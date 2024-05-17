Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
Прокатимся на катере в Сулакском каньоне, восхитимся бескрайними песками на бархане, поднимемся на красную гору Маяк и почувствуем себя горцами верхом на лошадях.
Посетим экстрим-парк и бирюзовые водохранилища, заедем в гости к местным жителям на традиционный обед и попробуем блюда национальной кухни. Узнаем, что такое урбеч, как и где его производят.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять наличные деньги, удобную обувь и одежду.
Средний возраст наших туристов — 20-40 лет. Участие без детей.
Проживание. Размещение в гостевом доме в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой (при наличии мест).
Питание. Включено 3-разовое питание с обеда 1-го дня по обед 3-го дня. Каждый день будем пробовать блюда национальной кухни.
Программа тура по дням
Тёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского плато
Встречаемся в 7:45 в Махачкале по адресу — ул. Ирчи Казака 2. Выезжаем в 8:00. Рекомендуем прилететь заранее.
Сегодня отправимся на Гунибское плато — к его самой крайней точке на гору Маяк. Совершим небольшой пеший поход налегке, который под силу каждому. Поэтому в первый день для вашего комфорта рекомендуем надеть удобную обувь и спортивную одежду. Если позволит погода, увидим Главный Кавказский хребет и великолепные просторы. Продолжим активную программу в природном парке «Верхний Гуниб». Затем заедем в гости к горцам на традиционный обед.
Отдохнув, прогуляемся по селению, дойдём до памятника «Белые журавли», посмотрим на долину с высоты. Увидим Гунибскую ГЭС. Ближе к вечеру заселимся в гостевой дом, где нас уже будет ждать домашний дагестанский ужин. Познакомимся, пообщаемся с новыми друзьями и поиграем в настольные игры.
Хунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбеча
Проснёмся среди гор, сытно позавтракаем и отправимся в Хунзах. По дороге посетим «Каменную чашу», Матласский каньон с водопадами и прогуляемся в теснине. Почувствуем себя горцами верхом на лошадях среди вершин на Хунзахском плато. Полные впечатлений, заедем на обед в кафе.
Во второй половине дня насладимся видами Цолотлинского каньона, водопадов Тобот и Итлятляр. Увидим, как производят знаменитое дагестанское лакомство — урбеч. Посетим Ирганайское водохранилище и остановимся на ночь в отеле в Буйнакске. На ужин зайдём в кафе.
Сулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан Сарыкум
После завтрака выезжаем на Сулакский каньон. По дороге остановимся у Чиркейского водохранилища и полюбуемся панорамой с высоты на бирюзовую воду. Заглянем в пещеру «Нохъо», в экстрим-парк, пообедаем и отправимся ловить брызги восторга на катере. Прокатимся в каньоне и доедем до бархана Сарыкум. Здесь поднимемся на смотровую площадку и сделаем эффектные фотографии с бесконечными песчаными просторами.
Вернёмся в Махачкалу к 19:00. Вылет лучше планировать не ранее 22:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Переезды на комфортабельном микроавтобусе
- Посещение всех объектов по программе, входные билеты
- Катание на катере в Сулакском каньоне
- Посещение мельницы по производству урбеча
- Прогулка на лошадях
- Сопровождение гидом
- Средний возраст участников - 20-40 лет
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Проезд к точке встречи в Махачкале и трансфер в аэропорт/на вокзал
- 1-местное размещение - по запросу
- Сувениры и личные расходы