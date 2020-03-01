Людмила проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Душа Екатеринбурга

У Екатеринбурга есть парадное лицо, а есть душа — это его необычные дворы. В них я помогу отыскать следы эпох и исторических слоёв, покажу спрятанные аутентичные заведения, музеи, арт-кластеры и объекты знаменитого екатеринбургского стрит-арта. И расскажу о жизни, что здесь кипит — о концертах, художниках и обычных людях. Эти места не описаны в путеводителях, и их трудно отыскать самим, ведь даже не все горожане знают об этих уголках Екатеринбурга.

Путешествие через четыре века

От горнозаводской цивилизации и золотой лихорадки до революционной романтики и современного авангарда, от купеческих особняков и золотых шурфов до конструктивизма и фабричных лофтов — на прогулке по дворам города вы пройдете сквозь несколько столетий: из восемнадцатого в двадцать первый век.

Взгляд изнутри

Маршрут пройдет по центру города, мимо парадных достопримечательностей, но вы увидите их с совершенно необычных ракурсов, с изнанки, которая не менее интересна, чем их лицо. Я расскажу о Вознесенской горке, местном Монмартре, и о том, где здесь можно встретить екатеринбургскую богему. Покажу, где на самом деле находился двор особняка Ипатьева, где стоит рояль в кустах, где взрослые могут встретиться со своим детством, где растут волшебные цветы. И открою, что происходит во дворах во время Ночи музыки.

Легендарный двор Екатеринбурга

И, конечно, вы побываете в самом известном дворе города — парке Харитоновской усадьбы, где растут старейшие деревья Екатеринбурга, проложены тайные подземные ходы с забытыми сокровищами и текут золотоносные речки. Кроме того, вы узнаете об интересных заведениях, которых в этой части города много — по вашему желанию можно будет и заглянуть в них.