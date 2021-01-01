Вера проводит ещё 2 экскурсии

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Калуга — новогодняя столица России!

Праздничные традиции от колядок до оливье в купеческом, советском и современном городе

Вера
Вера – Гид из Калуги
В один из зимних дней я с радостью познакомлю вас с уютной Калугой, которая всегда умела отмечать праздники.

На фоне важных достопримечательностей 🏛️ легко и непринужденно расскажу об истории 📖 города и его жителях.

Вы представите бал в купеческой усадьбе, узнаете о калужских вкусностях, «соберете» красивейшие 🤩 елки и услышите предсказание на будущий год!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Калуга — новогодняя столица России!
Калуга — новогодняя столица России!

Что вас ожидает

Волшебный маршрут
Встретившись на Театральной площади, где стоит один из старейших драмтеатров страны, мы отправимся гулять 👣 по нарядному центру зимней Калуги. Вы узнаете, на чем сделали состояние калужские купцы, увидите их дома и отыщете аптеку, которой уже больше 200 лет.

На площади Старый торг, где шумели рождественские и новогодние ярмарки, остановимся у первой почты города — и вы отправите эксклюзивный «привет» себе домой. Увидите Гостиные ряды и главную елку Новогодней столицы ⭐️ России 2021 — Калуги.

В Парке 🌳 культуры и отдыха, где стояла старая крепость, вам откроется дивная панорама Оки и правого берега. Я покажу место, где проходили лучшие елки нашего города: традиция сохранена и сегодня.

Мы пройдем по Каменному мосту-виадуку, который входит в топ-5 крупнейших мостов России. Полюбуемся усадьбой Золоторевых, ныне Краеведческим музеем, и заглянем в её мощеный дворик.

Праздничные традиции старинного городка
Где продавали самую вкусную выпечку, как пили чай и что можно было купить за четыре мандарина? На прогулке я открою эти и другие любопытные факты и сюжеты. Расскажу, как праздновал Новый год Циолковский с семьей и другом Чижевским, что было на столах у купечества и советских граждан. А еще вы откроете секрет уникальной калужской сладости, узнаете рецепт от «нежелательных последствий праздников» и ощутите ароматы новогодней Калуги, ведь я закупорила их в бутылочки для каждого!

Организационные детали

  • По пути я с удовольствием пофотографирую вас, подскажу лучшие виды для фото и посоветую, где вкусно поесть и куда еще сходить в Калуге
  • В маршрут не входит посещение парка К. Э. Циолковского с ракетой «Восток». По желанию прогулку можно продлить и побывать там (доплата 500 руб. ).
Начало и место завершения
🚩 около Калужского драматического театра
Калуга — новогодняя столица России!
Калуга — новогодняя столица России!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вера
Вера
Меня зовут Вера, я гид-экскурсовод. Работаю в туризме более 7 лет, у меня два высших образования в сфере туризма и экскурсий. Люблю Калугу и влюбляю путешественников в мой город. Мои экскурсии легкие, интерактивные, всегда с приятными сюрпризами. Работаю со взрослыми и детьми. Приезжайте в Калугу ко мне на экскурсии!
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Вера проводит ещё 2 экскурсии

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