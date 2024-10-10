Порой очень важно перезапустить жизненные сценарии, отпустить прошлое, чтобы быть открытым к новому опыту.
В этом путешествии мы не только посвятим время физической активности во время треккингов, но и окунёмся в самопознание.
Ежедневные практики помогут вам стереть негатив, снять напряжение, а окрестности Приэльбрусья подарят ощущение свободы и зарядят энергией надолго.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Термобельё, синтетические футболки 2-3, лонгслив или легкая рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта, мембранная куртка, удобные штаны, шапка, кепка/панама, бафф, перчатки тонкие — 2, носки высокие — 3, шерстяные носки — 2, герметично упакованный пакет с запасным комплектом одежды и носков, конные сапоги или кроссовки и краги (обувь с высоким голенищем и плоской подошвой), тёмные очки.
Плавки, купальник, power bank, налобный фонарик. Можно взять наряды для фотосессий. Кружка,миска, приборы.
Спальник, палатки, карематы (выдаются, но если есть желание взять свою экипировку — берите).
Походный рюкзак 40 литров, термос, бутылка для воды, дождевик.
Лекарства: обезболивающее, смекта, энтерол, лейкопластырь, индивидуальные препараты. По желанию можно взять таблетки аскорбиновой кислоты и клетчатку.
Гигиеническая помада, SPF 100, зубная щётка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста.
Документы:
Паспорт, деньги (и карточка), телефон, медицинская страховка, страховка на время путешествия.
Проживание. 4- или 6-местное размещение в отеле «Юсенги».
*Фотографии отеля взяты с сайта usengi.ru.
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Обеды оплачиваются отдельно.
Дети. Только 18+.
Уровень сложности. Тур проходит людям с любым уровнем физической подготовки.
Программа тура по дням
Термальные источники, первая практика
Встретим вас в аэропорту и поедем на термальные источники, где пообедаем, а желающие искупаются в лечебных водах. Далее направимся в отель. Заселимся, поужинаем и начнём более близкое знакомство друг с другом. В рамках тура мы будем проводить практики, которые помогут перезагрузиться и обнулиться.
Терскольское ущелье
Начнём утро с практики, позавтракаем и отправимся на треккинг в Терскольское ущелье. Здесь можно увидеть горные реки, водопады, альпийские луга и величественные горы. В ущелье есть несколько туристических маршрутов, которые подходят как для опытных путешественников, так и для новичков.
Вечером вернёмся в отель на ужин, а после — помедитируем.
Чегемское ущелье, водопады и Эльтюбю
Сегодня после завтрака и первой практики отправимся к Чегемскому ущелью на джипах, посетим парк «Флай Чегем», заглянем на водопад Абай-Су и побываем в Эльтюбю или «городе мёртвых». Желающие пообедают в кафе на парадроме.
Вечером в отеле проведём ещё одну практику.
Ущелье Ирик-Чат
Позавтракав, направимся в ущелье Ирик-Чат. Его история уходит корнями в прошлое. Долгое время оно было известно лишь местным жителям, которые использовали его для выпаса скота. Однако в 19 веке, когда альпинисты-любители начали покорять Эльбрус, ущелье привлекло внимание исследователей и путешественников.
В этот день проведём практику во время похода и вечером после ужина.
Поляна Азау
Традиционно начинаем день с практики. Затем подкрепимся и пойдём на поляну Азау. Отсюда начинаются многие туристические маршруты по Приэльбрусью, в том числе восхождения на Эльбрус. Мы поднимемся по канатной дороге, чтобы полюбоваться природными красотами, пообедаем на горе. Проведём ещё одну практику и вернёмся в отель. Вновь погрузимся в себя, поужинаем и попаримся в бане.
Окончание тура
Вот и подошло к концу наше путешествие! Проведём заключительную практику утром, после завтрака соберём вещи и поедем в аэропорт. По пути заглянем на местный рынок за сувенирами. Также при желании сможем зайти в парк альпак.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|60 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины в отеле
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Духовные практики
- Джипинг
- Баня
Что не входит в цену
- Перелёт до Минеральных Вод и обратно
- Обеды
- Посещение парка альпак
- Посещение термальных источников