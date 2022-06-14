1 день

Минеральные Воды - Архыз

Привет, любители приключений!

Вам предстоит не совсем обычный тур, а точнее такой, какого не было еще в истории туризма на Северном Кавказе!

Это нереальный джип-тур, совмещающий в себе и комфорт гостиниц, и горный треккинг, и пешие прогулки, и романтику вечеров у костра, ночевок в палатках, встречи рассветов и закатов в наикрасивейших местах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

А главное – джиппинг по колоритнейшим кавказским горам!!!

Мы встретим вас в аэропорту «Минводы» и с комфортом доставим в гостиницу Архыза, где вас ждет отдых.

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Групповой трансфер к месту размещения с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.

Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 231 км.