кафе с видом на море и яхты можно будет подкрепиться и выпить ароматный кофе или чай.

По пути в Фуджейру мы навестим городок Дибба, который расположен сразу в трех эмиратах.

Перебравшись через горы, окажемся на побережье Индийского океана: проедем почти 40 км вдоль берега и искупаемся на одном из пляжей.

Фуджейра. По пути заедем к старейшей мечети в ОАЭ (1484 год. ), а в самой Фуджере посмотрим белоснежную мечеть и проводим закат на набережной.

Также на маршруте вы сможете купить местные фрукты (манго, апельсины и другие) с фермерских хозяйств.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из опытных гидов из нашей команды
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле, рекомендуемое время выезда из отеля — 8:30 утра
  • Мы заедем в каждый населённый пункт, указанный в программе — а не проедем мимо них по трассе
  • Экскурсия индивидуальная, поэтому маршрут гибкий и может меняться по вашему желанию; посещение других достопримечательностей вне программы можно обсудить отдельно после заказа экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля или аппартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юрий
Юрий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев. Наша команда опытных гидов будет рада познакомить вас с Арабскими Эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию. После экскурсии наши гиды не оставляют путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить и получить совет или помощь.
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3 настоящих отзыва от туристов

Ярослав
14 сен 2021
Юрий замечательный рассказчик и просто интересный человек, много рассказывал про Эмираты, про жизнь в них, маршрут был построен в наших интересах, всем рекомендую.
С
1 авг 2021
Мы отдыхаем в Дубае. Хотели познакомиться с другими эмиратами. Нам повезло с замечатальным гидом, который был к нам очень внимателен уже на этапе обсуждения деталей заказа. Юрий создал идеальные условия для экскурсии, т. к. весь маршрут был подстроен под наши пожелания. С первых минут встречи возникли тёплые отношения. По нашей просьбе Юрий привез нас в православный храм апостола Филиппа в Шардже, очень красивый и настоящий, который открыт утром по пятницам, субботам, воскресеньям. (В храме записки и свечи за наличный расчёт. ) Как мы и хотели, в Фуджейре остановились в отеле Sandy beach, на Индийском океане, возле скалы Snoopy. В воскресенье посещение для взрослого 105 дирхам, для ребёнка 65 дирхам, куда входят бассейн, лежаки, полотенца, душ, раздевалки, мини аквапарк, питание не входит, возможен расчет по карте. Отель стоящий, рекомендую, условия прекрасные, персонал вежливый и даже некоторые говорят по-русски. Уезжать с океана не хотелось, место для купания идеальное. Обратный путь в Дубай шёл через горы, мы очень сытно и вкусно пообедали в арабском ресторане у горного озера. Сделали остановку и фото на песках в пустыне. Узнали много интересной информации о жизни и истории Эмиратов. День пролетел незаметно и очень насыщенно! Рекомендую всем экскурсии гида Юрия!
М
3 июля 2021
Было интересно проехать по нетуристическим местам, посмотреть другие эмираты. Возможно, кто-то найдет для себя новое место для будущих поездок. Рекомендую потратить день и узнать что-то новое.

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