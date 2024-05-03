Алтайские активности: треккинг и хайкинг по долине Чулышман
Авторский тур в Горно-Алтайске

Любоваться вершинами и каждый день гулять в живописных природных местах среди скал и водопадов

Это активное приключение для тех, кому важно прикасаться к природе, а не смотреть ее из окна автобуса.

Вас ждут красивые и несложные 5-9 километровые треккинги: посмотрим с высоты на живописные озера и древние курганы, наберём воды из чистейших источников и преодолеем высокогорные перевалы.
Алтайские активности: треккинг и хайкинг по долине Чулышман
Алтайские активности: треккинг и хайкинг по долине Чулышман
Алтайские активности: треккинг и хайкинг по долине Чулышман

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В путешествии много треккинга — обязательно берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Будем жить на комфортных базах отдыха и гостиницах. Все номера с удобствами, размещение по 2-3 человека. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату.

Питание. В программу включено трехразовое питание — это комплексные обеды и ужины в проверенных кафе, которые готовятся к нашему приезду (нам не придется ждать). Блюда предварительно согласовываются, если у вас есть какие-либо ограничения в еде, обязательно скажите об этом заранее, мы все это учтем. Завтраки возможны в формате «шведских стол».

Программа тура по дням

1 день

Родина Шукшина, Талдинские пещеры и Чертов палец

У нас есть три места старта: в Горно-Алтайске, в Новосибирске и в Барнауле — вы можете выбрать тот вариант, который вам наиболее удобен. Программа первого дня и время встречи будут зависеть от места старта:

Старт из Горно-Алтайска. Встречаемся в 10-11 утра, едем к Талдинским пещерам и исследуем подземелья. Затем вас ждёт несложный четырехчасовой треккинг к скале Чертов палец, откуда открываются фантастические виды на горы. После этого отдохнем у озера Ая, заселимся на базу отдыха и поужинаем.

Старт из Новосибирска. Встречаемся в 4 утра и едем на Алтай. Дорога займет около 6-7 часов, по пути будем делать остановки в интересных местах: заглянем на родину писателя Василия Шукшина в деревню Сростки, полюбуемся видами с горы Пикет. Затем присоединимся присоединимся к группе, которая стартовала из Горно-Алтайска, и пойдем по той же программе: исследуем Талдинские пещеры и поднимемся к скале Чертов палец. Вечером заселимся на турбазу, поужинаем и отдохнем.

Старт из Барнаула. Выезжаем в 8 утра. Программа будет такая же, как и при старте из Новосибирска, только дорога займет меньше времени — около 4-х часов. Вас ждёт родина Шукшина, гора Пикет, Чертов палец и Талдинские пещеры. А вечером вкусный ужин на турбазе.

Родина Шукшина, Талдинские пещеры и Чертов палецРодина Шукшина, Талдинские пещеры и Чертов палецРодина Шукшина, Талдинские пещеры и Чертов палецРодина Шукшина, Талдинские пещеры и Чертов палец
2 день

Камышлинский водопад, Чуйский тракт и петроглифы урочища Калбак-Таш

Просыпаемся, завтракаем и выезжаем в 9 утра на источник Аршан Суу и к Камышлинскому водопаду. Дорога пройдет по Чуйскому тракту — это одна из самых красивых дорог России. Вас ждет несложный треккинг к Камышлинскому водопаду, после чего пообедаем и отправимся к Семинскому перевалу и перевалу Чике-Таман. Приготовьте фотоаппараты — виды здесь просто фантастические!

Остановимся в живописном месте, где две реки — Чуя и Катунь — сливаются в одну. Выглядит это очень необычно, так как реки имеют разный цвет: одна небесно-голубая, другая грязновато-серая. Проедем мимо памятника водителю Кольке Снегиреву из легендарной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», преодолеем Катунские бомы — это узкие участки трассы с нависающими рядом скалами. Доберемся до урочища Калбак-Таш с древними петроглифами — наскальными рисунками, возраст которых оценивается в 2,5–8 тысяч лет.

Вечером заселимся на базу отдыха, поужинаем и отдохнем.

Камышлинский водопад, Чуйский тракт и петроглифы урочища Калбак-ТашКамышлинский водопад, Чуйский тракт и петроглифы урочища Калбак-ТашКамышлинский водопад, Чуйский тракт и петроглифы урочища Калбак-ТашКамышлинский водопад, Чуйский тракт и петроглифы урочища Калбак-Таш
3 день

К перевалу Кату-Ярык

Завтракаем и отправляемся на юг Алтая. Туда, где высоченные горы, совсем нет связи — один из труднодоступных перевалов Кату-Ярык и долина реки Чулышман. Вы увидите долину озер и древние курганы, поднимитесь на смотровую площадку у водопада Бажи-Кая недалеко от перевала Кату-Ярык, откуда открывается прекрасный вид на долину. Спуск по серпантину немного взбодрит кровь адреналином.

К перевалу Кату-ЯрыкК перевалу Кату-ЯрыкК перевалу Кату-ЯрыкК перевалу Кату-Ярык
4 день

Хайкинг по долине Чулышман

После завтрака вас ждёт путешествие в долину Чулышман к каменным грибам. Это чудо природы появились благодаря осадкам и выветриванию мягкой породы. Пройдем около 9 км по долине (с остановками и перекуса и), а вечером вернёмся на базу, поужинаем и отдохнем.

Хайкинг по долине ЧулышманХайкинг по долине ЧулышманХайкинг по долине ЧулышманХайкинг по долине Чулышман
5 день

Чул-Оозы и фата невесты

Завтракаем и выезжаем к водопадам Фата невесты и Чул-Оозы. Поднимемся на смотровую площадку, насладимся видами и тишиной природы. У вас будет свободное время для прогулок, после чего вернёмся на базу и поужинаем.

Чул-Оозы и фата невестыЧул-Оозы и фата невестыЧул-Оозы и фата невестыЧул-Оозы и фата невесты
6 день

Источник Аржан-Суу

Проснёмся, позавтракаем и отправимся к источнику Аржан-Суу. Отдохнем на природе и вечером вернёмся в Горно-Алтайск.

Источник Аржан-Суу

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на протяжении всей программы
  • Проживание
  • Трехразовое питание
  • Экскурсионная программа и сопровождение опытного гида
  • Экологические сборы
  • Баня
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта
  • Личные расходы на маршруте
  • Дополнительные экскурсии, не входящие в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск - 4 утра, Барнаул - 8 утра, Горно-Алтайск - 10-11 утра
Завершение: Горно-Алтайск - 18 вечера, Барнаул - 20-21 вечера, Новосибирск - ночью
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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