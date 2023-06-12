июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря
Для туристов из Москвы: 3 дня /3 ночи (на Соловках 3 дня/2 ночи); для туристов из СПБ: 3 дня/2 ночи (на Соловках 3 дня/2 ночи).
Для туристов, прибывающих из Москвы:
Прибытие на поезде в Кемь.
Организованный трансфер в отель «Причал»
Встреча туристов на ж. д. вокзале у входа на вокзал со стороны перрона с табл. «Причал».
Размещение в гостинице «Причал» (гостиница эконом, номера с удобствами).
Номер забронирован с 15:00 среды.
07:00 Завтрак в ресторане туркомплекса.
Встреча с гидом и группой.
07:30 Посадка на корабль.
Для туристов, прибывающих из СПБ:
10:38 Прибытие в город Кемь на поезде № 022 «Санкт-Петербург-Мурманск».
Организованный трансфер в порт.
Встреча туристов на ж. д. вокзале у входа на вокзал со стороны перрона с табл. «Причал».
Для всех туристов:
08:00/12:00 Отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа).
Прибытие на остров.
Трансфер в гостиницу.
Вещи оставляем в камере хранения гостиницы (размещение с 15:00).
Обед в кафе острова.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Свободное время.
Размещение в гостинице.
Гора Секирная, Ботанический сад - Макарьевская пустынь
Завтрак в ресторане гостиницы.
Автобусная экскурсия на Секирную гору и в "Ботанический сад – Макарьевская пустынь".
Мы предлагаем вам посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова - гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор- место содержания и наказания заключенных.
Увидеть уникальную церковь-маяк.
А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидеть памятники, уникальные посадки различных периодов истории соловецких островов, насладиться удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
Возвращение в поселок.
Обед в кафе острова.
Свободное время.
Ужин за доп. плату в одном из кафе острова.
Свободный день, отъезд
Завтрак и обед в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
День для самостоятельного изучения острова.
За доп. плату морская прогулка + экскурсия Большой Заяцкий остров (бронируется с туром, оплачивается на месте - 1300 руб. /чел).
Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова.
На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт.
16:00 Посадка на корабль.
Возвращение в Рабочеостровск.
Трансфер на вокзал г. Кемь.
Отправление на поезде в Москву/в СПб.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице "Причал" с 3-го на 4-й день
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и количества ночей, руб:
|Стоимость тура на 1 человека
Причал / Соловецкая Слобода
(для туристов, прибывающих из Москвы)
Соловецкая Слобода
(для туристов, прибывающих из СПб)
|Двухместное размещение
|31 900
|29 500
|Одноместное размещение
|41 500
|37 500
|Доп. место
|27 000
|24 500
|Скидка детям до 10 лет
|2 800
|2 800
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице "Причал" с 3-го на 4-й день: 2-местный – 3 400 руб., 1-местный - 3 000 руб., доп. место – 1 800 руб. (завтрак не включен).
Варианты проживания
Туркомплекс «Причал»
"Причал" – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье.
Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь). И уж здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Не смотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием. Добро пожаловать к нам в любое время года.
Здесь редкая по красоте северная природа.
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница "Соловецкая слобода" расположена на о. Соловки в самом центре поселка, в трех минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря, памятника истории и архитектуры на Русском Севере.
2-местный "Стандарт" (количество номеров - 30). Однокомнатный 2-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: две отдельных кровати 90х200 или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
4-местный (количество номеров - 10). Однокомнатный 4-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: четыре отдельных кровати 90х200, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
Люкс (количество номеров - 4). Двухкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать, зеркальный шкаф, туалетный столик) и гостиной (диван, рабочий стол, холодильник, спутниковое телевидение, телефон), WiFi. Полный санузел с ванной. Имеются фен, банные халаты, туалетные аксессуары и тапочки. Возможно размещение третьего человека на диване.
Апартамент (количество номеров - 1). Трехкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать), гостиной и кухни. Кухня оборудована необходимым набором посуды и инвентаря. В номере имеются все удобства: полный санузел, джакузи, фен, банные халаты, тапочки, туалетные аксессуары, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе
- Входные билеты
- Транспортное обслуживание
- Работа гида
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Экскурсия на Секирную гору
- Экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь»
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Морская прогулка + экскурсия Большой Заяцкий остров – 1 300 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Кемь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Гражданам РФ при себе в туре необходимо иметь паспорт гражданина РФ (НЕ загран. паспорт и не водительские права) и полис ОМС.
- Возможны ли изменения в программе тура?
Экскурсии включающие в себя переезд по воде: Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.
- Рекомендации туристам
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
При проживании на Соловках с туристами работает координатор экскурсий, который находится на острове.
В Кеми туристов встречает представитель, который не едет на Соловки. Экскурсии на Соловках проводят сотрудники Соловецкого музея.
Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Если в группе есть иностранцы (все граждане, кроме граждан РФ) - они самостоятельно оплачивают сбор за регистрацию иностранных граждан в гостинице «Причал» (п. Рабочеостровск) - 200 руб. /чел.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Возможно ли продлить проживание?
Для туристов, уезжающих утренними поездами, возможно размещение в тур. комплексе «Причал» за дополнительную плату с 3-го на 4-й день. 2-местный – 2 900 руб. /чел., 1-местный – 2 500 руб. Завтрак 300 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Тур был 4 дня плюс дополнительная экскурсия на гору Воттоваара.
Организация тура на высшем уровне. Огромное спасибо экскурсоводу Ольге Борисовне за замечательное сопровождение по туру и водителю Игорю за безопасные и комфортные поездки. Но все же больше всего впечатлили сплав по реке Шуя(неопасные пороги, прекрасные виды, адреналин) и экскурсия на гору Воттоваара, длившаяся 6 часов не считая дороги на автобусе и на "буханке". Фото не может передать всю красоту. Поэтому нужно ехать и смотреть своими глазами.