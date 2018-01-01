9 отзывов оставили туристы

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Коломна: обзорная экскурсия

4.9
9 отзывов
Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Коломны
Индивидуальная обзорная экскурсия ⛳ по старинной Коломне.

Мы проедем по самым древним и значимым историческим памятникам, посетим священные православные места, побываем у массивных Коломенского кремля и увидим лучшие панорамы города.

Я расскажу в подробностях о развитии Коломны на важном Астраханском тракте, возведении Богоявленского Старо-Голутвина монастыря в XIV веке, осадах Коломенского кремля и многом другом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 300 ₽ за экскурсию

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Коломна: обзорная экскурсия
Коломна: обзорная экскурсия
Гостей города ожидает знакомство как с исторической частью города, которая располагается за пределами Кремля, так и с частью современной. Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (экскурсия осуществляется на транспорте заказчика, или возможна его аренда, стоимость которой зависит от количества участников экскурсии)
Начало
🚩 По договоренности / ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Коломна: обзорная экскурсия
Коломна: обзорная экскурсия
Коломна: обзорная экскурсия
Коломна: обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Маргарита М.
Маргарита М.
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9 отзывов оставили туристы

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