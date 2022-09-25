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Описание
Что вас ожидает
Знакомство в Северодвинском
Примерно за час мы доберемся до Северодвинска: по пути гид расскажет о его истории и современной жизни. А уже на месте вы отправитесь на обзорную экскурсию: город раскроется перед вами как центр атомного судостроения и оборонной промышленности России. Вы увидите предприятия Звездочка и СЕВМАШ и узнаете, как и над чем здесь трудятся жители Северодвинска.
Выставка «Музейная субмарина»
После направимся в Краеведческий музей: на интерактивной экскурсии вы проследите по вехам развитие судостроения в России. Разберетесь, что из себя представляет атомная подводная лодка, где ее строят, рассмотрите макеты подводных лодок. Гид музея продемонстрирует их погружение, запуск баллистических ракет, а также работу акустика. А еще вы услышите, как звучат проплывающие мимо подлодки, киты, стаи креветок и селедки.
Белое море и остров Ягры
Дальше — время для красоты и наслаждения отдыхом на природе. В заповедном двухсотлетнем лесу острова Ягры вы сполна надышитесь сосновым воздухом с нотками соленого моря. А песчаные дюны и пляжи станут отличным фоном для ваших снимков.
Организационные детали
Трансфер на легковом автомобиле и билеты в музей включены в стоимость
Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви: зимой одевайтесь тепло, а летом, в жаркую погоду, вы можете взять с собой купальник и полотенце, чтобы искупаться
Дополнительные опции
По договоренности, возможно провести экскурсию для группы более 3 человек (стоимость рассчитывается индивидуально)
По желанию за доплату можно организовать обед в г. Северодвинске, детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды, экскурсию в Краеведческом музее проводит гид музея.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Архангельске
Провела 25 экскурсий для 21 туриста
Путешествуем по Архангельской области более 5 лет и предлагаем нашим гостям как групповые, так и индивидуальные поездки. Наши экскурсии — это гармония опыта, качества и цен. Кроме того, у нас гибкие программы, мы всегда готовы скорректировать и подобрать маршрут с учетом ваших интересов. В нашей команде увлеченные своим делом гиды, которые познакомят вас с историей северного края и влюбят в его несравненную природу. Приезжайте в гости!