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Знакомство с Дубаем

4.7
9 отзывов
Далер Н.
Далер Н. – Гид из Шарджи
Приглашаю вас на прогулку 👣 по Дубаю, который я успел изучить во всех подробностях, и с радостью поделюсь с вами историями из жизни в ОАЭ.

Обещаю, что программа будет насыщенной: вы увидите старые и современные кварталы, город 🏙️ при свете дня и в завораживающей ночной подсветке.

Мы пройдем по улицам, следуя хронологии, и понаблюдаем, как стремительно Дубай изменился за последние десятилетия.

Поскольку экскурсия ⛳ индивидуальная, вы сможете выбрать те места, которые вас интересуют больше всего.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $200 за экскурсию

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Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Что вы увидите

  • Старый город
  • Бастакия
  • Золотой рынок
  • Золотую рамку (Dubai Frame)
  • улицу и мечеть (Jumeirah)
  • 7* отель Burj Al Arab
  • Арабскую Венецию Madinat Jumeirah
  • Пальмовый остров
  • район миллионеров и яхт клуб Dubai Marina
  • улицу небоскрёбов Sh. Zayed Rd.
  • парк цветов Miracle Garden
  • самый большой торговый центр в мире Dubai Mall
  • океанариум и водопад бедуинов
  • поющие фонтаны
  • Burjkhalifa
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель 🏨 в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа». Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город 🏙️, в который когда-то влюбился ❤️ сам.
Колорит старого города и роскошь Джумейры
Экскурсия начнется в историческом центре города — Дейре, где вы попадете в атмосферу настоящего восточного колорита и при желании сможете отыскать на рынках все, что угодно: от специй до необычных сувениров для родственников и друзей. Я расскажу о традициях местного населения и сопоставлю жизнь людей здесь до нефтяного бума и сейчас. Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности 🏛️ города. Вы увидите дом исламской культуры, сделаете фото на фоне «Паруса», семизвездочного отеля и одного из главных символов ОАЭ, и, если захотите, покатаетесь на гондолах в «Мадина Джумейра» — местной Венеции.
Пальмовый остров 🏝️ и прогулка 👣 по набережной миллиардеров
Я провезу вас по «Палм Джумейра», искусственному острову, уходящему далеко в море 🌊, и расскажу, как и в какие сроки проходило его строительство. Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк 🌳 цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы. А еще полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскреба «Бурдж-Халифа». Завершится экскурсия ⛳ в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб.
Что входит
  • Трансфер
  • услуги гида
  • прохладительные напитки
Что не входит
  • Входные билеты и питание
Начало и место завершения
🚩 Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Далер Н.
Далер Н.
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9 отзывов оставили туристы

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