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Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией

Варвара К.
Варвара К. – Гид из Калуги
Калуга — не только красивый, но и вкусный город 🏙️.

Вы услышите, как здесь развивалось ресторанное дело, какие сладости стали местными гастрономическими специалитетами и в чем особенность калужского теста.

Затем перейдете от слова к делу и продегустируете гурьевскую кашу, кундюмы, латушки и буженину с фасолью.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией
Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией

Что вы увидите

  • Памятник 600-летию Калуги
  • Каменный мост
  • парк Культуры и Отдыха
  • площадь Старый Торг
  • Гостиные ряды
  • дом Билибина
  • дом Теренина
Что вас ожидает
Старинная архитектура и занимательные рассказы
Вы прогуляетесь 👣 по парку культуры и отдыха, загадаете желание у 500-летнего дуба, увидите таинственный Каменный мост и оцените изысканные Гостиные ряды. Я раскрою, в каком веке в Калуге появился первый ресторан и какие кафе пользовались в прошлом самой большой популярностью. А также расскажу о развитии местного ресторанного дела и кулинарии сегодня: где можно вкусно поужинать прямо сейчас и в какой кондитерской лучшие пирожные и кофе.
Калуга: край вкусных блюд
Чтобы не быть голословными, мы отправимся на дегустацию в традиционный русский трактир. Вы попробуете гурьевскую кашу, латушки, кундюмы, грибную икру с ржаной лепешкой и буженину с фасолью. Я поделюсь любопытными гастрономическими фактами: что такое «калужское тесто» и «воронок», чем отличается местная пастила от Белевской и сколько лет старейшему ресторану города Кукушка...

Важно знать:

  • Дегустация в трактире включена в стоимость экскурсии 🧭 (500р. с человека).
  • Экскурсия ⛳ проводится для групп от 2 человек!
Что входит
  • услуги гида + дегустация
Что не входит
  • покупка сувениров и десерта "Калужское тесто"
Начало
🚩 памятник 600-летию Калуги
Место завершения
🏁 трактир "Русские традиции"
Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией
Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией
Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией
Вкусы Калуги: экскурсия с дегустацией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Варвара К.
Варвара К.
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Варвара К. проводит ещё 2 экскурсии

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