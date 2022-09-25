Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю

Узнать о центре атомного судостроения, посетить Краеведческий музей и отдохнуть на пляже Ягры

Отправляемся к Белому морю: здесь в условиях Крайнего севера живет и развивается город-центр атомного судостроения.

Вы услышите о градообразующих предприятиях; в музее познакомитесь с устройством подводных лодок и даже увидите их погружение, а также запуск баллистических ракет! И проникнитесь красотой нашего сурового края среди песчаных дюн заповедного острова.
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство в Северодвинском

Примерно за час мы доберемся до Северодвинска: по пути гид расскажет о его истории и современной жизни. А уже на месте вы отправитесь на обзорную экскурсию: город раскроется перед вами как центр атомного судостроения и оборонной промышленности России. Вы увидите предприятия Звездочка и СЕВМАШ и узнаете, как и над чем здесь трудятся жители Северодвинска.

Выставка «Музейная субмарина»

После направимся в Краеведческий музей: на интерактивной экскурсии вы проследите по вехам развитие судостроения в России. Разберетесь, что из себя представляет атомная подводная лодка, где ее строят, рассмотрите макеты подводных лодок. Гид музея продемонстрирует их погружение, запуск баллистических ракет, а также работу акустика. А еще вы услышите, как звучат проплывающие мимо подлодки, киты, стаи креветок и селедки.

Белое море и остров Ягры

Дальше — время для красоты и наслаждения отдыхом на природе. В заповедном двухсотлетнем лесу острова Ягры вы сполна надышитесь сосновым воздухом с нотками соленого моря. А песчаные дюны и пляжи станут отличным фоном для ваших снимков.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле и билеты в музей включены в стоимость
  • Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви: зимой одевайтесь тепло, а летом, в жаркую погоду, вы можете взять с собой купальник и полотенце, чтобы искупаться

Дополнительные опции

  • По договоренности, возможно провести экскурсию для группы более 3 человек (стоимость рассчитывается индивидуально)
  • По желанию за доплату можно организовать обед в г. Северодвинске, детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды, экскурсию в Краеведческом музее проводит гид музея.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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