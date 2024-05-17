Встречаемся в 7:45 в Махачкале по адресу — ул. Ирчи Казака 2. Выезжаем в 8:00. Рекомендуем прилететь заранее.

Сегодня отправимся на Гунибское плато — к его самой крайней точке на гору Маяк. Совершим небольшой пеший поход налегке, который под силу каждому. Поэтому в первый день для вашего комфорта рекомендуем надеть удобную обувь и спортивную одежду. Если позволит погода, увидим Главный Кавказский хребет и великолепные просторы. Продолжим активную программу в природном парке «Верхний Гуниб». Затем заедем в гости к горцам на традиционный обед.

Отдохнув, прогуляемся по селению, дойдём до памятника «Белые журавли», посмотрим на долину с высоты. Увидим Гунибскую ГЭС. Ближе к вечеру заселимся в гостевой дом, где нас уже будет ждать домашний дагестанский ужин. Познакомимся, пообщаемся с новыми друзьями и поиграем в настольные игры.