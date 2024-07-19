Тур проводится только для вашей компании.

Обращаем внимание, что на воде необходимо всегда находится в застёгнутом спасжилете и в трезвом состоянии. Запрещается употреблять алкоголь на плавсредстве. За нарушение техники безопасности инструктор имеет право снять вас с маршрута без возмещения средств.

Проживание. В 3-4-местных палатках. Полевые условия.

Питание. Включено с ужина первого дня по обед третьего дня. Дополнительно оплачивается питание в пути из Иркутска на сплав и обратно.

Дети. От 7 лет.

Уровень сложности. Тур активный. Средний уровень сложности, так как на маршруте присутствуют водные препятствия. Однако сплав подходит для начинающих. С вами будут опытные инструкторы, которые обучат всем необходимым навыкам, позаботятся о безопасности на воде. Важно быть готовыми к физическим нагрузкам и полевым условиям жизни.