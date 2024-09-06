2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЭкскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:30
10 сен в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 15:00
9 сен в 08:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
10 сен в 10:30
12 сен в 10:30
5 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВторова6 сентября 2024Эдуарда нам порекомендовали знакомые и мы не пожалели, что их послушали. Нам очень понравилась его экскурсия, она была продумана, у
- ИИлья5 сентября 2024Варвара - прекрасный гид: интересный маршрут, много информации, поставленная речь. И очень милая девушка. Голос настолько приятный, что периодически приходилось одергивать себя, т. к. забываешь про тему повествования) Экскурсия нам понравилась, большое спасибо Варя!
- ККонстантин2 сентября 2024Эдуард Счастливцев великолепен! огромые энциклопедические знания невероятная вовлеченность и форма вольноопределяющегося унтерофицера пехотного полка довершает прекрасный образ а еще у него миллион фотографий с собой и оригинальных артефактов ушедшей эпохи КАТЕГРИЧЕСКИ РЕКОМЕНДУЮ!!
- ЕЕкатерина26 августа 2024Мы остались под впечатлением от экскурсии, которую провел для нас Эдуард! Настоятельно рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Калугой, ее
- ААлена21 августа 2024Варвара, отличный рассказчик. Экскурсия прошла очень легко и приятно. Мы не заметили время, 2 часа пролетели очень быстро, несмотря на
- ССергей19 августа 2024Прекрасный экскурсовод. Сложилось полноценное представление о Калуге. Очаровательная девушка с божественным голосом, заслушаешься
- AAlena18 августа 2024Большое спасибо экскурсоводу Вере за интересную экскурсию и прогулку по красивым улицам Калуги.
- ННаталья17 августа 2024Были на экскурсии с 7 летним ребенком, в восторге остались все, 2,5 часа пролетели как одна минута. Однозначно рекомендуем!
- ЮЮлия17 августа 2024Прекрасная экскурсия! 👏 Большое спасибо Вере за чудесную прогулку по Калуге: интересные факты о городе и его жителях, захватывающие истории,
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «На Рождество»
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