Еще несколько необычных экскурсий в Кронштадте

Что вас ожидает

Знакомство с Кронштадтом — легко и увлекательно

Для начала мы перенесемся во времена, когда Петр I, воюя со шведами, приказал построить этот город-крепость. Вы поймете, почему рядом с островом Котлин так много фортов и для чего они служили. Почувствуете дух морских подвигов и приключений. Гулять 👣 будем по центральным улицам и набережной, где увидим тот самый футшток, от которого проводят измерения высот на территории всей нашей страны! И конечно, восхитимся Морским собором. А еще вы узнаете:

какая рыбка спасла целый город 🏙️ от голода;

для чего Пётр I приказал построить грандиозный док;

почему Кронштадт называют Петербургом в миниатюре;

зачем на гербе города изобразили котелок;

и нашепчете заветное желание на ушко волшебному дереву!

Кому подойдет экскурсия

Детям от 8 до 14 лет, а также их родителям.

Организационные детали