Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

  1. Россия
  2. Экскурсии

Узнать и полюбить Калугу

Самые значимые исторические и архитектурные места города на обзорной экскурсии

Ася
Ася – Гид из Калуги
Друзья, я познакомлю вас с удивительным городом.

Без спешки, с интересными рассказами о старине, с легендами и тайнами.

Мы осмотрим самое главное — от космоса до хаоса — и даже затронем купеческую часть Калуги.

Вы узнаете о Циолковском, рассмотрите усадьбы и палаты, перенесетесь в торговый город 🏙️ и убедитесь, что Калуга открывается в полной красоте тем, кто хочет ее увидеть!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Узнать и полюбить Калугу
Узнать и полюбить Калугу

Что вас ожидает

Символы Калуги на авто и пешком
Экскурсия ⛳ начнется у Театра драмы, традиционного места встреч. А дальше насыщенная программа!

  • Мы проедем по парадной улице Кирова и попадем в космическую обитель Калуги: вы увидите Музей 🖼 Космонавтики, дом и могилу Циолковского.
  • Вас ждет и город 🏙️ времен расцвета купечества: Усадьба Золотаревых — самый шикарный дворец города, Палаты Коробовых — старейший дом Калуги, Каменный мост-виадук. На площади Старый Торг вы увидите Гостиные ряды, узнаете, чем торговали и чем славилась Калуга.
  • В любимом Парке 🌳 культуры и отдыха полюбуемся Троицким собором, видами на Оку и район Правобережье со смотровой площадки.
  • В конце проедем через площадь Победы, посмотрим на красивейшие 🤩 церкви и вернемся к Драмтеатру.

Калужские хроники
Вам откроются и история 📖 города, и его тайны, и современная жизнь. Мы поговорим о зарождении города-крепости, познакомимся с купцами, в парке Циолковского найдем послание ученого. Я открою вам легенду оврага под Каменным мостом и особенности его конструкции. И конечно, подскажу, что еще посмотреть в нашей Калуге, где поесть и попить вкусный кофе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем авто или на машине гида (в этом случае доплата +1000 руб. за экскурсию)
  • Мы заглянем в магазин с калужскими сладостями (покупки по желанию)
Начало и место завершения
🚩 на Театральной площади
Узнать и полюбить Калугу
Узнать и полюбить Калугу
Узнать и полюбить Калугу
Узнать и полюбить Калугу
Узнать и полюбить Калугу
Узнать и полюбить Калугу
Узнать и полюбить Калугу
Узнать и полюбить Калугу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ася
Ася
Меня зовут Ася. Живу в городе Калуга всю жизнь. Всем сердцем люблю этот маленький уездный городок К... Хочу поделится с вами его красотой, теплотой и неординарностью. Жду вас на моих активных и позитивных экскурсиях.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

Первое знакомство с Калугой
6 000
2.5 часа
Первое знакомство с Калугой
41 отзыв
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
2 500
2.5 часа
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
36 отзывов
Узнать о жизни, истории, памятниках и людях старинного города без сухих лекций
Калуга от купцов до космонавтов
4 000
2 часа
Калуга от купцов до космонавтов
19 отзывов
Знакомство со старинной архитектурой и космической историей города на обзорной прогулке
Улица Калужских достопримечательностей
4 000
2 часа
Улица Калужских достопримечательностей
13 отзывов
О Калуге — с интересом и любовью!
1 900
2 часа
О Калуге — с интересом и любовью!
10 отзывов
Изучить визитные карточки Старого города и услышать легенды о купцах, принцах и золотых рыбках
Культовые святыни Калужской области
7 000
7 часов
Культовые святыни Калужской области
7 отзывов
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев