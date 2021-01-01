Вера проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Волшебный маршрут

Встретившись на Театральной площади, где стоит один из старейших драмтеатров страны, мы отправимся гулять 👣 по нарядному центру зимней Калуги. Вы узнаете, на чем сделали состояние калужские купцы, увидите их дома и отыщете аптеку, которой уже больше 200 лет.

На площади Старый торг, где шумели рождественские и новогодние ярмарки, остановимся у первой почты города — и вы отправите эксклюзивный «привет» себе домой. Увидите Гостиные ряды и главную елку Новогодней столицы ⭐️ России 2021 — Калуги.

В Парке 🌳 культуры и отдыха, где стояла старая крепость, вам откроется дивная панорама Оки и правого берега. Я покажу место, где проходили лучшие елки нашего города: традиция сохранена и сегодня.

Мы пройдем по Каменному мосту-виадуку, который входит в топ-5 крупнейших мостов России. Полюбуемся усадьбой Золоторевых, ныне Краеведческим музеем, и заглянем в её мощеный дворик.

Праздничные традиции старинного городка

Где продавали самую вкусную выпечку, как пили чай и что можно было купить за четыре мандарина? На прогулке я открою эти и другие любопытные факты и сюжеты. Расскажу, как праздновал Новый год Циолковский с семьей и другом Чижевским, что было на столах у купечества и советских граждан. А еще вы откроете секрет уникальной калужской сладости, узнаете рецепт от «нежелательных последствий праздников» и ощутите ароматы новогодней Калуги, ведь я закупорила их в бутылочки для каждого!

Организационные детали