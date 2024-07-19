Средний Иркут: индивидуальный сплав на катамаранах или рафтах

Пройти порожистый маршрут от Анчука до Шаманки, попариться в походной бане и отдохнуть на природе
Полная перезагрузка всего за выходные! С друзьями, коллегами или семьёй — решать вам. Сплав проводится только для вашей компании опытными инструкторами-проводниками. Всё снаряжение предоставляется.

Вы пройдёте порожистый участок реки от Анчука
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до села Шаманки, научитесь управлять катамараном или рафтом сообща с командой, отработаете гребки и преодолеете водные препятствия. Прочувствуете походную романтику, сидя у костра под звёздным небом, и попаритесь в полевой бане.

Средний Иркут: индивидуальный сплав на катамаранах или рафтах
Средний Иркут: индивидуальный сплав на катамаранах или рафтах
Средний Иркут: индивидуальный сплав на катамаранах или рафтах
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Обращаем внимание, что на воде необходимо всегда находится в застёгнутом спасжилете и в трезвом состоянии. Запрещается употреблять алкоголь на плавсредстве. За нарушение техники безопасности инструктор имеет право снять вас с маршрута без возмещения средств.

Проживание. В 3-4-местных палатках. Полевые условия.

Питание. Включено с ужина первого дня по обед третьего дня. Дополнительно оплачивается питание в пути из Иркутска на сплав и обратно.

Дети. От 7 лет.

Уровень сложности. Тур активный. Средний уровень сложности, так как на маршруте присутствуют водные препятствия. Однако сплав подходит для начинающих. С вами будут опытные инструкторы, которые обучат всем необходимым навыкам, позаботятся о безопасности на воде. Важно быть готовыми к физическим нагрузкам и полевым условиям жизни.

Программа тура по дням

1 день

Начало сплава от Анчука

Встречаемся в Иркутске и едем в посёлок Анчук к старту нашего маршрута на реке (около 100 км).

Соберём плавсредства и начнём готовиться к первому выходу на воду. Инструктор расскажет про технику гребли, командное взаимодействие на судне и распределит всех по экипажам. Сегодня пройдём небольшой участок среднего Иркута, на котором есть несложные пороги, подходящие для разминки. Отработаем гребки, поучимся управлять катамараном или рафтом.

Ближе к вечеру разобьём лагерь на берегу, порыбачим и приготовим ужин на костре.

Начало сплава от АнчукаНачало сплава от АнчукаНачало сплава от АнчукаНачало сплава от Анчука
2 день

Продолжение сплава, прохождение порога и баня

Позавтракаем, соберём лагерь и продолжим сплав. Сегодня нас ждёт прохождение Большого порога. Здесь течение воды ускоряется, адреналин приливает — будем лавировать между каменными глыбами. Идеальный момент, чтобы продемонстрировать слаженное командное взаимодействие. Испытаем бурю эмоций и совсем скоро дойдём до точки ночлега.

На вечер запланирована походная баня.

Продолжение сплава, прохождение порога и баняПродолжение сплава, прохождение порога и баняПродолжение сплава, прохождение порога и баняПродолжение сплава, прохождение порога и баня
3 день

Последний участок сплава с порогами и возвращение в Иркутск

После завтрака соберём лагерь и продолжим сплав. Сегодня осталось пройти совсем немного до посёлка Шаманка. По пути нас ждут два порога. Сможем ещё раз искусно преодолеть препятствия, испытать восторг и гордость за себя и свою команду. Сделаем несколько остановок для купания и отдыха.

Наш сплав завершится во второй половине дня в 50 км от Иркутска. От точки финиша на реке заказан трансфер в город (в пути около часа).

Последний участок сплава с порогами и возвращение в ИркутскПоследний участок сплава с порогами и возвращение в ИркутскПоследний участок сплава с порогами и возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда палаток
  • Аренда общественного снаряжения: кострового оборудования, кухонной утвари, тента и тд
  • Аренда снаряжения для сплава: плавсредств (катамаранов или рафтов), спасжилетов, вёсел, касок, защитных костюмов
  • Трансфер от Иркутска к старту и от финиша в Иркутск
  • Питание
  • Походная баня
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании. Количество человек и даты обсуждаемы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Питание в пути
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Иркутск, утром
Завершение: Г. Иркутск, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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