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Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города

  • $95 за экскурсию

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Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи

Что вы увидите

  • Тематический парк IMG
Замечательная поездка для тех, кто любит супер-современные аттракционы и развлечения, ведь этот парк 🌳 вошел в Платиновый лист лучших кондиционированных развлекательных парков мира, где под одной крышей собраны четыре отдельные
вселенные: Сеть Мультфильмов, герои Марвэл, парк динозавров Затерянная Долина и примыкающий к нему Бульвар с кафе, ресторанами и магазинами.
В зоне Сеть Мультфильмов есть городок Элмор, где Вы сможете узнать, что случилось, когда школьный научный проект вышел из-под контроля, а также наверняка захотите прокатиться над магической страной УУУ.
В зоне Марвэл можно принять участие в интерактивной воздушной гонке, прокатиться на "темной" американской горке, в стиле команды Мстителей и увидеть битву Халка со своими заклятыми врагами.
Затерянный мир запомнится поездкой на американской горке "Велоцираптор" длиной 1, 1 км со стремительным набором скорости до 100 км/ч за 2, 5 секунды, а также сафари
через Запретную территорию в глубины джунглей, населенных 70-ю движущимися динозаврами реальных размеров.
Что входит
  • Билеты в парк IMG
  • Трансфер в обе стороны
Что не входит
  • Еда, напитки
  • Билеты Fast Track
Начало и место завершения
🚩 Любой отель Шарджи или Аджмана.
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи
Билет в парк IMG с трансфером из Шарджи

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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