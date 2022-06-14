Для группы от 6 чел возможен заезд в любой день недели.
Привет, любители приключений!
Вам предстоит не совсем обычный тур, а точнее такой, какого не было еще в истории туризма на Северном Кавказе!
Это нереальный джип-тур, совмещающий в себе и комфорт гостиниц, и горный треккинг, и пешие прогулки, и романтику вечеров у костра, ночевок в палатках, встречи рассветов и закатов в наикрасивейших местах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
А главное – джиппинг по колоритнейшим кавказским горам!!!
Мы встретим вас в аэропорту «Минводы» и с комфортом доставим в гостиницу Архыза, где вас ждет отдых.
Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.
Групповой трансфер к месту размещения с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.
Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 231 км.
После завтрака мы отправляемся на внедорожниках в долину реки София, которой просто нет равных по совершенству гармонии.
В зависимости от состава и физической подготовленности группы, мы совершим треккинг к потокам кристальной ледяной воды Софийских водопадов (высота пика София — 3637 м), либо, полюбовавшись водопадами с долины, — к одноименным озерам (2830 м).
Вид горных чаш разной формы, наполненных ярчайшей лазурью, ошеломляет взор.
После мы вернемся в гостиницу, отдохнем.
Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.
Позавтракав, мы совершим путешествие во времени.
После экскурсии в древнейшую столицу Алании — Нижнеархызское городище — мы поднимемся на склон горы Пастухова к крупнейшему в Европе обновленному телескопу астрофизической обсерватории (2070 м над уровнем моря).
Далее переедем в Кубанское ущелье, пообедаем и отправимся через горы к аланским храмам X в. — Шоанинскому и Сентинскому.
С вершин гор открываются сказочные виды, которые вы не видели и во сне!
После спуска мы приедем в гостиницу Домбая для отдыха.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.
Высоко в горах Карачаево-Черкесии находится много великолепных озер, доступных далеко не всем.
Но для вас откроется вся их роскошная, потрясающая воображение живопись!
После подъема и завтрака мы совершим крутой автоподъем по ущелью реки к Мухинским озерам (высота перевала Муху — 2764 м), пройдемся пешком по берегу.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда,
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 1400 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 80 км.
Сегодня после завтрака и сборов нам предстоит джиппинг на Туманлы-Кель — Туманное озеро (высота 1850 м).
Вид на озеро в любую погоду — поистине чарующее зрелище и прекрасный фон для фотосессий!
Алибекский водопад — один из самых известных в Домбае.
Часть пути к водопаду можно проделать на автомобиле, добравшись до альп. лагеря Алибек, а дальше через альпийский луг, с отдельными невысокими, искривленными березками.
Не доходя нескольких сотен метров до водопада, вы уже услышите его гул.
Высота падения потока составляет 25 метров.
Вода срывается с гладких камней, называемых «бараньими лбами», разбиваясь на множество брызг, образуя пенный поток реки.
Водопад сравнительно молод, чуть менее ста лет назад.
На этом утесе лежал «язык» Алибекского ледника — самого большого на территории Тебердинского заповедника, но, вследствие потепления, ледник отступил, образовав красивейший водопад.
От альп. лагеря тропа проходит через луг и, немного не доходя до водопада, раздваивается: одна тропа идет к водопаду, другая — к Турьему озеру.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 350 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 41 км.
Сегодня, после завтрака мы отправимся на знаменитое плато Бермамыт.
А путь наш будет проходить по перевалу Гумбаши, с его невероятными смотровыми площадками.
Фантастика каменных завихрений плато Бермамыт!
Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания, — желать большего невозможно!
Нас ждет ночь в палатках, если погодные условия не соответствуют, то ночь в гостинице.
Проживание: палатка/гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: походное питание/завтрак в гостинице.
Перепад высот: 560 м. Автомобильная часть маршрута: 148 км.
Главная слава Бермамыта – его фантастические рассветы!
Если повезет, мы встретим солнышко и просыпающийся Эльбрус, если погода будет неясная, можем увидеть таинственный Брокенский призрак…
После утреннего кофе, фотосессий и завтрака мы совершим переезд к Северному Приэльбрусью, где нас ждет знаменитое урочище Джилы-Суу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 1500 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 160 км.
Утром после завтрака начинаем собираться в обратную дорогу и готовиться к выезду в Минеральные Воды.
Мы освобождаем номера и отправляемся в путь.
Ну а кто захочет остаться — тот может отдохнуть денек и присоединиться к одной из наших программ на следующую неделю.
Несомненно, жаль будет расставаться с группой джипперов, которые не ищут легких путей, и которые преодолели совсем нелегкий, но точно незабываемый путь, буквально «через тернии – к звездам».
Но кто может помешать нам встретиться вновь на горных дорогах?
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 от места размещения.
Перепад высот: 530 м. Автомобильная часть маршрута: 53 км.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами и проживание в палатках. Подробности узнавайте при бронировании.
Курортный отель «Аллюр» расположен в поселке Архыз, на берегу реки Архыз. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка, открытый бассейн и бар. Горнолыжный подъемник находится в 500 метрах от отеля.
В ресторане подают континентальный завтрак.
В распоряжении гостей русская баня и бильярд.
В окрестностях популярен лыжный спорт.
Горнолыжный курорт Домбай находится в 45 км от отеля.
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черепаха». Обращайтесь в службу поддержки
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, воскресенье, аэропорт или ж/д вокзал.
Встреча в 12:00 ч и в 18:00 ч.
Трансфер в поселок Архыз (около 4 часов).
Место и время завершения тура: г. Пятигорск, воскресенье.
Трансфер в г. Минеральные Воды аэропорт или ж/д вокзал с 9:00 до 19:00 ч.
Трансфер из а/п или ж/д вокзала до отеля осуществляется на комфортабельных автомобилях, оснащенных кондиционерами (Марки машин: Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer). Автоподвоз на маршруте осуществляется на автомобиле высокой проходимости, таких как УАЗ «буханка» без кондиционера. Среднее время в пути от 10 до 30 минут.