Едем в Тарусу - российский Биарриц
Индивидуальная экскурсия в Калуге

Отправиться из Калуги к домам-музеям русских литераторов и современным арт-ярмаркам

Таруса — город древний и вдохновляющий. За каждым поворотом — идиллические пейзажи и дома великих мастеров отечественной и мировой культуры. Мы посетим самые знаковые места Тарусы — площади, храмы и дома-музеи. Поговорим о знаменитостях, живших и творивших здесь. Прогуляемся по уютным улочкам и заглянем на уникальные арт-выставки и в креативные пространства.
Едем в Тарусу - российский Биарриц
Едем в Тарусу - российский Биарриц
Едем в Тарусу - российский Биарриц
Едем в Тарусу - российский Биарриц
Едем в Тарусу - российский Биарриц
Едем в Тарусу - российский Биарриц
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Набережная Оки. Прогуливаясь вдоль реки, вы увидите памятник Белле Ахмадулиной работы её мужа Бориса Мессерера, памятники Марине Цветаевой и Константину Паустовскому. Под косогором на берегу Оки мы навестим надгробие художника Борисова-Мусатова.
  • Церковь Воскресения Христова — старейшая в Тарусе. Мы подойдём к храму со стороны живописного изгиба улицы, через овраг, на дне которого построена симпатичная Боголюбская часовня и бьёт ключ со святой водой.
  • Дом-музей семьи Цветаевых, принадлежавший деду Марины. Здесь работает выставка «Нерушимое родство», посвящённая 130-летию со дня рождения Сергея Эфрона. Вы посмотрите на интереснейшие фотографии и предметы из фондов.
  • Дом-музей Константина Паустовского. Мы осмотрим его снаружи. Если вы захотите посетить музей, нужно согласовать это заранее. По пути увидим дом Николая Заболоцкого, но заходить не станем.
  • Центральная площадь и собор Петра и Павла с трёхъярусной колокольней. Поговорим о необычных архитектурных решениях при постройке храма и их причинах.
  • Торговые ряды и здание казначейства, сочетающее в себе черты архитектуры модерна и неоклассики.
  • Местный Арбат — приятная прогулочная зона с магазинами и кафе, на которой сохранилась гражданская застройка 19 века. Обратим внимание на самые интересные здания.
  • Галерея тарусских мастеров, где выставляются произведения современного искусства. Вы можете просто ими полюбоваться или приобрести что-то на память.
  • Изюминкой нашего путешествия станет посещение уникальной выставки старинных саней 19-20 века и сада-музея Ракицкого, где вас будут ждать традиционные зимние забавы и ярмарка уютных подарков.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включены: трансфер из Калуги на автомобиле Kia Rio 4, услуги гида.
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа людей — от 3 до 6, на минивэне Kia Carnival с доплатой 3000 руб. за машину.

Дополнительные расходы

  • Музей семьи Цветаевых: взрослый — 250 руб., пенсионеры — 200 руб., студенты — 100 руб.
  • Музей Паустовского: взрослый — 300 руб., пенсионеры — 150 руб. Посещение осуществляется по сеансам и его необходимо бронировать заранее.
  • Сад-музей Ракицкого — 1000 руб. за группу.
  • Обед и чаепитие в лучших гастрономических локациях Тарусы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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