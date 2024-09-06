На Рождество – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Калуге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
О Калуге - с интересом и любовью
Пешая
138 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:30
10 сен в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Пешая
На микроавтобусе
219 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 15:00
9 сен в 08:00
4 670 за всё до 5 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
Пешая
24 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
10 сен в 10:30
12 сен в 10:30
5 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Второва
    6 сентября 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Эдуарда нам порекомендовали знакомые и мы не пожалели, что их послушали. Нам очень понравилась его экскурсия, она была продумана, у
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    нас была возможность послушать ее, периодически присаживаясь на лавочки, спокойно проникнуться в те времена и осмыслить события, успевали пофотографироваться. Во время экскурсии Эдуард показывал много подлинных старых документов, снимков города, событий, которые были несколько веков назад, это было очень увлекательно. Мы получили много интереснейшей информации.

  • И
    Илья
    5 сентября 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Варвара - прекрасный гид: интересный маршрут, много информации, поставленная речь. И очень милая девушка. Голос настолько приятный, что периодически приходилось одергивать себя, т. к. забываешь про тему повествования) Экскурсия нам понравилась, большое спасибо Варя!
  • К
    Константин
    2 сентября 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Эдуард Счастливцев великолепен! огромые энциклопедические знания невероятная вовлеченность и форма вольноопределяющегося унтерофицера пехотного полка довершает прекрасный образ а еще у него миллион фотографий с собой и оригинальных артефактов ушедшей эпохи КАТЕГРИЧЕСКИ РЕКОМЕНДУЮ!!
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Мы остались под впечатлением от экскурсии, которую провел для нас Эдуард! Настоятельно рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Калугой, ее
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    историей и достопримечательностями. 3 часа пролетели как один миг благодаря тому, что Эдуард искренне увлечен своим ремеслом и всей душой любит свой город. Примечательно было то, что даже местные жители останавливались возле нас, чтобы послушать Эдуарда. Огромное спасибо!

  • А
    Алена
    21 августа 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Варвара, отличный рассказчик. Экскурсия прошла очень легко и приятно. Мы не заметили время, 2 часа пролетели очень быстро, несмотря на
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    жару. Калуга открылась нам с новой стороны, было очень интересно. Рекомендую Варвару всем, кто желает приятно провести время и узнать много нового о Калуге.

  • С
    Сергей
    19 августа 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Прекрасный экскурсовод. Сложилось полноценное представление о Калуге. Очаровательная девушка с божественным голосом, заслушаешься
  • A
    Alena
    18 августа 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Большое спасибо экскурсоводу Вере за интересную экскурсию и прогулку по красивым улицам Калуги.
  • Н
    Наталья
    17 августа 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Были на экскурсии с 7 летним ребенком, в восторге остались все, 2,5 часа пролетели как одна минута. Однозначно рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Прекрасная экскурсия! 👏 Большое спасибо Вере за чудесную прогулку по Калуге: интересные факты о городе и его жителях, захватывающие истории,
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    интересный маршрут:) Вера - очень приятный человек и прекрасный рассказчик, информация подается легко - благодаря этому многое запоминается. Вместо 2.5 часов гуляли 3.5 ч - довольны остались и взрослые, и ребенок-подросток👍 Желаем Вере удачи и как можно больше заинтересованных и неравнодушных экскурсантов! ☺️

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Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
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  2. Самое главное
  3. Каменный Мост
  4. Музей космонавтики
  5. Драматический театр
  6. Палаты купцов Коробовых
  7. Памятник 600-летию Калуги
  8. Театральная улица
  9. Дворец Золотарева
  10. Ракета-носитель «Восток»
Сколько стоит экскурсия по Калуге в сентябре 2024
Сейчас в Калуге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 381 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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