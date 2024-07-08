Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района

Побывать среди живописных мест с древнейшей историей в компании «охотников за горами»
Чем примечателен Галанчожский район? Говорят, что отсюда вышли предки почти всех чеченцев.

Здесь они укрепляли силы после битв, строили дома и заводили семьи — всё благодаря тому, что эта местность изолирована от остальных областей. Добраться в Галанчож и сегодня непросто, но мы поможем вам в этом.

Башенные комплексы и замки, природные памятники и фантастические ландшафты — эти места стоят вашего внимания!
5
2 отзыва
Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Бывалые путешественники признаются, что Галанчожский район не похож ни на один уголок Кавказа и стоит их всех. Каждый поворот головы — это новый пейзаж. Каждое боковое ущелье — это что-то невероятное. Все эти чудеса природы мы с командой объединили в увлекательный маршрут — приглашаем на охоту за лучшими видами и яркими впечатлениями!

Вы увидите

  • Легендарное «Окаменелое войско» — приготовьтесь услышать историю о духах камней и похищении девушки
  • Высокогорный комплекс «Башня Шамсудина», где мы посетим гостевую комнату, сделанную из пещеры медведя
  • Древнее селение Хайбах в местности Нашха, чью печальную историю расскажет гид
  • Озеро Галай-Ам в затухшем кратере вулкана и природную арку высотой 18 метров

Вы узнаете

  • Чем примечательны обычаи местного населения, культура и география Чечни
  • Какие события происходили в Галанчоже до Второй мировой войны
  • О чём повествуют чеченские легенды — красивые и пробирающие до дрожи

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике
  • В течение дня предусмотрен обед и чаепитие в горном селении, оплачивается отдельно (от 500 руб. /чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
8 июля 2024
Маршрут проходит по заповедной территории "не затоптанной туристами". Дух захватывает от красоты гор. Не смотря на то, что мы много путешествовали по горам, в том числе по Кавказу, эти места
читать дальше

совершенно самобытны и их обязательно стоит посмотреть - не зря Сайд-Магомед и его друзья называют себя "охотниками за горами". Отдельная признательность за рассказы об истории чеченского народа, легенды и предания которого связаны с Галанчожским районом. Есть в этой истории светлые и темные страницы, обо всем этом было интересно услышать от человека, чьи предки жили в здешних горах. Спойлерить не хочется, но те, кто выберет данную экскурсию, получат возможность увидеть уникальный природный ландшафт ("каменное войско"), вдохнуть медовый запах цветущих лугов на склонах гор, посетить древние (восстановленные) сторожевые башни, медвежью пещеру, оборудованную для отдыха путников, отдохнуть и перекусить на берегу озера в кратере спящего вулкана, а также посетить другие знаковые места. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике NISSAN TERRA. Приятно удивило то, что Сайд-Магомед предложил нам завтрак, узнав, что позавтракать в гостинице мы не успели. Экскурсию однозначно рекомендуем. Сайд-Магомеду выражаем сердечную благодарность.

Виктория
7 июля 2024
Были проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, без отзывов, было волнительно по ожиданиям, но все прошло на 100 из 10!
Саид учел наши
читать дальше

пожелания по времени начала и окончания экскурсии, когда наши планы немного изменились (попросили на 20 минут пораньше за нами заехать)- оперативно подстроился.
Вся поездка проходила в комфортном внедорожнике Nissan, было просторно и не трясло на горных дорогах.
Программа очень насыщенная, маршрут круговой, поэтому не пришлось возвращаться по тому же маршруту, что обычно бывает на таких экскурсиях.
Саид очень много рассказывал про историю чеченского народа, обычаях и традициях.
Помимо просто красоты гор, мы успели посетить и памятники архитектуры, выпили травяной чай с видом на ущелье, забрались в сторожевую башню и получили невероятный праздничный стейк с видом на озеро в кратере бывшего вулкана.
Мы - достаточно опытные путешественники и достаточно много посещали мест на Кавказе, но это - однозначно один из лучших маршрутов и точно лучшее сопровождение)

Были проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, безБыли проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, безБыли проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, безБыли проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, безБыли проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, безБыли проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, без

Входит в следующие категории Грозного

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньСкидкиГоры

Похожие экскурсии из Грозного

Первый день в Грозном
Пешая
65 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 999 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Грозный
Пешая
15 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
16 июля в 09:00
20 июля в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
На машине
Конные прогулки
10 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
17 июля в 08:00
18 июля в 08:00
47 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном
ХорошоТам