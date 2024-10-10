Трансформационный путь к себе: ретрит в Приэльбрусье

Перезагрузиться под руководством психофизиолога и насладиться природой Кавказа
Путь к себе — один из самых сложных.

Порой очень важно перезапустить жизненные сценарии, отпустить прошлое, чтобы быть открытым к новому опыту.

В этом путешествии мы не только посвятим время физической активности во время треккингов, но и окунёмся в самопознание.

Ежедневные практики помогут вам стереть негатив, снять напряжение, а окрестности Приэльбрусья подарят ощущение свободы и зарядят энергией надолго.
Трансформационный путь к себе: ретрит в Приэльбрусье
Трансформационный путь к себе: ретрит в Приэльбрусье
Трансформационный путь к себе: ретрит в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
Термобельё, синтетические футболки 2-3, лонгслив или легкая рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта, мембранная куртка, удобные штаны, шапка, кепка/панама, бафф, перчатки тонкие — 2, носки высокие — 3, шерстяные носки — 2, герметично упакованный пакет с запасным комплектом одежды и носков, конные сапоги или кроссовки и краги (обувь с высоким голенищем и плоской подошвой), тёмные очки.
Плавки, купальник, power bank, налобный фонарик. Можно взять наряды для фотосессий. Кружка,миска, приборы.
Спальник, палатки, карематы (выдаются, но если есть желание взять свою экипировку — берите).
Походный рюкзак 40 литров, термос, бутылка для воды, дождевик.
Лекарства: обезболивающее, смекта, энтерол, лейкопластырь, индивидуальные препараты. По желанию можно взять таблетки аскорбиновой кислоты и клетчатку.
Гигиеническая помада, SPF 100, зубная щётка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста.

Документы:
Паспорт, деньги (и карточка), телефон, медицинская страховка, страховка на время путешествия.

Проживание. 4- или 6-местное размещение в отеле «Юсенги».

*Фотографии отеля взяты с сайта usengi.ru.

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Обеды оплачиваются отдельно.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. Тур проходит людям с любым уровнем физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники, первая практика

Встретим вас в аэропорту и поедем на термальные источники, где пообедаем, а желающие искупаются в лечебных водах. Далее направимся в отель. Заселимся, поужинаем и начнём более близкое знакомство друг с другом. В рамках тура мы будем проводить практики, которые помогут перезагрузиться и обнулиться.

Термальные источники, первая практикаТермальные источники, первая практикаТермальные источники, первая практика
2 день

Терскольское ущелье

Начнём утро с практики, позавтракаем и отправимся на треккинг в Терскольское ущелье. Здесь можно увидеть горные реки, водопады, альпийские луга и величественные горы. В ущелье есть несколько туристических маршрутов, которые подходят как для опытных путешественников, так и для новичков.

Вечером вернёмся в отель на ужин, а после — помедитируем.

Терскольское ущельеТерскольское ущельеТерскольское ущельеТерскольское ущелье
3 день

Чегемское ущелье, водопады и Эльтюбю

Сегодня после завтрака и первой практики отправимся к Чегемскому ущелью на джипах, посетим парк «Флай Чегем», заглянем на водопад Абай-Су и побываем в Эльтюбю или «городе мёртвых». Желающие пообедают в кафе на парадроме.

Вечером в отеле проведём ещё одну практику.

Чегемское ущелье, водопады и ЭльтюбюЧегемское ущелье, водопады и ЭльтюбюЧегемское ущелье, водопады и ЭльтюбюЧегемское ущелье, водопады и Эльтюбю
4 день

Ущелье Ирик-Чат

Позавтракав, направимся в ущелье Ирик-Чат. Его история уходит корнями в прошлое. Долгое время оно было известно лишь местным жителям, которые использовали его для выпаса скота. Однако в 19 веке, когда альпинисты-любители начали покорять Эльбрус, ущелье привлекло внимание исследователей и путешественников.

В этот день проведём практику во время похода и вечером после ужина.

Ущелье Ирик-ЧатУщелье Ирик-ЧатУщелье Ирик-ЧатУщелье Ирик-Чат
5 день

Поляна Азау

Традиционно начинаем день с практики. Затем подкрепимся и пойдём на поляну Азау. Отсюда начинаются многие туристические маршруты по Приэльбрусью, в том числе восхождения на Эльбрус. Мы поднимемся по канатной дороге, чтобы полюбоваться природными красотами, пообедаем на горе. Проведём ещё одну практику и вернёмся в отель. Вновь погрузимся в себя, поужинаем и попаримся в бане.

Поляна АзауПоляна АзауПоляна АзауПоляна АзауПоляна АзауПоляна Азау
6 день

Окончание тура

Вот и подошло к концу наше путешествие! Проведём заключительную практику утром, после завтрака соберём вещи и поедем в аэропорт. По пути заглянем на местный рынок за сувенирами. Также при желании сможем зайти в парк альпак.

До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины в отеле
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Духовные практики
  • Джипинг
  • Баня
Что не входит в цену
  • Перелёт до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды
  • Посещение парка альпак
  • Посещение термальных источников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, время зависит от времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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