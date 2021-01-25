5 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны

Прогуляться по приморскому парку Гагры, отдохнуть у озера Рица и посетить Новоафонский монастырь

4.2
5 отзывов
Константин
Константин – представитель из Красной поляны
За один день вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Абхазии: курортный город 🏙️ принца Ольденбургского, красивейшие 🤩 Голубое озеро и озеро Рица, легендарные водопады и великолепный монастырь Симона Кананита.

Вам откроется история 📖, культура и традиции страны и восхитит ее сказочная природа.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 500 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны

Что вас ожидает

Гагра
Вы увидите знаменитую Гагрскую колоннаду, старинный зимний театр с винтовыми лестницами и любимый ресторан Иосифа Сталина. «Гагрипш», построенный без единого гвоздя, приоткроет дверь в дореволюционное прошлое курорта: вы оцените роскошное убранство «гагрской дачи» и услышите о наследии принца Ольденбургского. А после прогуляетесь 👣 по приморскому парку, где собраны растения со всех уголков Земли.

Юпшарский каньон
Мы проедем мимо водопадов Мужские и Девичьи слезы и вспомним старинные легенды, а после прогуляемся по Юпшарскому каньону, заросшему вековыми самшитами. Вы поймете, почему это место прозвали «каменным мешком», и насладитесь бегом живописной речки Юпшары. Далее мы навестим никогда не замерзающее Голубое озеро удивительной красоты и, если повезет, сделаем фото с местными павлинами.

Озеро Рица
Сказочное озеро Рица, окруженное горными ⛰️ массивами, очарует вас и навсегда останется в сердце. Отдыхая под сенью экзотических деревьев, вы проникнитесь умиротворением и благостной атмосферой этого памятника кавказской природы. При желании вы также сможете пообедать в кафе национальной кухни 🥧, подняться к водопаду «Птичий клюв», чтобы взглянуть на озеро с высоты, посетить загадочный «Молочный водопад» или дачу Сталина.

Медовый двор
Мы заедем на государственную пасеку, где вам расскажут, как правильно подобрать и купить мед, как отличить хороший от плохого, и как его хранить. Вы продегустируете местные вина и мед диких пчел, а также сможете приобрести в подарок близким другие продукты пчеловодства.

Новый Афон
Монастырь Святого апостола Симона Кананита — это настоящий подземный город 🏙️. Наслаждаясь захватывающими видами с Иверской горы ⛰️, вы услышите предания о древней Анакопийской крепости, а после посетите знаменитый мужской монастырь, увидите лебединое озеро и исследуете Новоафонскую пещеру с изящными сталактитами и сталагмитами. А в завершение совершите променад по старинному уютному Новоафонскому парку.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном 20-местном микроавтобусе 🚌 Mercedes-Benz Sprinter
  • С собой обязательно иметь наличные средства: карты и терминалы в Абхазии не работают
  • Для пересечения границы потребуется оригинал паспорта или свидетельство о рождении (для детей)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Красной Поляны и обратно включен в стоимость
  • Билеты 🎫 в Рицинский заповедник включены в стоимость
  • Отдельно оплачивается посещение Новоафонской пещеры (500 руб. /чел. ), водопада «Птичий клюв» (200 руб. /чел. ),
    «Молочного водопада» (200 руб. /чел. ) и дачи Сталина (200 руб. /чел. )
Начало и место завершения
🚩 в Красной Поляне
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны

Экскурсия проводится ежедневно в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Константин
Константин
Меня зовут Константин. Освоив профессию экскурсовода, я окончательно решил связать свою жизнь с туризмом. Нравится проводить время в горах, особенно люблю посещать Страну души — Абхазию. Получаю удовольствие от работы, в частности от восторженных отзывов гостей о наших экскурсиях. Моя цель: организовать качественную экскурсию по доступной цене для гостей, которые доверили мне свой отдых. :)
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

