Что вас ожидает

Из Дубая мы направимся в Фуджейру, а по пути заедем в несколько эмиратов и увидим их ключевые достопримечательности.

Шарджа. Здесь вы осмотрите православный Храм, прогуляетесь по набережной и увидите Остров флага. В Старом городе услышите историю крепости, а в районе «Сердце Шарджи» представите, каким был эмират до большой нефти. Если захотите, мы также посетим Музей классических автомобилей.

Умм Аль Кувэйн. В этом городе must see — крепость-музей, где можно рассмотреть предметы быта, экспозицию финиковых пальм и выставку старинных кораблей и лодок. Также мы прогуляемся по мангровым зарослям и по пути в Рас Аль Хайму остановимся у самолета Ил76, затерянного в пустыне.

Рас Аль Хайма. Вы прогуляетесь по развалинам рыбацкой деревни, заглянете в арабские дома и старую мечеть. При желании посетим бывший дворец шейха: это привидения вынудили жильцов съехать. А в кафе с видом на море и яхты можно будет подкрепиться и выпить ароматный кофе или чай.

По пути в Фуджейру мы навестим городок Дибба, который расположен сразу в трех эмиратах.

Перебравшись через горы, окажемся на побережье Индийского океана: проедем почти 40 км вдоль берега и искупаемся на одном из пляжей.

Фуджейра. По пути заедем к старейшей мечети в ОАЭ (1484 год. ), а в самой Фуджере посмотрим белоснежную мечеть и проводим закат на набережной.

Также на маршруте вы сможете купить местные фрукты (манго, апельсины и другие) с фермерских хозяйств.

Организационные детали