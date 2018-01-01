9 отзывов оставили туристы

Маргарита М. – Гид из Коломны

Индивидуальная обзорная экскурсия ⛳ по старинной Коломне.



Мы проедем по самым древним и значимым историческим памятникам, посетим священные православные места, побываем у массивных Коломенского кремля и увидим лучшие панорамы города.



Я расскажу в подробностях о развитии Коломны на важном Астраханском тракте, возведении Богоявленского Старо-Голутвина монастыря в XIV веке, осадах Коломенского кремля и многом другом.