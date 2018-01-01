9 отзывов оставили туристы

Гостей города ожидает знакомство как с исторической частью города, которая располагается за пределами Кремля, так и с частью современной. Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт (экскурсия осуществляется на транспорте заказчика, или возможна его аренда, стоимость которой зависит от количества участников экскурсии)
Начало
🚩 По договоренности / ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.