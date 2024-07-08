Чем примечателен Галанчожский район? Говорят, что отсюда вышли предки почти всех чеченцев.
Здесь они укрепляли силы после битв, строили дома и заводили семьи — всё благодаря тому, что эта местность изолирована от остальных областей. Добраться в Галанчож и сегодня непросто, но мы поможем вам в этом.
Башенные комплексы и замки, природные памятники и фантастические ландшафты — эти места стоят вашего внимания!
Здесь они укрепляли силы после битв, строили дома и заводили семьи — всё благодаря тому, что эта местность изолирована от остальных областей. Добраться в Галанчож и сегодня непросто, но мы поможем вам в этом.
Башенные комплексы и замки, природные памятники и фантастические ландшафты — эти места стоят вашего внимания!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Бывалые путешественники признаются, что Галанчожский район не похож ни на один уголок Кавказа и стоит их всех. Каждый поворот головы — это новый пейзаж. Каждое боковое ущелье — это что-то невероятное. Все эти чудеса природы мы с командой объединили в увлекательный маршрут — приглашаем на охоту за лучшими видами и яркими впечатлениями!
Вы увидите
- Легендарное «Окаменелое войско» — приготовьтесь услышать историю о духах камней и похищении девушки
- Высокогорный комплекс «Башня Шамсудина», где мы посетим гостевую комнату, сделанную из пещеры медведя
- Древнее селение Хайбах в местности Нашха, чью печальную историю расскажет гид
- Озеро Галай-Ам в затухшем кратере вулкана и природную арку высотой 18 метров
Вы узнаете
- Чем примечательны обычаи местного населения, культура и география Чечни
- Какие события происходили в Галанчоже до Второй мировой войны
- О чём повествуют чеченские легенды — красивые и пробирающие до дрожи
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике
- В течение дня предусмотрен обед и чаепитие в горном селении, оплачивается отдельно (от 500 руб. /чел.)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд-Магомед — ваша команда гидов в Грозном
С 2017 года путешествуем по неизвестным большинству горным локациям. Хобби плавно переросло в приятное — а затем и полезное времяпрепровождение;) Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
8 июля 2024
Маршрут проходит по заповедной территории "не затоптанной туристами". Дух захватывает от красоты гор. Не смотря на то, что мы много путешествовали по горам, в том числе по Кавказу, эти места
Виктория
7 июля 2024
Были проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, без отзывов, было волнительно по ожиданиям, но все прошло на 100 из 10!
Саид учел наши
Саид учел наши
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