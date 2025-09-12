Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
Погрузитесь в захватывающее приключение в каньоне Псахо. Пройдите сквозь скалы, наслаждайтесь природой и освежитесь в горной реке. Подходит для всех возрастов
Начало: В Красной Поляне
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
6500 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 6400 ₽
8000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
15 сен в 08:00
17 сен в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от 5999 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в сентябре 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 5999 до 10 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 71 ⭐ отзыв, цены от 5999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь