Что вас ожидает

Старинная архитектура и занимательные рассказы

Вы прогуляетесь 👣 по парку культуры и отдыха, загадаете желание у 500-летнего дуба, увидите таинственный Каменный мост и оцените изысканные Гостиные ряды. Я раскрою, в каком веке в Калуге появился первый ресторан и какие кафе пользовались в прошлом самой большой популярностью. А также расскажу о развитии местного ресторанного дела и кулинарии сегодня: где можно вкусно поужинать прямо сейчас и в какой кондитерской лучшие пирожные и кофе.

Калуга: край вкусных блюд

Чтобы не быть голословными, мы отправимся на дегустацию в традиционный русский трактир. Вы попробуете гурьевскую кашу, латушки, кундюмы, грибную икру с ржаной лепешкой и буженину с фасолью. Я поделюсь любопытными гастрономическими фактами: что такое «калужское тесто» и «воронок», чем отличается местная пастила от Белевской и сколько лет старейшему ресторану города Кукушка...

Важно знать: