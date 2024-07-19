Вы пройдёте порожистый участок реки от Анчука
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Обращаем внимание, что на воде необходимо всегда находится в застёгнутом спасжилете и в трезвом состоянии. Запрещается употреблять алкоголь на плавсредстве. За нарушение техники безопасности инструктор имеет право снять вас с маршрута без возмещения средств.
Проживание. В 3-4-местных палатках. Полевые условия.
Питание. Включено с ужина первого дня по обед третьего дня. Дополнительно оплачивается питание в пути из Иркутска на сплав и обратно.
Дети. От 7 лет.
Уровень сложности. Тур активный. Средний уровень сложности, так как на маршруте присутствуют водные препятствия. Однако сплав подходит для начинающих. С вами будут опытные инструкторы, которые обучат всем необходимым навыкам, позаботятся о безопасности на воде. Важно быть готовыми к физическим нагрузкам и полевым условиям жизни.
Программа тура по дням
Начало сплава от Анчука
Встречаемся в Иркутске и едем в посёлок Анчук к старту нашего маршрута на реке (около 100 км).
Соберём плавсредства и начнём готовиться к первому выходу на воду. Инструктор расскажет про технику гребли, командное взаимодействие на судне и распределит всех по экипажам. Сегодня пройдём небольшой участок среднего Иркута, на котором есть несложные пороги, подходящие для разминки. Отработаем гребки, поучимся управлять катамараном или рафтом.
Ближе к вечеру разобьём лагерь на берегу, порыбачим и приготовим ужин на костре.
Продолжение сплава, прохождение порога и баня
Позавтракаем, соберём лагерь и продолжим сплав. Сегодня нас ждёт прохождение Большого порога. Здесь течение воды ускоряется, адреналин приливает — будем лавировать между каменными глыбами. Идеальный момент, чтобы продемонстрировать слаженное командное взаимодействие. Испытаем бурю эмоций и совсем скоро дойдём до точки ночлега.
На вечер запланирована походная баня.
Последний участок сплава с порогами и возвращение в Иркутск
После завтрака соберём лагерь и продолжим сплав. Сегодня осталось пройти совсем немного до посёлка Шаманка. По пути нас ждут два порога. Сможем ещё раз искусно преодолеть препятствия, испытать восторг и гордость за себя и свою команду. Сделаем несколько остановок для купания и отдыха.
Наш сплав завершится во второй половине дня в 50 км от Иркутска. От точки финиша на реке заказан трансфер в город (в пути около часа).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда палаток
- Аренда общественного снаряжения: кострового оборудования, кухонной утвари, тента и тд
- Аренда снаряжения для сплава: плавсредств (катамаранов или рафтов), спасжилетов, вёсел, касок, защитных костюмов
- Трансфер от Иркутска к старту и от финиша в Иркутск
- Питание
- Походная баня
- Сопровождение инструктором-проводником
- Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании. Количество человек и даты обсуждаемы
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
- Питание в пути