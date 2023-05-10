Если честно, я даже не знаю с чего начать))) Я очень давно собиралась съездить на Алтай, но все откладывала. А в этом году, наконец-то, все сошлось, и я отправилась в свое первое невероятное и волшебное путешествие туда. Я выбирала туроператора долго, в интернете огромное количество всевозможных программ, но в итоге решила ехать в тур под названием "Сиреневые горы" (или "Цветение Маральника") 22-28 апреля. Оказалось, что наш тур самый ранний и открывал туристический сезон. Это оказалось огромным плюсом лично для меня, т. к. туристов было совсем немного и нигде не было толп народу.

Волшебство Алтая начало работать практически сразу, потому что нам достался самый лучший гид в мире - Юлия. Это совершенно невероятная женщина, которая полна любви и энергии, прекрасный светлый человек и прекрасный организатор! Казалось, что она знает совершенно все про каждый камушек:) Очень внимательная и заботливая. Моя безграничная любовь и благодарность ей за ее позитив, ее маленькие приятные сюрпризы для группы, которые она устраивала нам время от времени. По-настоящему влюбленный в свое дело человек.

А еще у нас было супер-классный водитель Олег. Добрейший человек, всегда помогал нам, поддерживал боевой дух и заряжал позитивом. В автобус залезали как на праздник))))

Программа тура у нас была невероятно насыщенная. Каждый новый день был наполнен невероятным красотами: озера, горы, дороги, перевалы! В какой-то момент казалось, что ну вот все, больше удивляться и восхищаться уже не возможно, но вот наступал новый день и сердце снова переполнял восторг!

Лично моими любимыми местами стали слияние Катуни и Чуи и Башадарский полумесяц. Я, наверное, первый раз по-настоящему почувствовала "места силы". Еще очень понравилось, что некоторые экскурсии нам проводили местные жители и это добавляло особого настроение и аутентичности. Люди на Алтае душевные и добрые. Не хотелось с ними расставаться.

Турбазы, где мы останавливались, были очень хорошими. У каждой свой шарм, свое настроение. Все они расположены в очень красивых местах, проживание комфортное, совершенно все понравилось. Кормили нас вообще "на убой":) Вкусно, качественно и по-домашнему. Никаких претензий вообще. Мясо, овощи, фрукты, выпечка: все было у нас.



В общем, как вы понимаете, я могу писать еще очень долго… про походы, про локации, про конные прогулки, про нашу чудесную группу и замечательную насыщенную программу. Но я советую вам взять отпуск, собрать чемодан (берите меньше вещей!!! а то сувениры не влезут в чемодан и будете как я отправлять себе посылки в итоге), и поехать в незабываемое путешествие.

Если вам повезет, то у вас гидом будет Юля, а водителем - Олег.

И, как говорят на Алтае, белой вам дороги.