Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

Символы Калуги на авто и пешком Экскурсия ⛳ начнется у Театра драмы, традиционного места встреч. А дальше насыщенная программа!
Мы проедем по парадной улице Кирова и попадем в космическую обитель Калуги: вы увидите Музей 🖼 Космонавтики, дом и могилу Циолковского.
Вас ждет и город 🏙️ времен расцвета купечества: Усадьба Золотаревых — самый шикарный дворец города, Палаты Коробовых — старейший дом Калуги, Каменный мост-виадук. На площади Старый Торг вы увидите Гостиные ряды, узнаете, чем торговали и чем славилась Калуга.
В любимом Парке 🌳 культуры и отдыха полюбуемся Троицким собором, видами на Оку и район Правобережье со смотровой площадки.
В конце проедем через площадь Победы, посмотрим на красивейшие 🤩 церкви и вернемся к Драмтеатру.
Калужские хроники Вам откроются и история 📖 города, и его тайны, и современная жизнь. Мы поговорим о зарождении города-крепости, познакомимся с купцами, в парке Циолковского найдем послание ученого. Я открою вам легенду оврага под Каменным мостом и особенности его конструкции. И конечно, подскажу, что еще посмотреть в нашей Калуге, где поесть и попить вкусный кофе.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем авто или на машине гида (в этом случае доплата +1000 руб. за экскурсию)
Мы заглянем в магазин с калужскими сладостями (покупки по желанию)
Начало и место завершения
🚩 на Театральной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Ася. Живу в городе Калуга всю жизнь. Всем сердцем люблю этот маленький уездный городок К... Хочу поделится с вами его красотой, теплотой и неординарностью. Жду вас на моих активных и позитивных экскурсиях.