5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Гагра

Вы увидите знаменитую Гагрскую колоннаду, старинный зимний театр с винтовыми лестницами и любимый ресторан Иосифа Сталина. «Гагрипш», построенный без единого гвоздя, приоткроет дверь в дореволюционное прошлое курорта: вы оцените роскошное убранство «гагрской дачи» и услышите о наследии принца Ольденбургского. А после прогуляетесь 👣 по приморскому парку, где собраны растения со всех уголков Земли.

Юпшарский каньон

Мы проедем мимо водопадов Мужские и Девичьи слезы и вспомним старинные легенды, а после прогуляемся по Юпшарскому каньону, заросшему вековыми самшитами. Вы поймете, почему это место прозвали «каменным мешком», и насладитесь бегом живописной речки Юпшары. Далее мы навестим никогда не замерзающее Голубое озеро удивительной красоты и, если повезет, сделаем фото с местными павлинами.

Озеро Рица

Сказочное озеро Рица, окруженное горными ⛰️ массивами, очарует вас и навсегда останется в сердце. Отдыхая под сенью экзотических деревьев, вы проникнитесь умиротворением и благостной атмосферой этого памятника кавказской природы. При желании вы также сможете пообедать в кафе национальной кухни 🥧, подняться к водопаду «Птичий клюв», чтобы взглянуть на озеро с высоты, посетить загадочный «Молочный водопад» или дачу Сталина.

Медовый двор

Мы заедем на государственную пасеку, где вам расскажут, как правильно подобрать и купить мед, как отличить хороший от плохого, и как его хранить. Вы продегустируете местные вина и мед диких пчел, а также сможете приобрести в подарок близким другие продукты пчеловодства.

Новый Афон

Монастырь Святого апостола Симона Кананита — это настоящий подземный город 🏙️. Наслаждаясь захватывающими видами с Иверской горы ⛰️, вы услышите предания о древней Анакопийской крепости, а после посетите знаменитый мужской монастырь, увидите лебединое озеро и исследуете Новоафонскую пещеру с изящными сталактитами и сталагмитами. А в завершение совершите променад по старинному уютному Новоафонскому парку.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном 20-местном микроавтобусе 🚌 Mercedes-Benz Sprinter

С собой обязательно иметь наличные средства: карты и терминалы в Абхазии не работают

Для пересечения границы потребуется оригинал паспорта или свидетельство о рождении (для детей)

Что входит в стоимость, а что — нет