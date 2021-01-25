5 отзывов оставили туристы

Гагра
Вы увидите знаменитую Гагрскую колоннаду, старинный зимний театр с винтовыми лестницами и любимый ресторан Иосифа Сталина. «Гагрипш», построенный без единого гвоздя, приоткроет дверь в дореволюционное прошлое курорта: вы оцените роскошное убранство «гагрской дачи» и услышите о наследии принца Ольденбургского. А после прогуляетесь 👣 по приморскому парку, где собраны растения со всех уголков Земли.
Юпшарский каньон
Мы проедем мимо водопадов Мужские и Девичьи слезы и вспомним старинные легенды, а после прогуляемся по Юпшарскому каньону, заросшему вековыми самшитами. Вы поймете, почему это место прозвали «каменным мешком», и насладитесь бегом живописной речки Юпшары. Далее мы навестим никогда не замерзающее Голубое озеро удивительной красоты и, если повезет, сделаем фото с местными павлинами.
Озеро Рица
Сказочное озеро Рица, окруженное горными ⛰️ массивами, очарует вас и навсегда останется в сердце. Отдыхая под сенью экзотических деревьев, вы проникнитесь умиротворением и благостной атмосферой этого памятника кавказской природы. При желании вы также сможете пообедать в кафе национальной кухни 🥧, подняться к водопаду «Птичий клюв», чтобы взглянуть на озеро с высоты, посетить загадочный «Молочный водопад» или дачу Сталина.
Медовый двор
Мы заедем на государственную пасеку, где вам расскажут, как правильно подобрать и купить мед, как отличить хороший от плохого, и как его хранить. Вы продегустируете местные вина и мед диких пчел, а также сможете приобрести в подарок близким другие продукты пчеловодства.
Новый Афон
Монастырь Святого апостола Симона Кананита — это настоящий подземный город 🏙️. Наслаждаясь захватывающими видами с Иверской горы ⛰️, вы услышите предания о древней Анакопийской крепости, а после посетите знаменитый мужской монастырь, увидите лебединое озеро и исследуете Новоафонскую пещеру с изящными сталактитами и сталагмитами. А в завершение совершите променад по старинному уютному Новоафонскому парку.
Как проходит экскурсия ⛳
Что входит в стоимость, а что — нет