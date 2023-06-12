2 день

Гора Секирная, Ботанический сад - Макарьевская пустынь

Завтрак в ресторане гостиницы.

Автобусная экскурсия на Секирную гору и в "Ботанический сад – Макарьевская пустынь".

Мы предлагаем вам посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова - гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.

Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор- место содержания и наказания заключенных.

Увидеть уникальную церковь-маяк.

А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидеть памятники, уникальные посадки различных периодов истории соловецких островов, насладиться удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.

Возвращение в поселок.

Обед в кафе острова.

Свободное время.

Ужин за доп. плату в одном из кафе острова.