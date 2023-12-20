Sergey — ваш гид в Архангельске

Провёл экскурсии для 3038 туристов

Добрый день! Я из Архангельска, долгое время жил на Соловках. По профессии — историк (участвовал в археологических и этнографических экспедициях, работаю с архивами, пишу статьи и книги), имею диплом о профессиональной переподготовке по программе гид/экскурсовод, а также государственную аттестацию по многим районам Архангельской области. С 2004 года (а первые экскурсии разрабатывал и проводил еще в школе) официально работаю в туристической сфере, в т. ч. в музеях, на официальных туристических маршрутах. Организую и провожу экспедиции, туры по Русскому Северу. Самостоятельно разрабатываю новые экскурсий, автор нескольких путеводителей. Мой подход — показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.

Задать вопрос