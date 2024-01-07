Наталья — ваша команда гидов в Калуге

В нашей команде два экскурсовода-историка (Анна и я), а также водитель с 20-летним стажем. Мы отдаём предпочтение малоформатному авторскому туризму, со смыслом и содержанием, с уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в котором живут. Без «сувенирности» и поверхностности. С глубоким погружением. Как мы любим и умеем.

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