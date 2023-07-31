Тайны Соловецкого Архипелага

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Что на Русском Севере может сравниться с Соловками? Исключительность этих таинственных островов проявляется во всем.

В истории Соловков словно зеркально отражается вся история России: много в ней светлых и темных пятен… Воспользуйтесь возможностью увидеть редкую по красоте северную природу, уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря и интереснейшие памятники истории!
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Ближайшие даты:
17
авг

Что вас ожидает:

Морская прогулка с дегустацией
Морская прогулка с дегустацией
Вы отправитесь в увлекательную морскую прогулку по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, а после продегустрируете беломорских мидий
Авторская экскурсия на «буханках»
Авторская экскурсия на «буханках»
Эта экскурсия охватит сразу все главные жемчужины Соловков: Секирную гору, Свято-Вознесенский скит, аллею Соловецких юнг и дамбу Красного озера
Большой Заяцкий остров
Большой Заяцкий остров
Катер доставит вас на остров, где вы увидите уникальные каменные лабиринты, первую в России каменную гавань и памятники Андреевского скита
Соловецкий монастырь
Соловецкий монастырь
Вы познакомитесь с историей монастыря, посетите территорию центрального комплекса, действующие храмы и памятники

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Кемь

Вечером прибытие в город Кемь на поездах:

  • в 19:50, поезд №92;
  • 21:42, поезд №120В;
  • 00:41, поезд №016А.

*Внимание: расписание поездов предварительное.

Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона, встреча с табличкой «Причал».

Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря.

Размещение в 1-2-местных номерах с удобствами.

Внимание: возможен вариант без ночевки в Кеми, если вы приезжаете утренним поездом сразу на теплоход, обращайтесь за расчетом к менеджеру.

2 день

Соловецкий кремль и Большой Заяцкий остров

Завтрак в ресторане.

Отправление на Соловецкий архипелаг на теплоходе по Белому морю (2,5 часа).

Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю.

Вы познакомитесь с историей монастыря, посетите территорию центрального комплекса, действующие храмы, памятники. Вас поразит благородство пропорций, монументальность и гармония с суровой северной природой.

Обед в кафе.

Экскурсия на Большой Заяцкий остров – вы совершите морскую прогулку на катере на Большой Заяцкий остров, на котором Вы увидите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до н. э., уникальные каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань и памятники Андреевского скита.

Внимание: Андреевский скит на о. Большой Заяцкий – действующий, просим вас соблюдать требования устава скитов и быть должным образом одетыми.

Размещение в гостинице «Соловки-Отель» в 1-2х местных номерах с удобствами.

Соловецкий кремль и Большой Заяцкий островСоловецкий кремль и Большой Заяцкий островСоловецкий кремль и Большой Заяцкий островСоловецкий кремль и Большой Заяцкий островСоловецкий кремль и Большой Заяцкий островСоловецкий кремль и Большой Заяцкий остров
3 день

Морская прогулка по заливу Долгая губа

Завтрак в кафе.

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.

На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

Дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Возвращение в гостиницу.

Обед в кафе.

Свободный вечер.

Морская прогулка по заливу Долгая губаМорская прогулка по заливу Долгая губа
4 день

Авторская экскурсия на буханках

Завтрак в кафе.

Авторская экскурсия на машинах «буханках» по маршруту «Секирная гора – Свято-Вознесенский скит – скит Савватьево – аллея Соловецких юнг – дамба Красного озера – скит Исаково».

Обед в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Авторская экскурсия на буханкахАвторская экскурсия на буханкахАвторская экскурсия на буханкахАвторская экскурсия на буханкахАвторская экскурсия на буханках
5 день

Мыс лабиринтов и танцующие Соловецкие березки

Завтрак в кафе.

Освобождение номеров.

Вещи сдаются в камеру хранения.

Прогулка с гидом на Мыс лабиринтов и к «танцующим» Соловецким березкам.

Посещение сувенирных павильонов и фирменного магазина архангельского водорослевого комбината, где можно приобрести продукцию из беломорских водорослей.

Обед в кафе.

Трансфер из гостиницы с вещами на причал.

Отправление теплохода с Соловков в поселок Рабочеостровск (2,5 часа по Белому морю).

Прибытие в поселок Рабочеостровск (к 18:00 или к 21:00).

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

*Заранее сообщите, каким поездом вы уезжаете обратно, чтобы при необходимости забронировать номер в гостинице «Причал» (2100 руб. /чел. за место в двухместном номере).

Мыс лабиринтов и танцующие Соловецкие березкиМыс лабиринтов и танцующие Соловецкие березки

Проживание

Тур предусматривает проживание в туркомплексе «Причал» и в гостинице «Соловки-Отель» в номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместноеНа дополнительном месте
Стоимость42 50056 20035 600

Варианты проживания

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

Туркомплекс «Причал» расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море. Имеет удачное местоположение – в 12 км от железнодорожного вокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала.

Состоит из восьми двухэтажных коттеджей, кафе, платной охраняемой стоянки и причалов, откуда уходят рейсы на Соловки. В номерах имеется вся необходимая мебель. Отопление- обогреватель в номере. Удобства, кулер с горячей и холодной питьевой водой на этаже.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Гостиница «Соловки-Отель» 2

3 ночи

Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями – прокат велосипедов.

Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли. Гости смогут расслабиться в паровой бане отеля или провести время, играя в караоке.

Гостиница «Соловки-Отель» 2Гостиница «Соловки-Отель» 2Гостиница «Соловки-Отель» 2Гостиница «Соловки-Отель» 2Гостиница «Соловки-Отель» 2Гостиница «Соловки-Отель» 2Гостиница «Соловки-Отель» 2

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в туркомплексе «Причал» и в гостинице «Соловки-Отель» в номерах с удобствами
  • Питание по программе: 4 завтрака, 4 обеда
  • Все трансферы по программе
  • Билеты на теплоход Рабочеостровск – Соловки – Рабочеостровск
  • Экскурсионное обслуживание и работа гида-сопровождающего на Соловках
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю с посещением экспозиций «Монастырская тюрьма», «Соловецкая крепость», «Соловецкие печи»
  • Прогулка на Мыс Лабиринтов и в парк «танцующих» соловецких берёзок
  • Авторская экскурсия по скитам Соловков
  • Морская прогулка по заливу Долгая губа с дегустацией мидий
  • Экскурсия на Большой Заяцкий остров
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит
  • Ж/д билеты до г. Кемь и обратно
  • Ужины
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Кемское городское поселение, Кемь
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?

Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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31 июля 2023
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии), Захар - остров Кузова(к сожалению фамилию не помню), Евгений Огурцов (экскурсия по скитам - Соловки), Максим (экскурсия по Заяцкому острову) - люди, которые с душой проводили свои экскурсии. Подпортило впечатление питание в гостинице « Соловецкая слобода», хуже завтрака и обеда, я не встречал. От второго обеда мы отказались, обедали в кафе. А вообще впечатление от экскурсий супер.
Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),Добрый день! Все экскурсии были на высоком профессиональном уровне. Экскурсовод Плечова Лариса Олеговна (гид по Карелии),

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