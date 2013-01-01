Еще несколько необычных экскурсий в Кронштадте

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Кронштадт для детей и их родителей

Прогулка-экскурсия по городу великих мореплавателей

Мария
Мария – Гид из Кронштадта
Друзья, мы отправимся в путешествие по городу-защитнику Петербурга, который задумывался как крепость, служил торговым портом и верфью.

Я увлеку ребят историями и секретами прошлого, расскажу о моряках, фортах и кораблях.

А наш маршрут пройдет по центру Кронштадта, в том числе по набережной и мимо великолепного Морского собора.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 650 ₽ за человека

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Кронштадт для детей и их родителей
Кронштадт для детей и их родителей

Что вас ожидает

Знакомство с Кронштадтом — легко и увлекательно
Для начала мы перенесемся во времена, когда Петр I, воюя со шведами, приказал построить этот город-крепость. Вы поймете, почему рядом с островом Котлин так много фортов и для чего они служили. Почувствуете дух морских подвигов и приключений. Гулять 👣 будем по центральным улицам и набережной, где увидим тот самый футшток, от которого проводят измерения высот на территории всей нашей страны! И конечно, восхитимся Морским собором. А еще вы узнаете:

  • какая рыбка спасла целый город 🏙️ от голода;
  • для чего Пётр I приказал построить грандиозный док;
  • почему Кронштадт называют Петербургом в миниатюре;
  • зачем на гербе города изобразили котелок;
  • и нашепчете заветное желание на ушко волшебному дереву!

Кому подойдет экскурсия

Детям от 8 до 14 лет, а также их родителям.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в центре Кронштадта. До Кронштадта вам нужно добраться самостоятельно.
  • Ребёнка на экскурсии 🧭 обязательно должен сопровождать взрослый
Начало и место завершения
🚩 в районе Гостиного двора в Кронштадте
Кронштадт для детей и их родителей
Кронштадт для детей и их родителей
Кронштадт для детей и их родителей
Кронштадт для детей и их родителей
Кронштадт для детей и их родителей
Кронштадт для детей и их родителей
Кронштадт для детей и их родителей
Кронштадт для детей и их родителей
Кронштадт для детей и их родителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария, и я профессиональный экскурсовод. Я влюблена в Питер и на каждой экскурсии делюсь своей любовью с туристами. Для меня важно, чтобы люди с моих экскурсий уходили в отличном настроении и с желанием изучать наш город всё больше и больше. Я вожу авторские пешеходные экскурсии по разных районам Санкт-Петербурга. Особенно мне нравится работать с детьми, ведь по первому образованию я педагог. И когда мне удаётся заинтересовать маленьких путешественников историей и культурой Санкт-Петербурга, то это лучшая награда за мою работу! В Питере я живу с рождения, с самого детства люблю гулять по городу и его музеям. Продолжаю вновь и вновь открывать что-то ранее неизведанное и интересное в разных уголках нашего города и охотно делюсь знаниями и находками с туристами.
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