Отправиться из Калуги к домам-музеям русских литераторов и современным арт-ярмаркам
Таруса — город древний и вдохновляющий. За каждым поворотом — идиллические пейзажи и дома великих мастеров отечественной и мировой культуры. Мы посетим самые знаковые места Тарусы — площади, храмы и дома-музеи. Поговорим о знаменитостях, живших и творивших здесь. Прогуляемся по уютным улочкам и заглянем на уникальные арт-выставки и в креативные пространства.
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Описание
Что вас ожидает
- Набережная Оки. Прогуливаясь вдоль реки, вы увидите памятник Белле Ахмадулиной работы её мужа Бориса Мессерера, памятники Марине Цветаевой и Константину Паустовскому. Под косогором на берегу Оки мы навестим надгробие художника Борисова-Мусатова.
- Церковь Воскресения Христова — старейшая в Тарусе. Мы подойдём к храму со стороны живописного изгиба улицы, через овраг, на дне которого построена симпатичная Боголюбская часовня и бьёт ключ со святой водой.
- Дом-музей семьи Цветаевых, принадлежавший деду Марины. Здесь работает выставка «Нерушимое родство», посвящённая 130-летию со дня рождения Сергея Эфрона. Вы посмотрите на интереснейшие фотографии и предметы из фондов.
- Дом-музей Константина Паустовского. Мы осмотрим его снаружи. Если вы захотите посетить музей, нужно согласовать это заранее. По пути увидим дом Николая Заболоцкого, но заходить не станем.
- Центральная площадь и собор Петра и Павла с трёхъярусной колокольней. Поговорим о необычных архитектурных решениях при постройке храма и их причинах.
- Торговые ряды и здание казначейства, сочетающее в себе черты архитектуры модерна и неоклассики.
- Местный Арбат — приятная прогулочная зона с магазинами и кафе, на которой сохранилась гражданская застройка 19 века. Обратим внимание на самые интересные здания.
- Галерея тарусских мастеров, где выставляются произведения современного искусства. Вы можете просто ими полюбоваться или приобрести что-то на память.
- Изюминкой нашего путешествия станет посещение уникальной выставки старинных саней 19-20 века и сада-музея Ракицкого, где вас будут ждать традиционные зимние забавы и ярмарка уютных подарков.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены: трансфер из Калуги на автомобиле Kia Rio 4, услуги гида.
- Возможно проведение экскурсии для большего числа людей — от 3 до 6, на минивэне Kia Carnival с доплатой 3000 руб. за машину.
Дополнительные расходы
- Музей семьи Цветаевых: взрослый — 250 руб., пенсионеры — 200 руб., студенты — 100 руб.
- Музей Паустовского: взрослый — 300 руб., пенсионеры — 150 руб. Посещение осуществляется по сеансам и его необходимо бронировать заранее.
- Сад-музей Ракицкого — 1000 руб. за группу.
- Обед и чаепитие в лучших гастрономических локациях Тарусы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калуге
В нашей команде два экскурсовода-историка (Анна и я), а также водитель с 20-летним стажем. Мы отдаём предпочтение малоформатному авторскому туризму, со смыслом и содержанием, с уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в котором живут. Без «сувенирности» и поверхностности. С глубоким погружением. Как мы любим и умеем.
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