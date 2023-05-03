Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
В пути наши гиды развлекут вас легендами нашего края, на месте — расскажут о происхождении Бермамыта.
Вы совершите прогулку по плато, сделаете множество фото и видео и пообедаете хычинами в кафе с видом на Эльбрус.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Красоты плато Бермамыт
Мы встретим вас у отеля — и сразу в путь. Дорога займет около 2 часов (в зависимости от того, в каком городе КМВ вы находитесь).
На самом плато вы проведете примерно 3-4 часа: будет достаточно времени, чтобы прогуляться, налюбоваться ландшафтами плато и великаном Эльбрусом, возвышающимся в отдалении, и, конечно, сделать фото со всех ракурсов.
Наш гид расскажет о происхождении этого места. Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого, услышите разные версии происхождения этого названия и поймете, почему плато называют «кухней природы». И раскроете легенды, которые окружают плато, как облака!
А еще сможете отдохнуть в кафе на самом плато, насладиться горным чаем или кофе в прикуску с вкусными хычинами — и все это на фоне прекрасных панорам!
Кому подойдет экскурсия
Людям с любой физической подготовкой
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)
Как проходит экскурсия
- Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий по согласованию с группой
в понедельник в 07:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 07:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.