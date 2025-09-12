Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» на Красной поляне, цены от 5999 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Каньон Псахо: джунгли зовут
Пешая
6.5 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
Погрузитесь в захватывающее приключение в каньоне Псахо. Пройдите сквозь скалы, наслаждайтесь природой и освежитесь в горной реке. Подходит для всех возрастов
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
6500 ₽ за человека
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пешая
3.5 часа
-
20%
10 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 6400 ₽8000 ₽ за всё до 25 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Пешая
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
15 сен в 08:00
17 сен в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Пешая
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 5999 ₽ за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в сентябре 2025
