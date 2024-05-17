Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Авторский тур в Махачкале

Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч

Собираем молодых и активных и отправляемся в горы в Дагестан! Если тебе от 18 до 40 лет — смело подавай заявку и бери с собой лучших друзей. Будем жить среди вершин и каждый день путешествовать по лучшим локациям региона.

Прокатимся на катере в Сулакском каньоне, восхитимся бескрайними песками на бархане, поднимемся на красную гору Маяк и почувствуем себя горцами верхом на лошадях.

Посетим экстрим-парк и бирюзовые водохранилища, заедем в гости к местным жителям на традиционный обед и попробуем блюда национальной кухни. Узнаем, что такое урбеч, как и где его производят.
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Ближайшие даты:
17
мая
31
мая
21
июн
19
июл
2
авг
16
авг
30
авг
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять наличные деньги, удобную обувь и одежду.

Средний возраст наших туристов — 20-40 лет. Участие без детей.

Проживание. Размещение в гостевом доме в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой (при наличии мест).

Питание. Включено 3-разовое питание с обеда 1-го дня по обед 3-го дня. Каждый день будем пробовать блюда национальной кухни.

Программа тура по дням

1 день

Тёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского плато

Встречаемся в 7:45 в Махачкале по адресу — ул. Ирчи Казака 2. Выезжаем в 8:00. Рекомендуем прилететь заранее.

Сегодня отправимся на Гунибское плато — к его самой крайней точке на гору Маяк. Совершим небольшой пеший поход налегке, который под силу каждому. Поэтому в первый день для вашего комфорта рекомендуем надеть удобную обувь и спортивную одежду. Если позволит погода, увидим Главный Кавказский хребет и великолепные просторы. Продолжим активную программу в природном парке «Верхний Гуниб». Затем заедем в гости к горцам на традиционный обед.

Отдохнув, прогуляемся по селению, дойдём до памятника «Белые журавли», посмотрим на долину с высоты. Увидим Гунибскую ГЭС. Ближе к вечеру заселимся в гостевой дом, где нас уже будет ждать домашний дагестанский ужин. Познакомимся, пообщаемся с новыми друзьями и поиграем в настольные игры.

Тёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского платоТёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского платоТёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского платоТёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского платоТёплый приём в горах Дагестана и просторы Гунибского плато
2 день

Хунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбеча

Проснёмся среди гор, сытно позавтракаем и отправимся в Хунзах. По дороге посетим «Каменную чашу», Матласский каньон с водопадами и прогуляемся в теснине. Почувствуем себя горцами верхом на лошадях среди вершин на Хунзахском плато. Полные впечатлений, заедем на обед в кафе.

Во второй половине дня насладимся видами Цолотлинского каньона, водопадов Тобот и Итлятляр. Увидим, как производят знаменитое дагестанское лакомство — урбеч. Посетим Ирганайское водохранилище и остановимся на ночь в отеле в Буйнакске. На ужин зайдём в кафе.

Хунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбечаХунзахское плато, водопады, водохранилище и производство урбеча
3 день

Сулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан Сарыкум

После завтрака выезжаем на Сулакский каньон. По дороге остановимся у Чиркейского водохранилища и полюбуемся панорамой с высоты на бирюзовую воду. Заглянем в пещеру «Нохъо», в экстрим-парк, пообедаем и отправимся ловить брызги восторга на катере. Прокатимся в каньоне и доедем до бархана Сарыкум. Здесь поднимемся на смотровую площадку и сделаем эффектные фотографии с бесконечными песчаными просторами.

Вернёмся в Махачкалу к 19:00. Вылет лучше планировать не ранее 22:00.

Сулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан СарыкумСулакский каньон, водохранилище, пещера и бархан Сарыкум

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Переезды на комфортабельном микроавтобусе
  • Посещение всех объектов по программе, входные билеты
  • Катание на катере в Сулакском каньоне
  • Посещение мельницы по производству урбеча
  • Прогулка на лошадях
  • Сопровождение гидом
  • Средний возраст участников - 20-40 лет
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Проезд к точке встречи в Махачкале и трансфер в аэропорт/на вокзал
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выезд в 8:00
Завершение: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, в 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеКонные прогулкиЖивотныеЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономическиеВсе турыСулакский каньонПопулярные места3-дневные турыБархан СарыкумХунзахМатласИрганайское водохранилищеЧиркейское водохранилищеЭкстримПарки

Похожие туры из Махачкалы

Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
25 отзывов
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Увидеть знаковые места, выпить кофе, любуясь бирюзовой водой, и проснуться с видом на горы
Махачкала
Завтра
4 мая
7 мая
13 мая
25 500 за человека
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Махачкала
5 мая
2 июня
7 июля
4 авг
137 700 за человека
Селфи тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Селфи тур по Дагестану
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
2 мая
16 мая
30 мая
13 июня
51 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
All Airlines
ХорошоТам