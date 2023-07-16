Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Из поездки привезём самые сочные кадры с красными марсианскими пейзажами, завораживающим слиянием Чуи и Катуни, каменными столбами, напоминающими огромные грибы, и космическими узорами Гейзерного озера.
Рафтинг, прогулка на катере, катание на внедорожниках и трекинг к водопаду — отдыхать будем активно, а вечерами расслабляться в баньке!
июл
июл
июл
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 900 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся:
- Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка. Одежда должна быть ветрозащитной и закрытой.
- Теплые вещи на ночь: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная
- Дождевик
- Трекинговая прочная обувь. Легкие кеды для города и лагеря.
- Запасное белье.
- Трекинговые палки (желательно)
- Средства личной гигиены. Купальник.
- Солнцезащитные очки, крем от загара. Страховка от клещей, средства от клещей.
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, павербанк.
- Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.
Проживание. Будем жить на турбазах с удобствами, 2-5-местное размещение.
Питание. В программу тура входит 3-разовое питание, а также пикники, барбекю, глинтвейн.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Программа тура по дням
Рафтинг по Катуни
Встречаемся в аэропорту Барнаула до 07:00 или аэропорту Горно-Алтайска до 11:00 и отправляемся исследовать красоты Алтая. Начнём с Тавдинских пещер — карстового массива на берегу Катуни. Археологи нашли здесь свидетельства пребывания людей ещё с бронзового века!
После обеда национальной кухней вас ждёт экстремальное приключение — рафтинг по бирюзе Катуни с опытными инструкторами. Затем на моторной лодке доберёмся до другого берега реки, чтобы увидеть, как переливаются на солнце струи Камышлинского водопада, срывающиеся со скал. Любители острых ощущений смогут окунуться в холодные воды.
Вечером заселимся на базу, а за ужином познакомимся и поделимся впечатлениями.
Зубы дракона, Патмос и Чемальская ГЭС
После завтрака разместимся в микроавтобусе и поедем к Зубам дракона — гряде острых скал, застывших посреди реки. По легенде, огромные камни появились здесь благодаря богатырю Сартакпаю, который отломил от скалы кусок, измельчил его и бросил в Катунь, чтобы люди смогли построить мост. Пройдём по нему, чтобы увидеть впечатляющие Зубы дракона вблизи.
По ещё одному мосту, но теперь подвесному, прогуляемся до острова Патмос, где находится женский скит Иоанна Богослова — точная копия разрушенного в советское время.
Увидим Чемальскую ГЭС — первую на Алтае, а смельчаки смогут прокатиться над рекой на зиплайне за доплату. Заглянем на рынок за местными деликатесами, напитками и сувенирами.
Вечером заселимся на базу на берегу Катуни и расслабимся в баньке.
Семинский перевал, слияние Катуни и Учи и Калбак-Таш
Позавтракаем и отправимся в путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог в мире. Побываем на самой высокой его части — перевале Семинском, высотой 1717 метров. Большинство туристов сюда не добираются, поэтому мы сможем побыть наедине с природой и без спешки прогуляться, вдыхая свежий воздух и фотографируя.
Петляя по серпантину, доберёмся до перевала Чике-Таман и полюбуемся бесконечными зелёными полотнами с лентой дорог в окружении вершин и неприступных скал.
Увидим, как лазурь Катуни сливается с молочными водами Чуи — обязательное место для фото-стопа и самых эффектных кадров.
Ближе познакомимся с историей Алтая и посетим археологический памятник Калбак-Таш, где сохранилась наскальная живопись возрастом 2,5-8 тысяч лет! За несколько веков на камнях появилось около 3000 рисунков, изображающих сцены охоты, животных и людей.
По пути в гостевой дом проедем живописные обзорные площадки. После заселения поужинаем под звёздным небом — оно здесь покажется как никогда низким, словно только протянешь руку и точно дотронешься.
Гейзерное озеро и «алтайский Марс»
В 09:00 поедем на Гейзерное озеро пронзительного бирюзового цвета с причудливыми, будто космическими, узорами на поверхности. Причина необычного вида в деятельности родников, что выбрасывают в озеро смесь глины и песка.
Продолжим тему космоса и высадимся на Марс, «алтайский Марс». Добраться сюда можно только на машинах высокой проходимости. Вы окажетесь в долине с разноцветными скалами, где смешиваются и красный, и оранжевый и даже местами фиолетовый оттенки. Всё благодаря содержанию в горах ртутной руды.
На обратном пути в Курайской степи полюбуемся заснеженными вершинами, уходящими за облака, и проедем через Красные ворота, где над дорогой склоняются крутые красные скалы.
Остановимся у озера Киделю, в глади которого живописно отражаются горы. По рассказам местных, некогда здесь проходили шаманские обряды, а место имеет мощную энергетику.
Вечером заселимся в гостевой дом в селе Улаган.
