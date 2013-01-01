Еще несколько необычных экскурсий в Кронштадте

Знакомство с Кронштадтом — легко и увлекательно Для начала мы перенесемся во времена, когда Петр I, воюя со шведами, приказал построить этот город-крепость. Вы поймете, почему рядом с островом Котлин так много фортов и для чего они служили. Почувствуете дух морских подвигов и приключений. Гулять 👣 будем по центральным улицам и набережной, где увидим тот самый футшток, от которого проводят измерения высот на территории всей нашей страны! И конечно, восхитимся Морским собором. А еще вы узнаете:
какая рыбка спасла целый город 🏙️ от голода;
для чего Пётр I приказал построить грандиозный док;
почему Кронштадт называют Петербургом в миниатюре;
зачем на гербе города изобразили котелок;
и нашепчете заветное желание на ушко волшебному дереву!
Кому подойдет экскурсия
Детям от 8 до 14 лет, а также их родителям.
Организационные детали
Экскурсия начинается в центре Кронштадта. До Кронштадта вам нужно добраться самостоятельно.
Ребёнка на экскурсии 🧭 обязательно должен сопровождать взрослый
Начало и место завершения
🚩 в районе Гостиного двора в Кронштадте
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Мария, и я профессиональный экскурсовод. Я влюблена в Питер и на каждой экскурсии делюсь своей любовью с туристами. Для меня важно, чтобы люди с моих экскурсий уходили в отличном настроении и с желанием изучать наш город всё больше и больше. Я вожу авторские пешеходные экскурсии по разных районам Санкт-Петербурга. Особенно мне нравится работать с детьми, ведь по первому образованию я педагог. И когда мне удаётся заинтересовать маленьких путешественников историей и культурой Санкт-Петербурга, то это лучшая награда за мою работу! В Питере я живу с рождения, с самого детства люблю гулять по городу и его музеям. Продолжаю вновь и вновь открывать что-то ранее неизведанное и интересное в разных уголках нашего города и охотно делюсь знаниями и находками с туристами.