Отправляемся к Белому морю: здесь в условиях Крайнего севера живет и развивается город-центр атомного судостроения. Вы услышите о градообразующих предприятиях; в музее познакомитесь с устройством подводных лодок и даже увидите их погружение, а также запуск баллистических ракет! И проникнитесь красотой нашего сурового края среди песчаных дюн заповедного острова.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство в Северодвинском

Примерно за час мы доберемся до Северодвинска: по пути гид расскажет о его истории и современной жизни. А уже на месте вы отправитесь на обзорную экскурсию: город раскроется перед вами как центр атомного судостроения и оборонной промышленности России. Вы увидите предприятия Звездочка и СЕВМАШ и узнаете, как и над чем здесь трудятся жители Северодвинска.

Выставка «Музейная субмарина»

После направимся в Краеведческий музей: на интерактивной экскурсии вы проследите по вехам развитие судостроения в России. Разберетесь, что из себя представляет атомная подводная лодка, где ее строят, рассмотрите макеты подводных лодок. Гид музея продемонстрирует их погружение, запуск баллистических ракет, а также работу акустика. А еще вы услышите, как звучат проплывающие мимо подлодки, киты, стаи креветок и селедки.

Белое море и остров Ягры

Дальше — время для красоты и наслаждения отдыхом на природе. В заповедном двухсотлетнем лесу острова Ягры вы сполна надышитесь сосновым воздухом с нотками соленого моря. А песчаные дюны и пляжи станут отличным фоном для ваших снимков.

Организационные детали

Трансфер на легковом автомобиле и билеты в музей включены в стоимость

Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви: зимой одевайтесь тепло, а летом, в жаркую погоду, вы можете взять с собой купальник и полотенце, чтобы искупаться

Дополнительные опции

По договоренности, возможно провести экскурсию для группы более 3 человек (стоимость рассчитывается индивидуально)

По желанию за доплату можно организовать обед в г. Северодвинске, детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды, экскурсию в Краеведческом музее проводит гид музея.