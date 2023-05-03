На плато Бермамыт из Минеральных Вод - в мини-группе

Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса

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Ответы на вопросы
Полюбоваться пейзажами на Бермамыт приезжали еще современники Лермонтова. И хотя добраться до этого чуда природы не так просто, с нами поездка пройдет гладко.

В пути наши гиды развлекут вас легендами нашего края, на месте — расскажут о происхождении Бермамыта.

Вы совершите прогулку по плато, сделаете множество фото и видео и пообедаете хычинами в кафе с видом на Эльбрус.
На плато Бермамыт из Минеральных Вод - в мини-группе
На плато Бермамыт из Минеральных Вод - в мини-группе
На плато Бермамыт из Минеральных Вод - в мини-группе
На плато Бермамыт из Минеральных Вод - в мини-группе
На плато Бермамыт из Минеральных Вод - в мини-группе
На плато Бермамыт из Минеральных Вод - в мини-группе
На плато Бермамыт из Минеральных Вод - в мини-группе
На плато Бермамыт из Минеральных Вод - в мини-группе
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
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мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Красоты плато Бермамыт

Мы встретим вас у отеля — и сразу в путь. Дорога займет около 2 часов (в зависимости от того, в каком городе КМВ вы находитесь).

На самом плато вы проведете примерно 3-4 часа: будет достаточно времени, чтобы прогуляться, налюбоваться ландшафтами плато и великаном Эльбрусом, возвышающимся в отдалении, и, конечно, сделать фото со всех ракурсов.

Наш гид расскажет о происхождении этого места. Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого, услышите разные версии происхождения этого названия и поймете, почему плато называют «кухней природы». И раскроете легенды, которые окружают плато, как облака!

А еще сможете отдохнуть в кафе на самом плато, насладиться горным чаем или кофе в прикуску с вкусными хычинами — и все это на фоне прекрасных панорам!

Кому подойдет экскурсия

Людям с любой физической подготовкой

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий по согласованию с группой

в понедельник в 07:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 07:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Плато Бермамыт
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