Долина Чулышман, перевал Кату-Ярык и трекинг до водопада Куркуре
Проснёмся пораньше и отправимся в путь. Сегодня вас ждёт интернет-детокс: весь день не будет связи и интернета. Зато будет много самых невероятных пейзажей и видов.
Побываем в долине реки Чулышман, через которую когда-то проходили кочевники в Западную Монголию. Напоминанием о них остались курганы. Самое известное из захоронений вождей — «Пазырыкские курганы» периода 5-3 века до н. э., где были найдены мумифицированные тела представителей знати, оружие и предметы быта.
От достопримечательностей рукотворных — к чудесам природным. По захватывающему дух серпантину доберёмся до перевала Кату-Ярык, что в переводе означает «твёрдая расщелина». Петляющая дорога проведёт нас через узкий проход в долину Чулышман, где мы поднимемся на смотровую площадку. Виды отсюда захватывают дух — весь перевал как на ладони с высокими горными массивами, лентами рек, обрывистыми скалами и перепадами высот в 900 метров!
Затем прогуляемся до водопада Куркуре, мощным белым потоком срывающимся со скал.
Вечером отдохнём на турбазе на берегу реки. Рецепт хорошего релакса простой: вкусный ужин у костра, баня и душевные разговоры.
Каменные грибы и Телецкое озеро
В дорогу отправимся сразу после раннего завтрака. Посетим необычное место — урочище Аккурум с каменными грибами. Вы увидите высокие столбы с плитами в виде шляпок. Высота их достигает 7 метров! Каменные изваяния постоянно меняются: то растут ввысь, а то разрушаются из-за особенностей строения склона. Учёные предполагают, что в скором времени необычные грибы могут и вовсе исчезнуть, поэтому обязательно сделаем много снимков на память.
По бездорожью с ветерком промчимся до юга Телецкого озера — одного из 15 глубочайших озёр мира с кристально чистой водой. Для многих азиатских народов водоём считается святыней и храмом девственной чистой природы.
Ночевать будем на турбазе.
Путешествие по озеру
Позавтракаем и поедем к Телецкому озеру. Вас ждёт увлекательная прогулка на пароме через весь водоём. Будем останавливаться в самых живописных местах, фотографироваться, гулять, а на обед сварим уху из свежей рыбы на костре и насладимся травяным чаем местного сбора. За один вояж побываем на водопадах Корбу, Чодор, Сорок Грехов, Эстюбе, Аю-Кечпес и Киште. Желающие смогут окунуться в прохладные воды. По дороге будем слушать увлекательные истории и старинные легенды Телецкого озера от капитанов-экскурсоводов.
Вечером заселимся на базу отдыха и устроим праздничный ужин в честь завершения тура.
Отъезд
После раннего завтрака — трансфер в аэропорт Горно-Алтайска к вашим рейсам. Желающие смогут провести этот день в городе и улететь ночью или ранним утром из Барнаула.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание, пикники, барбекю, глинтвейн
- Проживание на турбазах с удобствами
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе и заброски на транспорте повышенной проходимости
- Прогулка на катере по Телецкому озеру
- Трансферы из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Рафтинг по горной реке и всё снаряжение
- Страховка
- Баня
- Регистрация в МЧС, все сборы и оплаты национальных парков, оформление разрешений на посещения
- Памятный сувенир
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Горно-Алтайска/Барнаула и обратно
- Питание не по программе (2-3 раза в кафе)
- Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хорошо подобрано соотношение продолжительности переездов от локации к локации и времени нахождения в различных местах. Благодаря этой сбалансированности переезды проходят легко и не утомительно, а сами локации очень интересны. И это были не только известные туристические места, но и очень много тех локаций, которые мало посещают туристы, но от этого они не менее интересны и красивы.
Кроме того, надо отдать должное Динару - вся организация маршрута была на очень высоком уровне. Не было никаких заминок ни с транспортом, ни с сопровождением, ни с проживанием. А все возникающие вопросы решались очень четко и оперативно. Внимание было уделено комфорту каждого участника. Динар действительно с душой подходит к своему делу, внимательно и терпеливо выслушивает пожелания каждого и стремится их учесть. Поэтому на маршруте все решается четко и оперативно.
Атмосфера в группе на протяжении всего путешествия была очень спокойной и доброжелательной. И это тоже не без участия Динара, по моему мнению, каков организатор - такова и группа.
Итог - когда вы едете в тур с Динаром, вы попадаете в надежные руки, и уже можно не беспокоиться о самом путешествии, а сосредоточиться на отдыхе и впечатлениях от посещения самих мест. Это как хороший заботливый поддерживающий корсет, на который можно опереться. Такое не везде сейчас встретишь и это очень ценно.
Я очень благодарна Динару и его коллегам за это чудесное путешествие и обязательно поеду куда-то еще с этим надежным и уже проверенным гидом, и буду рекомендовать его своим знакомым)