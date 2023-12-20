Узнать тайны земли Двинской: от языческих святилищ до научных открытий Ломоносова
Холмогоры обычно ассоциируют с малой родиной Ломоносова. А родился он не здесь! И это один секрет из множества, что вам предстоит узнать. Мы проедемся по невероятно красивой Двинской земле. Поймём, как тесно здесь переплелись язычество, старообрядчество, православие и наука. Приобщимся к резьбе по кости и устанем перечислять, в чём Холмогоры были первыми.
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Описание
Что вас ожидает
- Мы будем разгадывать тайны Подвинья, начиная с загадочных финно-угорских названий: Холмогоры, Чухчерьма, Падкурья, Ракула.
- Полюбуемся невероятной природой Холмогорских земель: просторными лугами, плёсами, могучим древним ельником. Летом протоки Двины плавно окутывают острова, а зимой превращаются в ледовые дороги-зимники.
- Заедем на обзорные площадки и к необычным природным объектам.
- Побываем в музее Ломоносова, где вы узнаете больше подробностей о его деятельности.
- Посмотрим на первую астрономическую обсерваторию России.
- Зайдём в кафедральный собор всего Архангельского края.
- Вы попробуете свои силы в холмогорской резьбе по кости и изучите некоторые хитрости косторезов.
А ещё узнаете:
- Где находились древние языческие святилища и кому там поклонялись.
- Зачем в 19 веке холмогорских коров отправляли в Польшу, Аргентину и Бразилию.
- С какой целью в 20 веке Холмогоры поливали солью с самолётов.
- Как возили дрова с Курострова на Новую Землю и для чего это делали.
- Как в Холмогорах жили ссыльное Брауншвейгское семейство и бывший император Иоанн VI.
- В чём Холмогоры были пионерами.
Организационные детали
- Мы путешествуем на комфортабельном полноприводном кроссовере, так как некоторые точки находятся вне нормальных дорог. Возможна поездка на микроавтобусе, но тогда я не смогу вам показать всё задуманное.
- Переезд на Куростров в Ломоносово зимой происходит по ледовой переправе (это абсолютно безопасно). Летом мы совершаем увлекательное путешествие на пароме.
- Рекомендую иметь наличные деньги на сувениры (изделия из кости мамонта, оленя и др.), поскольку на острове не всегда устойчивая интернет-связь.
Дополнительные расходы
- Переезд на пароме на остров и обратно с автомобилем — 1000 руб. с группы.
- Входные билеты в музей и экскурсионное обслуживание в музее — 200 руб. /чел.
- Мастер-класс холмогорской резьбы по кости — 250-300 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sergey — ваш гид в Архангельске
Провёл экскурсии для 3038 туристов
Добрый день! Я из Архангельска, долгое время жил на Соловках. По профессии — историк (участвовал в археологических и этнографических экспедициях, работаю с архивами, пишу статьи и книги), имею диплом о профессиональной переподготовке по программе гид/экскурсовод, а также государственную аттестацию по многим районам Архангельской области. С 2004 года (а первые экскурсии разрабатывал и проводил еще в школе) официально работаю в туристической сфере, в т. ч. в музеях, на официальных туристических маршрутах. Организую и провожу экспедиции, туры по Русскому Северу. Самостоятельно разрабатываю новые экскурсий, автор нескольких путеводителей. Мой подход — показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.
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