5 отзывов оставили туристы

25 янв 2021
Очень понравилась экскурсия! Гид Шамиль просто супер, с юмором, весельем, день прошёл незаметно. Огромное спасибо!
25 янв 2021
Отвратительная коммуниция, невозможно было связаться ни с кем и получить ответы на вопросы. По контактам трипстера говорили, что на мои вопросы они ответить не могут, а может ответить только гид, а гид не выходил на связь. На самой экскурсии из заявленного десятка объектов мы посетили два, причем за второй (пещеру) мне пришлось биться. Гид (Шамиль) сказал, "А давайте вы лучше дадите по 500 рублей мне, чем за вход, и я вас отвезу вместо пещеры на набережную? В пещере очень плохо, очень скучно, никому не нравится. " Группа доверчивых туристов повелась. Остальное время нас таскали по каким-то сараям и впаривали какую-то бормотуху в пластиковых бутылках. И вишенка на торте: гид меня бросил одну на темной малолюдной парковке ночью без связи (я блондинка детородного возраста с волосами до попы). Страху мне пришлось натерпеться. Уломала какую-то местную тетку ему позвонить, так что он меня все же забрал потом. Сказал типа ну подумаешь, опоздал, сказал же, что заберет, значит, заберет когда-нибудь, в Абхазии совершенно безопасно, что я тут придумываю! Вобщем, не советую экскурсию, во всяком случае, эту. Берите машину и едьте самостоятельно, Абхазия удивительна и ее стоит увидеть - только вот не через эту экскурсию.
Константин
Ответ гида:Светлана, спасибо Вам за отзыв! Очень жаль, что экскурсия в Абхазию не оправдала Ваших ожиданий и заработала всего 1 звезду. Немного не понятно, где в это время находилась остальная группа, когда Вы посещали всего 1 заявленный объект показа. Собрав отзывы этого дня в данной группе наши гости посетили кучу достопримечательностей и даже больше заявленного. Нашим гостям показали столицу прекрасной Абхазии - Сухум. Ехав на групповую экскурсию Вы должны понимать, что кроме водителя и экскурсовода в автобусе едут ещё и другие участники экскурсионной группы, которые не редко задерживаются, засмотревшись на прекрасные и завораживающие виды "Страны Души". И да, Вас никто не оставлял, Вы сами не решились ехать в Сухум, решив пойти в Новоафонскую пещеру - гид Вам оставил контактные данные для связи с ним. Если пунктуальность Ваше второе имя и Вы не желаете разделять интересы Вашей экскурсионной группы я могу Вам порекомендовать посещать экскурсии Индивидуально - в таком случае всё внимание будет нацелено только на Вас. Желаю Вам хорошего отдыха и настроения. С Уважением, Ваш гид. :-)
6 янв 2021
Отличная, насыщенная экскурсия на небольшом комфортном микроавтобусе. Посетили все знаковые места Абхазии, приятная девушка гид Флора, интересно и познавательно. Ездили с ребенком 7 лет, не было тяжело и утомительно.
6 дек 2020
ОЧ всё понравилось. Отличная группа туристов, смешной гид, полезная информация, красивые виды и «искусный» водитель. Релакснула, вообще не было ни одного стрессового момента. Благодарю за прекрасную организацию!
25 окт 2020
Очень интересный насыщенный тур! Побывали в Гагре, Пицунде, озеро Рица, дача Сталина на Рице, Новый Афон. Пещеры в Новом Афоне очень рекомендую, грандиозно, однозначно не стоит экономить! Гид очень интересно всю дорогу рассказывала о своей стране, спасибо большое. Водитель очень отзывчивый и профессиональный, Грач - отдельное спасибо) была проблема добраться в столь ранний час к месту встречи, я уже отчаялась, но меня забрали👍🏻 Практический совет - обувайте кроссовки, пригодится в пещерах и если надумаете перелететь через реку.

Еще несколько необычных экскурсий в Красной поляне

Звезды Абхазии: дружеское путешествие
15 000
12 часов
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
1 отзыв
1.4318
Отдохнуть у лазурного озера Рица, увидеть памятники Гагры и посетить Новоафонский монастырь
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
1 500
1 час
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Вооружиться информацией о курорте и исследовать его главные точки в компании местного жителя
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
От 5 200
4 часа
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки