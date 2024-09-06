читать дальше нас была возможность послушать ее, периодически присаживаясь на лавочки, спокойно проникнуться в те времена и осмыслить события, успевали пофотографироваться. Во время экскурсии Эдуард показывал много подлинных старых документов, снимков города, событий, которые были несколько веков назад, это было очень увлекательно. Мы получили много интереснейшей информации.

Эдуарда нам порекомендовали знакомые и мы не пожалели, что их послушали. Нам очень понравилась его экскурсия, она была продумана, у