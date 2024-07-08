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пожелания по времени начала и окончания экскурсии, когда наши планы немного изменились (попросили на 20 минут пораньше за нами заехать)- оперативно подстроился.

Вся поездка проходила в комфортном внедорожнике Nissan, было просторно и не трясло на горных дорогах.

Программа очень насыщенная, маршрут круговой, поэтому не пришлось возвращаться по тому же маршруту, что обычно бывает на таких экскурсиях.

Саид очень много рассказывал про историю чеченского народа, обычаях и традициях.

Помимо просто красоты гор, мы успели посетить и памятники архитектуры, выпили травяной чай с видом на ущелье, забрались в сторожевую башню и получили невероятный праздничный стейк с видом на озеро в кратере бывшего вулкана.

Мы - достаточно опытные путешественники и достаточно много посещали мест на Кавказе, но это - однозначно один из лучших маршрутов и точно лучшее сопровождение)