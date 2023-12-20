Большое путешествие в Холмогоры

Индивидуальная экскурсия в Архангельске

Узнать тайны земли Двинской: от языческих святилищ до научных открытий Ломоносова

Холмогоры обычно ассоциируют с малой родиной Ломоносова. А родился он не здесь! И это один секрет из множества, что вам предстоит узнать. Мы проедемся по невероятно красивой Двинской земле. Поймём, как тесно здесь переплелись язычество, старообрядчество, православие и наука. Приобщимся к резьбе по кости и устанем перечислять, в чём Холмогоры были первыми.
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
Большое путешествие в Холмогоры
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Описание

Что вас ожидает

  • Мы будем разгадывать тайны Подвинья, начиная с загадочных финно-угорских названий: Холмогоры, Чухчерьма, Падкурья, Ракула.
  • Полюбуемся невероятной природой Холмогорских земель: просторными лугами, плёсами, могучим древним ельником. Летом протоки Двины плавно окутывают острова, а зимой превращаются в ледовые дороги-зимники.
  • Заедем на обзорные площадки и к необычным природным объектам.
  • Побываем в музее Ломоносова, где вы узнаете больше подробностей о его деятельности.
  • Посмотрим на первую астрономическую обсерваторию России.
  • Зайдём в кафедральный собор всего Архангельского края.
  • Вы попробуете свои силы в холмогорской резьбе по кости и изучите некоторые хитрости косторезов.

А ещё узнаете:

  • Где находились древние языческие святилища и кому там поклонялись.
  • Зачем в 19 веке холмогорских коров отправляли в Польшу, Аргентину и Бразилию.
  • С какой целью в 20 веке Холмогоры поливали солью с самолётов.
  • Как возили дрова с Курострова на Новую Землю и для чего это делали.
  • Как в Холмогорах жили ссыльное Брауншвейгское семейство и бывший император Иоанн VI.
  • В чём Холмогоры были пионерами.

Организационные детали

  • Мы путешествуем на комфортабельном полноприводном кроссовере, так как некоторые точки находятся вне нормальных дорог. Возможна поездка на микроавтобусе, но тогда я не смогу вам показать всё задуманное.
  • Переезд на Куростров в Ломоносово зимой происходит по ледовой переправе (это абсолютно безопасно). Летом мы совершаем увлекательное путешествие на пароме.
  • Рекомендую иметь наличные деньги на сувениры (изделия из кости мамонта, оленя и др.), поскольку на острове не всегда устойчивая интернет-связь.

Дополнительные расходы

  • Переезд на пароме на остров и обратно с автомобилем — 1000 руб. с группы.
  • Входные билеты в музей и экскурсионное обслуживание в музее — 200 руб. /чел.
  • Мастер-класс холмогорской резьбы по кости — 250-300 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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