Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

Что вас ожидает

Символы Калуги на авто и пешком

Экскурсия ⛳ начнется у Театра драмы, традиционного места встреч. А дальше насыщенная программа!

Мы проедем по парадной улице Кирова и попадем в космическую обитель Калуги: вы увидите Музей 🖼 Космонавтики, дом и могилу Циолковского.

Вас ждет и город 🏙️ времен расцвета купечества: Усадьба Золотаревых — самый шикарный дворец города, Палаты Коробовых — старейший дом Калуги, Каменный мост-виадук. На площади Старый Торг вы увидите Гостиные ряды, узнаете, чем торговали и чем славилась Калуга.

В любимом Парке 🌳 культуры и отдыха полюбуемся Троицким собором, видами на Оку и район Правобережье со смотровой площадки.

В конце проедем через площадь Победы, посмотрим на красивейшие 🤩 церкви и вернемся к Драмтеатру.

Калужские хроники

Вам откроются и история 📖 города, и его тайны, и современная жизнь. Мы поговорим о зарождении города-крепости, познакомимся с купцами, в парке Циолковского найдем послание ученого. Я открою вам легенду оврага под Каменным мостом и особенности его конструкции. И конечно, подскажу, что еще посмотреть в нашей Калуге, где поесть и попить вкусный кофе.

Организационные детали